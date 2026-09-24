Pénteki sportműsor: Ukrajnával játszik a magyar válogatott a Nemzetek Ligájában

SZEPTEMBER 25., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Olaszország–Belgium, Róma (Tv: Spíler2)

20.45: Törökország–Franciaország, Izmit (Tv: Spíler1)

B-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Grúzia–Észak-Írország, Tbiliszi (Tv: Spíler2)

20.45: MAGYARORSZÁG–Ukrajna, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

4. CSOPORT

20.45: Lengyelország–Bosznia-Hercegovina, Varsó (Tv: Match4)

20.45: Svédország–Románia, Solna (Tv: Arena4)

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Örményország–Lettország, Jereván

20.45: Montenegró–Ciprus, Podgorica

NŐI NB I

10. FORDULÓ

13.00: Pécsi MFC–Újpest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

WTT-SOROZAT, FEEDER, LINZ

10.00: férfi egyes, a 16 közé jutásért, páros, nyolcaddöntő

AUTÓSPORT

NASCAR

19.00: Truck Series, Kansas City (Tv: Max4)

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKI

6.10: F2, sprintfutam (Tv: M4 Sport)

10.30: F1, 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

12.10: F2, 1. főfutam (Tv: M4 Sport)

14.00: F1, időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

20.00: Presidents Cup, 2. nap, Chicago (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Gyergyói HK–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: SC Csíkszereda–DVTK Jegesmedvék

17.30: Háromszéki Ágyúsok–Újpesti TE

18.30: FEHA19–Corona Brasov

18.30: DEAC–Budapest Jégkorong Akadémia HC

OSZTRÁK LIGA (ICEHL)

18.30: FTC-Telekom–Milano HC (olasz) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Graz99ers (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: Red Bull Salzburg (osztrák)–EC Villach (osztrák)

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén)–EC KAC (osztrák)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

KERÉKPÁR

HORVÁT KÖRVERSENY

14.00: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL

16.00: férfi U23-as mezőnyverseny (Feldhoffer Bálint) (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 17.15)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 4. FORDULÓ

18.00: Ferencvárosi TC–Eger Eszterházy SzSE

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

9.45: Los Angeles THC (amerikai)–Sydney University (ausztrál) (Tv: Sport1)

12.00: Pinheiros (brazil)–Barca (spanyol) (Tv: Sport1)

14.15: Muntada Derb Szultan (marokkói)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)

16.45: Al-Ahli (egyiptomi)–One Veszprém HC (Tv: Sport1)

19.30: Burgan (kuvaiti)–Füchse Berlin (német)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions

18.00: Alba Fehérvár–Egis Körmend

19.00: Sopron KC–DEAC

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE172, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

16.00: döntők

16.30: női 57 kg, Kuhta Vladiszlava–Ljudmila Voroncova (orosz)

17.00: női 65 kg, Hámori Luca–Azalija Aminyeva (orosz)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

ELŐDÖNTŐ

17.00: Szlovénia–Lengyelország

21.00: Finnország–Franciaország (Tv: Sport2)

SAKK

SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

12.00: 9. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Ausztria

Női torna: Peru–Magyarország

SPORTLÖVÉSZET

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, BUDAPEST (NEMZETI LŐTÉR)

15.30: férfi 25 m gyorstüzelő pisztoly, döntő

TENISZ

LAVER-KUPA, LONDON

14.00: három egyes- és egy párosmérkőzés (Tv: Eurosport2; Eurosport1, 20.00)

ATP 250-ES TORNA, HANGCSOU

7.30: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

9.00: Marozsán Fábián (6.)–Daniel Taro (japán)

10.30: Marozsán Fábián, Patrik Rikl (magyar, cseh)–Quentin Halys, Lucas Miedler (francia, osztrák, 1.)

BILLIE JEAN KING-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, SENCSEN

11.00: elődöntő

WTA 250-ES TORNA, SZÖUL

5.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

6.30: Bondár Anna (6.)–Elena-Gabriela Ruse (román, 4.)

TRIATLON

VILÁGBAJNOKSÁG, PONTEVEDRA

10.00: para-világbajnokság

15.35: női U23-as verseny

18.35: férfi U23-as verseny

VÍZILABDA

NŐI OB I, 4. FORDULÓ

19.30: FTC-Telekom–Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Csabai Edvin a magyar edzők napja kapcsán

8.00: Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénes a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája 2024–2025-ös idényében

12.00: Bajnokok – az olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó Kásás Zoltánnal Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szabó Bence

15.00: A magyar diáksport napja alkalmából vendégünk Balogh Gábor, a Magyar Diáksportszövetség elnöke. A Magyarország–Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt: interjú Kovács Kálmán korábbi válogatott labdarúgóval

16.00: Nemzeti sportkör. Vendégek: Thury Gábor, Kis Tamás, Gyenge Balázs

17.00: Gurulj be lassítva is!

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Ez történt a labdarúgó Nemzetek Ligája A-ligájában

18.30: Közvetítés az FTC–Milano jégkorong ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László

20.45: Közvetítés a Magyarország–Ukrajna labdarúgó Nemzetek Ligája-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László, Tóth Béla. Szakértő: Bene Ferenc

22.15: Sportvilág Keszi Dórával