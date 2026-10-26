A 49ers elvesztette, a Vikings megőrizte veretlenségét az NFL-ben

NEW ORLEANS SAINTS–PITTSBURGH STEELERS

Igazi védelmi csata alakult ki Párizsban: az első negyedben csupán a Steelers tudott pontokat szerezni, azokat is a rúgó, Chris Boswell pakolta fel az eredményjelzőre egy mezőnygólból. A Saints a második negyedben Carlson révén kiegyenlített, de a következő támadásban Mike McCarthy csapata rögtön TD-vel büntetett: nagyon kellett ehhez DK Metcalf 51 yardos elkapása harmadik és hosszúra, két játékkal később Aaron Rodgers négyyardos touchdownpasszt osztott ki Darnell Washingtonnak. A Saintsnek ekkor még volt válasza, 12 játékból 51 yardot haladtak, a támadás végén Tyler Shough negyedik kísérletre találta meg Devaughn Velét a Steelers egyyardosáról.

A szünet előtt Boswell újabb mezőnygólt értékesített, 13–10-es Steelers-előnnyel mehettek a nagyszünetre a felek. A harmadik játékrészben Shough hibázott, a redzone-on belül adta el a labdát, a pennsylvaniai együttes egy hosszú drive végén ezt egy újabb mezőnygóllal büntetett. Az utolsó negyedben a Saintsnek a speciális egysége is hibázott, Carlson elrontott egy mezőnygólt, újabb pontok pedig már nem születtek: a Steelers 16–10-re győzni tudott a francia fővárosban.

ATLANTA FALCONS–SAN FRANCISCO 49ERS

Nem túl nagy meglepetés azt állítani, hogy a 49ers még idegenben is jóval esélyesebbnek számított a 2–4-es mérleggel álló Falcons ellen. A meccs elején nem is lepődhettünk meg, hogy Christian McCaffrey és Kaelon Black futott touchdonwjaival a kaliforniaiak hamar 14–3-as előnyre tettek szert. Ezt követően azonban minden megváltozott: a Falcons egy hosszú drive végén, Nick Muse csere tight end révén szépített, az extra pontot Nick Folk azonban elrontotta. A hazai védelem felszívta magát, Black fumble-jénél labdát szerzett, így még a félidő előtt két pontra csökkentette a hátrányát, Folk ugyanis 33 yardról a mezőnygólkísérletet már nem hibázta el.

A nagyszünet után aztán a Kyle Pitts is villant, ötyardos TD-jével átvette a vezetést a Falcons, s ha ez nem lett volna elég, a következő drive-ban Jessie Bates lehalászta Brock Purdy passzát, az atlantai támadósor pedig egy elképesztően hosszú támadósorozat után – 11 játékból haladtak 90 yardot – újabb TD-t szerzett, a sztárelkapó Drake London volt eredményes.

Az utolsó játékrészben Purdy Kyle Juszczyknek osztott ki TD-passzt, a 49ers védelme pedig kierőszakolt egy puntot, de ez is kevés volt: a vendégek irányítója újabb picket dobott, a Falcons az utolsó percben egy mezőnygóllal lezárta a meccset: 29–20-ra nyertek a hazaiak, Kyle Shanahan csapata ezzel elvesztette tökéletes mérlegét.

BENGALS–RAVENS

Ellentétes félidők: röviden így lehetne jellemezni az AFC Északi csoport rangadóját. Az első félidőben a Bengalsnak semmi nem jött össze, a Ravens Zay Flowers 48 yardos TD-jével és Tyler Loop két mezőnygóljával 13–0-s előnyre tett szert kezdőirányítója, Lamar Jackson nélkül – akárcsak tavaly, a kétszeres MVP ezúttal is sérülésekkel bajlódik az elmúlt hetekben.

A nagyszünet után viszont összekapta magát a Bengals – mind a támadósor, mind a védelem. Joe Burrow-ék mindkét támadósorozatukból TD-t csináltak a harmadik negyedben – előbb Mike Gesicki, majd Tee Higgins kapta el a labdát a célterületen belül – az utolsó negyed előtt 14–13-ra fordított az ohiói csapat. Nem is állt meg a lendület, Samaje Perine futott TD-je után Burrow még két touchdownpasszt osztott ki – Chase-nek és Drew Sample-nek –, a Bengals-védelem pedig az egész második félidőt lehozta kapott pontok nélkül: 35–13-ra nyert a Cincinnati.

PANTHERS–BUCCANEERS

Talán ezen a meccsen is szoros csatára számítottak az NFL-rajongók, ez azonban nem történt meg: amellett, hogy Bucky Irving másfél negyed alatt két futott TD-t szerzett, és Tez Johnson elkapó is eredményes volt az első félidőben, még Calijah Kancey védőjátékos is hatpontost ünnepelhetett egy Bryce Young-fumble után. A meccs gyakorlatilag az első félidőben eldőlt, a harmadik negyed elején ugyanis 33–6-ra vezetett a Bucs. A harmadik negyedben még egy mezőnygólt szerzett a Tampa, az utolsó negyedben pedig egy-egy TD-t láthattak a rajongók: 43–13-as kiütéssel nyert a Buccaneers, még nagyobb öröm, hogy Baker Mayfield könnyed sikerrel tért vissza sérüléséből.

