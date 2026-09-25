Utóellenőrzést indít Fradiváros-ügyben a Belügyminisztérium
A Sportért Felelős Államtitkárság a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy utóellenőrzés lefolytatását rendelte el a Fradiváros-projekttel kapcsolatban.
„A Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a jogszabály adta lehetőségeknek megfelelően 2026. szeptember 25. napján elrendelte az utóellenőrzés lefolytatását a Fradiváros-projekthez kapcsolódó támogatási jogviszonyok tekintetében. A Támogató a jogszabályi keretek között vizsgálja a támogatás jogszerű felhasználását” – olvasható a Sportért Felelős Államtitkárság Facebook-oldalán.
Legfrissebb hírek