Fradiváros: az FTC utóellenőrzési kérelmekkel fordult a sportért felelős Belügyminisztériumhoz

„A klub előtt három lehetőség áll: 30 napon belül egy összegben visszafizeti a támogatás összegét, 12 hónapos részletfizetést kér az összegre vagy utóellenőrzés elrendelését indítványozza” – zárta közleményét a Belügyminisztérium.

Úgy tűnik a zöld-fehérek a harmadik opciót választották. A Ferencváros hivatalos közleményét tartalmi változtatás nélkül közöljük:

„Az ország egyik legeredményesebb, 2025-ös reprezentatív és független közvélemény-kutatás alapján 2.3 millió szurkolóval rendelkező, 127 éves sportegyesülete, a Ferencvárosi Torna Club bízik a jogállami keretek között lefolytatott vizsgálatokban. Az elmúlt időben elsősorban a közösségi médiában jelent meg rendkívül sok rosszindulatú, elfogult és téves írás az úgynevezett Fradiváros ügyében.

A Fradiváros-beruházás a 2017-ben tervezett formában objektív, elháríthatatlan külső okok miatt nem valósulhatott meg, ennek okairól többször egyeztettünk a Támogatóval, mely egyeztetések eredményeként kormányhatározat-módosítások, majd azokat követően az államháztartási és állami sporttámogatási jogszabályokkal összhangban támogatói okirat, illetve szerződésmódosítások léptek hatályba.

A kapott támogatásokat a támogatott tevékenység megvalósítása során a kormányhatározatokban meghatározott támogatás céljával összhangban használtuk fel és számoltunk el, és ennek alapján a teljes támogatási összeggel az elszámolásunk eredményéről szóló, augusztus 28-iki belügyminisztériumi értesítésben foglaltakat nem fogadjuk el. A 474/2016. (XII.27.) Korm. rendelet 26/A.§-ban rögzített jogszabályi lehetőségünket kihasználva az FTC kéri elszámolásunk kapcsán a jogszabályi előírások betartása melletti utóellenőrzés lefolytatását.

A tények ismeretéhez nyilvánosságra hozzuk – a cikk alján – a Belügyminisztérium múlt héten klubunknak küldött 2 levelét, valamint az FTC utóellenőrzési kérelmeit, amelyeket a mai napon a megfelelő felületeken és módokon eljuttatunk a BM-hez. A kérelmekből pontosan megismerhető a Ferencvárosi Torna Club álláspontja a belügyminisztériumi feljelentés kapcsán” – olvasható a közleményben.

Az ügyben a Ferencváros egy videót is publikált a hivatalos honlapján, amelyben a klub elnöke, Kubatov Gábor számol be az intézkedésekről:

„A kapott támogatást pontosan arra a célra és úgy használtuk fel, amit és ahogy a kormányhatározatok meghatároztak, és a teljes összeggel elszámoltunk – fogalmazott Kubatov Gábor a Fradi Médiának. – Mindezek ellenére augusztus 28-án a Belügyminisztériumtól két levélben is értesítést kaptunk az elszámolásainkról, azok teljes elutasításáról. Ezt nem tudjuk és nem is fogjuk elfogadni. Egy elszámolás vizsgálata nem indulhat előre kimondott ítélettel. Ha legalább egyetlen forintot elfogadtak volna az elszámolásunkból, elhinnénk, hogy valódi vizsgálat zajlott. De az, hogy a végén semmit, egyetlen fillér felhasználását sem ítélték jogosnak – az nem a szakmai alaposság, hanem valami egészen más képét festi. Ez így, ebben a formában nem tűnik másnak, mint egy koncepciós eljárásnak. Egy jogszerűtlenül lefolytatott vizsgálat a Ferencváros valamennyi szakosztályát veszélyezteti. Több mint 3000 igazolt versenyző és további több mint ezer fő havi rendszeres pályahasználó mindennapi sportolását. A jogszabályi lehetőségünkkel élve az FTC kéri az elszámolásunk utóellenőrzésének lefolytatását, a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.”