TEXANS–GIANTS

Na ez nem okozott csalódást! Két igazán kiszámíthatatlan, ám annál izgalmasabb csapat csapott össze egymással Houstonban. A Giantsnél először lépett pályára kezdőként J. J. McCarthy, aki Minnesotából került New Yorkba egy csere útján. A New York-iak 3–2–1-es mérleggel várták a meccset, a Texans 2–4-gyel – hozzá kell tenni, a texasiaktól mindenki többet várt a szezon előtt.

Talán némi meglepetésre a Giants kezdett jobban, előbb Tyrone Tracy, majd Jameis Winston – aki immár csak csere volt – ünnepelhetett TD-t. A szünet előtt aztán jött az egyenlítés, 90 yardos támadósorozat végén a néhány éve szupertehetségnek tartott, ám Arizonában csúnyán megbukott elkapó, Marvin Harrison Jr. kapta el CJ Stroud passzát hat pontért cserébe. A második félidőben egy-egy TD-t követően jöhetett a hosszabbítás, ahol a vendégek örülhettek: Devin Singletary egy parádés, 30 yardos futással minden kérdést lezárt, a Giants 27–21-re nyerni tudott idegenben.

VIKINGS–COLTS

Nem volt könnyű, de megőrizte veretlenségét a Vikings: Jonathan Taylor futott TD-je és Spencer Shrader mezőnygóljára csak Will Reichard hárompontosaival válaszolt a Minneosta, így 10–6-os indianapolisi előnnyel várhatták a negyedik negyedet a felek.

A hajrában viszont összejött a fordítás a Vikingeknek, előbb TJ Hockensont verekedte be magát a célterületre, majd a rúgó újabb mezőnygólt értékesített: Kevin O’Connell csapata 16–10-re nyert, így egyedüliként maradt hibátlan az NFC-ben.

DOLPHINS–JETS

Nem marad győzelem nélkül a Dolphins: sokakban felmerült, hogy a Miaminak egyáltalán lesz-e sikere ebben az idényben, hiszen a szakértők messze ezt tartották a leggyengébb keretnek. A csoportrivális Jets ellen azonban összejött a W, ehhez nagyon kellett az újonc Caleb Douglas két elkapott TD-je, valamint a sérült De’Von Achane helyén szereplő futó, Ollie Gordon futott hatpontosa is. Ki kell emelni Malik Willist is, aki két TD-passza mellett futott is egy touchdownt, így hiába volt végig szoros a csoportmeccs, a Miami végül 28–25-re legyőzte a Geno Smith vezette New York Jetset.

TITNAS–BROWNS

Szintén kiélezett meccset hozott a Titans és a Browns összecsapása: Tony Pollard összesen háromszor futott be a célterületre, ám végül ez is kevés volt. A Clevelandben Quinshon Judkins kétszer, az irányító Deshaun Watson egyszer ünnepelhetett TD-t, az újonc rúgó, Andre Szmyt – annak ellenére, hogy egy mezőnygólkísérletet elrontott – pedig végül megnyerte a meccset a vendégeknek: utolsó másodperces field goallal az ohióiak 27–24-re győztek, így óriási meglepetésre 5–2-es mérleggel állnak, és a Steelersszel együtt vezetik az AFC Északi csoportját.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Vasárnap kora este

New Orleans Saints–Pittsburgh Steelers, Párizs 10–16 (0–3, 10–10, 0–3, 0–0)

Tennessee Titans–Cleveland Browns 24–27 (14–7, 0–10, 0–0, 10–10)

New York Jets–Miami Dolphins 25–28 (7–14, 0–7, 7–0, 11–7)

Minnesota Vikings–Indianapolis Colts 16–10 (0–7, 6–3, 0–0, 10–0)

Baltimore Ravens–Cincinnati Bengals 13–35 (7–0, 6–0, 0–14, 0–21)

Houston Texans–New York Giants 21–27 (3–7, 11–7, 0–0, 7–7, 0–6) – hosszabbítás után

Carolina Panthers–Tampa Bay Buccaneers 13–43 (0–7, 6–26, 0–3, 7–7)

Atlanta Falcons–San Francisco 49ers 29–20 (3–7, 9–7, 7–0, 10–6)

Vasárnap késő este

Arizona Cardinals–Denver Broncos 16–30 (0–6, 6–7, 7–14, 3–3)

Las Vegas Raiders–Los Angeles Rams 21–35 (3–7, 3–21, 0–0, 15–7)

Detroit Lions–Green Bay Packers 20–17 (7–7, 3–0, 7–7, 3–3)

Seattle Seahawks–Kansas City Chiefs (0–0, 10–0,

Péntek

Chicago Bears–New England Patriots 30–24 (10–0, 10–14, 7–7, 3–3)

Kedd

1.15: Philadelphia Eagles–Dallas Cowboys (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers, Washington Commanders