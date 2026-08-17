Nemzeti Sportrádió

Kubatov a Fradivárosra kapott közpénzek elköltéséről: „Nyugodjanak meg, minden rendben van”

2026.08.17. 20:01
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Kubatov Gábor kijelentette, minden pénzt jogszerűen és a célnak megfelelően költöttek el (Fotó: Török Attila)
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Kálnoki-Kiss Attila Fradiváros Kubatov Gábor Ferencváros
Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke hétfő este a Facebook-oldalán reagált Kálnoki-Kiss Attila a Fradivárossal kapcsolatos nyilatkozatára. A sportért felelős államtitkár arról posztolt: hatósági vizsgálatokat igényelnek a népligeti beruházással kapcsolatos elszámolások, illetve válaszokat várnak az egyesülettől, hogy miként kapott a 25 milliárd forintos összegből 11.2 milliárdot a klub felnőtt labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaság.

„Percekkel ezelőtt elküldtem azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy a Fradivárosra fordított pénzek jogszerűen és a célnak megfelelően kerültek felhasználásra. A transzparencia jegyében szerettem volna a szükséges igazolásokat minél hamarabb rendelkezésre bocsátani. Egyébként pedig mindazoknak, akiket a Fradiváros ügye érdekel, üzenem: nyugodjanak meg, minden rendben van” – írta Kálnoki-Kiss Attilának címzett nyílt levelében Kubatov Gábor hétfő este a Facebookon.

Kálnoki-Kiss Attila a közösségi oldalán hétfő délután emlékeztetett: a Ferencvárosi Torna Club – tehát nem a futballklubot működtető Zrt. – 2016-ban és 2017-ben két részletben 25 milliárd forint állami támogatást kapott építési beruházásra, amit az egykori Építők-sporttelepen kellett volna megvalósítani. Kiemelte azonban, hogy tíz év alatt abból szinte semmi nem valósult meg, ráadásul 2022 decemberében egy kormányhatározat lehetővé tette, hogy a korábban megítélt 25 milliárd forint egy részét az FTC működési célú kiadásokra is felhasználhassa.

A Fradiváros névre keresztelt projekt célja az volt, hogy egy korszerű multifunkciónális sportkomplexumot építsenek meg a Népligetben, illetve fejlesszék a sportlétesítményeket. A területen ugyan épült néhány beruházás, azonban a Fradiváros abban a formában, amelyben anno megálmodták, sohasem készült el.
Mi az a Fradiváros?

Az utóbbi hónapokban már nagy port kavart ügyben az állami támogatásra vonatkozó elszámolásait idén márciusban nyújtotta be a Ferencváros, de az ellenőrzési folyamat, ahogyan azt a sportállamtitkár kiemelte, csak az elmúlt hetekben gyorsult fel. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: „egyértelműen kijelenthető, hogy a sportállamtitkárság munkatársai olyan dokumentumokat kaptak, amelyek további hatósági vizsgálatokat igényelnek”.

Kálnoki-Kiss Attila választ várt többek között arra, hogy:

– „milyen jogszabályi háttér, elnöki, elnökségi határozat vagy utasítás alapján adták tovább az eredeti szándék szerint infrastrukturális beruházásra felhasználható állami támogatás egy jelentős részét a labdarúgócsapatot működtető Zrt.-nek”.

– milyen jogszabályi háttérre hivatkozva tartják elszámolhatónak a húsz szakosztályt fenntartó sportklub működésére azt a 11.2 milliárd forintot, amelyet saját bevallásuk szerint nem az egyesület, hanem a labdarúgó Zrt. költött el 2019 és 2024 között 38 professzionális magyar és külföldi labdarúgó játékjogának megvásárlására”.

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Kálnoki-Kiss Attila szerint olyan dokumentumokat kaptak, amelyek további hatósági vizsgálatokat igényelnek.

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„A kormány a transzparencia híve és természetesen a Fradiváros-ügyben, ahogy minden más területet érintő témában is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormányzat döntéshozói.”

