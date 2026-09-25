A 115-ből 114 vádpontban bűnösnek találták a Manchester Cityt – sajtóhír

Az angol újságírónak névtelenül nyilatkozó források szerint a 115 vádpontból 114-ben bűnösnek találták a klubot, de a büntetés mértékéről még nem született döntés, a City pedig várhatóan – miután hivatalosan is bejelentik a döntést – fellebbezni fog.

A The Athletic megszólaltatta a Manchester City szóvivőjét is, aki úgy fogalmazott, hogy – miután maga a jogi folyamat még tart – csak a klub 2023-as közleményét tudja idézni, mely szerint a City „meglepődve fogadta a vádakat és szívélyesen várja a független bizottság vizsgálatát”.

Mint ismert, az angol klubot a 2009 és 2018 közötti időszakban elkövetett szabályszegések miatt vádolták meg, miután a német Der Spiegel a City kiszivárgott pénzügyi dokumentumainak közzétételével robbantotta ki a botrányt.

A klubot többek között azzal vádolják, hogy a már jelzett időszakban nem adott át pontos információkat a játékosok és edzők fizetéséről, továbbá megszegte az UEFA pénzügyi fair play (FFP), valamint a Premier League fenntarthatósági (PSR) szabályait is.

A Manchester City az Egyesült Arab Emírségekből érkező Manszúr sejk 2008-as tulajdonossá válása óta nyolc bajnoki címet, négy FA-kupát, hét Ligakupát és egy Bajnokok Ligáját nyert – ezekből a trófeákból hatot az eljárás megindítása után nyert a klub. Az UEFA 2020 februárjában 30 millió eurós bírságra büntette a klubot, majd két évre kizárta az európai kupákból – ez utóbbi döntést a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) megsemmisítette.

A lehetséges büntetések a Premier League szabálykönyvének 51. paragrafusa alapján a figyelmeztetéstől és a pénzügyi bírságtól egészen a pontlevonásokig és a bajnokságból való kizárásig terjednek, s amennyiben a pontlevonásokat visszamenőleg alkalmazzák, úgy az egyes trófeák elvétele is elképzelhető. Ezzel együtt fontos megjegyezni, hogy a büntetésnek arányosnak kell lennie a szabálysértések mértékével, különben a fellebbezésben a vádlottnak adhatnak igazat.