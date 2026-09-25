Nemzeti Sportrádió

Utóellenőrzést indít Fradiváros-ügyben a Belügyminisztérium

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.25. 18:28
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Fotó: Dömötör Csaba
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FTC Fradiváros Sportért felelős államtitkárság
A Sportért Felelős Államtitkárság a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy utóellenőrzés lefolytatását rendelte el a Fradiváros-projekttel kapcsolatban.

„A Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően 2026. szeptember 25. napján elrendelte az utóellenőrzés lefolytatását a Fradiváros-projekthez kapcsolódó támogatási jogviszonyok tekintetében. A Támogató a jogszabályi keretek között vizsgálja a támogatás jogszerű felhasználását” – olvasható a Sportért Felelős Államtitkárság Facebook-oldalán.

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„A kapott támogatásokat a támogatott tevékenység megvalósítása során a kormányhatározatokban meghatározott támogatás céljával összhangban használtuk fel.”

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„A Fradi volt, van, és lesz. A Fradiváros-ügy nem szól másról, mint a hatályos és vonatkozó jogszabályok betartásáról, betartatásáról.”

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Kálnoki-Kiss Attila szerint olyan dokumentumokat kaptak, amelyek további hatósági vizsgálatokat igényelnek.

Feljelentést tett a Belügyminisztérium a Fradiváros-projekt ügyében

Költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel. A Sportállamtitkárság a teljes támogatás visszafizetéséről rendelkezett.

 

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Az FTC elnöke reagált Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár szavaira.

 

 

FTC Fradiváros Sportért felelős államtitkárság
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