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A Ferencváros két részletben 25 milliárd forintot kapott, hogy felépítsen egy komplexumot az Építők-sporttelep területén, de nem lett belőle semmi.

 A Fradiváros-ügy hátteréről:

2021 szilveszterén Kubatov Gábor a hagyományos évértékelő beszédében elmondta, hogy a „Fradiváros”-projekt 2026 decemberére valósággá válik majd, és hogy az előkészítő munkálatok megtörténtek, másfél év volt, mire a szükséges bontásokat engedélyeztették, és újabb egy esztendő, mire megtörténtek a tényleges bontások. „Mostanra megcsináltunk egy koncepcióvázlatot, tudjuk, hogy kellene, hogy kinézzen. Most kezdődik a tervezői közbeszerzés, úgy kell számolni, hogy 2023 tavaszán lehet megindítani az építkezést (...) 2026 végére végzünk.”

Azonban a tervek nem valósultak meg.

Az Index 2026 júliusában megírta, a magyar kormány 2022-ben határozatba foglalta, hogy a pénzösszeg működési támogatásra is fordítható. A Ferenczvárosi C közép szurkolói csoport június elején bejelentést tett az Állami Számvevőszéknél, amely a dokumentumokat továbbította a rendőrségnek (BRFK). Az Index megírta azt is, hogy a BRFK feljelentés-kiegészítést rendelt el, majd ennek következményeként a hatóság nyomozást indított. 

Egy hónappal korábban, 2026 júniusában Kubatov Gábor interjút adott a Blikknek, ebben szóba került a Fradiváros ügye is. A klubelnök így fogalmazott:

„A Fradivárosról csak annyit, hogy az egy kiváló projekt volt, talán a legnagyobb fájdalom, hogy nem hajthattuk végre. Egy nagyon komoly előkészítő munka volt, évekig tárgyaltunk a szakosztályokkal, mire van szükségük, racionális tervet készítettünk egy nagyon komoly tervezőirodával, nagyon komoly jogászokkal, nagyon komoly fővárosi egyeztetésekkel. Gyakorlatilag háromhavi munka kellene, hogy a kiviteli terveket meg lehessen csinálni. Csakhogy közben olyan helyzetbe került az európai gazdasága a háború miatt, hogy minden magyarországi fejlesztést leállítottak, aminek nem volt megnyitott építési naplója. Nekünk nem volt, ezért ezt nem tudtuk befejezni. De a Fradivárosra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá pont úgy, hogy a magyar állam az adott támogatást nekünk megadta. Ezért aztán minden vizsgálat elé, minden nyomozás elé én tiszta szívvel és teljesen transzparensen állok oda. Ebből nekem, a felügyelőbizottságnak vagy a Fradi vezetésének semmiféle problémája nem lesz.”

Az FTC népligeti létesítményének részlete archív képen (Fotó: Földi Imre)

A 24.hu-nak 2026 júniusának végén adott interjújában Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár így fogalmazott az ügyről:

„2022-ben jött egy kormányrendelet, amely azt mondta ki, hogy nemcsak a Fradivárosra és beruházásra, hanem működésre is felhasználhatja a Ferencváros ezt az összeget. Ennélfogva a vitaalapot az jelenti, hogy mit tekintünk működésnek.”

„Nagy valószínűség szerint jogászok hada fog majd dönteni, hogy megfelelő-e az elszámolás, amit a Ferencváros jogalapként biztosított.”

„Azt nem mondom, hogy nincs meg a pénz, de nyilván azért van egy ilyen vizsgálat és vannak folyamatban lévő ügyek, hogy majd a végén meg tudjuk mondani” – fogalmazott, majd kiemelte, hogy örök újpesti szurkolóként is a Ferencvárost a magyar sport kifejezett értékének tekinti.”

 

Kálnoki-Kiss Attila Fradiváros Kubatov Gábor Ferencváros
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