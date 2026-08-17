Kubatov a Fradivárosra kapott közpénzek elköltéséről: „Nyugodjanak meg, minden rendben van”

„Percekkel ezelőtt elküldtem azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Fradivárosra fordított pénzek jogszerűen és a célnak megfelelően kerültek felhasználásra. A transzparencia jegyében szerettem volna a szükséges igazolásokat minél hamarabb rendelkezésre bocsátani. Egyébként pedig mindazoknak, akiket a Fradiváros ügye érdekel, üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van” – írta Kálnoki-Kiss Attilának címzett nyílt levelében Kubatov Gábor hétfő este a Facebookon.

Kálnoki-Kiss Attila a közösségi oldalán hétfő délután emlékeztetett: a Ferencvárosi Torna Club – tehát nem a futballklubot működtető Zrt. – 2016-ban és 2017-ben két részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott építési beruházásra, amit az egykori Építők-sporttelepen kellett volna megvalósítani. Kiemelte azonban, hogy tíz év alatt abból szinte semmi nem valósult meg, ráadásul 2022 decemberében egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a korábban megítélt 25 milliárd forint egy részét az FTC működési célú kiadásokra is felhasználhassa.

A Fradiváros névre keresztelt projekt célja az volt, hogy egy korszerű multifunkciónális sportkomplexumot építsenek meg a Népligetben, illetve fejlesszék a sportlétesítményeket. A területen ugyan épült néhány beruházás, azonban a Fradiváros abban a formában, amelyben anno megálmodták, sohasem készült el. Mi az a Fradiváros?

Az utóbbi hónapokban már nagy port kavart ügyben az állami támogatásra vonatkozó elszámolásait idén márciusban nyújtotta be a Ferencváros, de az ellenőrzési folyamat, ahogyan azt a sportállamtitkár kiemelte, csak az elmúlt hetekben gyorsult fel. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „egyértelműen kijelenthető, hogy a sportállamtitkárság munkatársai olyan dokumentumokat kaptak, amelyek további hatósági vizsgálatokat igényelnek”.

Kálnoki-Kiss Attila választ várt többek között arra, hogy:

– „milyen jogszabályi háttér, elnöki, elnökségi határozat vagy utasítás alapján adták tovább az eredeti szándék szerint infrastrukturális beruházásra felhasználható állami támogatás egy jelentős részét a labdarúgócsapatot működtető Zrt.-nek”.

– milyen jogszabályi háttérre hivatkozva tartják elszámolhatónak a húsz szakosztályt fenntartó sportklub működésére azt a 11.2 milliárd forintot, amelyet saját bevallásuk szerint nem az egyesület, hanem a labdarúgó Zrt. költött el 2019 és 2024 között 38 professzionális magyar és külföldi labdarúgó játékjogának megvásárlására”.