A Debrecen magabiztos győzelmet aratott Kispesten

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC 0–2 (0–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 3992 néző. Vezette: Kovács Imre

Honvéd: Hadzikic – Szafronov, Baki, Szabó A., Hangya – Pekár I. (Eddarradzs, 73.), Szamosi (Csontos, a szünetben) – Pinte (Gyurcsó, 57.), Somogyi T. (Alic, 80.), P. García (Kántor, 57.) – Marí. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Debrecen: Andreev – Mejías, Lang Á., Hofmann (Patai, 86.), Guerrero – Samper (Batik, 59.), Boskovic (Cibla, 78.) – Kocsis D. (Baldoni, 59.), Dzsudzsák, Egri (Dénes V., a szünetben) – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Boskovic (54.), Dénes V. (87.)

Sárga lap: Marí (88.), ill. Guerrero (5.), Andreev (8.), Baldoni (84.), Mejías (90+3.)

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ITT A HATODIK GÓLJA – gondolhattuk volna, amikor Szendrei Ákos a DVSC első lehetőségéből eredményes volt. A támadó a 13. percben kíméletlenül befejezte akcióját, csakhogy a pontos lövés előtt Egri Imre kezét érintette a labda, ezért Kovács Imre játékvezető némi videózást követően érvénytelenítette a találatot. Nem sokkal később ismét nagy hangzavart keltett a 35. születésnapját látványos élőképpel ünneplő kispesti ultracsoportosulás, miután Dzsudzsák Balázs szabadrúgásból a kapu fölé lőtte a labdát.

Sokat elárult a Kispest-Honvéd játékáról, hogy szurkolóinak a káröröm maradt. A házigazdának az első félidőben mindössze egy gyors kontratámadása volt, ami miatt dicsérmi lehetett a támadójátékát, máskülönben nem lehetett azzal vádolni, hogy kigurigázta volna ellenfelét vagy legalább veszélyeztetni tudott volna, ha máshogy nem is, legalább szöglet- vagy szabadrúgásból. A kispestiek labdavesztés után edzői utasításra rendre visszazártak, csak a legritkább esetben támadták le ellenfelüket, a Loki mélységi labdái azonban eleinte nem ültek.

A 28. percben aztán a júliusi sérülése után először a kezdőbe jelölt Sergi Samper mélységi labdájával Kocsis Dominik került a védelem mögé, lövése után Osman Hadzikic védett bravúrral. A 35. percben ismét az egykori kispesti növendék veszélyeztetett, Alberto Mari fejelte ki a kapu irányába tartó labdáját. Maurizio Jacobacci vezetőedző a játékrész vége felé közeledve már dühében ugrált, nem tetszett neki, amint a hátulról építkező Loki Plamen Andreev okos passzával átjátszotta csapata első sorát. Hiába játszott azonban jobban a Debrecen, az eredményjelzőn 0–0 állt.

Egészen az 54. percig... Akkor Dzsudzsák Balázs beadása után Blaz Boskovic a kapuba bólintotta a labdát. Percekkel később Dzsudzsák labdavesztése után lendült ellentámadásba a Honvéd, ám Pinte Patrik lövése nyomán Adrián Guerrero önfeláldozó mozdulattal belevetődött a nagy erővel megküldött labdába. A másdik félidő második felében ugyan a kispestiek átvették az irányítást, és a korábbiakhoz képest lényegesen több időt töltöttek ellenfelük térfelén, a DVSC egy lecsorgó labdával megindulva megduplázta előnyét, Dénes Vilmos higgadtan értékesítette ziccerét. A Loki magabiztos győzelemmel vitte el a három pontot a Bozsik Arénából, ezzel fellépett a tabella harmadik helyére, a bajnoki dobogó harmadik fokára. 0–2

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