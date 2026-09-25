Utóellenőrzést indít Fradiváros-ügyben a Belügyminisztérium

„Ha lakásvásárlásra veszel fel kölcsönt, azt nem költheted luxusautó vagy ékszerek és ruhák vásárlására” – Kálnoki-Kiss Attila a Fradiváros-ügyről

„A Fradi volt, van, és lesz. A Fradiváros-ügy nem szól másról, mint a hatályos és vonatkozó jogszabályok betartásáról, betartatásáról.”