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NL: Magyarország–Ukrajna 0–0

Az Al-Ahli sem okozott gondot a Veszprémnek a klub-vb-n

J. B. J. B.
2026.09.25. 19:15
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Dragan Pesmalbek (Fotó: Szabó Miklós)
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férfi kézilabda klubvilágbajnokság Veszprém Berlin
Biztos, nyolcgólos sikerrel kezdte az egyiptomi klubvilágbajnokság csoportkörét a magyar bajnok.

Két fiatal magyarral a soraiban kezdett a Veszprém az egyiptomi Al-Ahli ellen a klubvilágbajnokság csoportkörének első mérkőzésén: a jobb szélen kényszerűségből Gáncs-Pető Máté kapott lehetőséget, mellette jobbátlövőként Barna Dániel szerepelt. Az ellenfél edzője, David Davis korábban dolgozott a bakonyiaknál, míg az Építők aktuális trénere, Xavier Pascual az egyiptomi válogatottból ismerheti az Al-Ahli számos játékosát. A Veszprém habkönnyű sikerrel jutott tovább a selejtezőből a Sydney ellen, ennél azért nehezebb erőpróba várt az együttesre, pénteki ellenfele ugyanis két éve megverte a Barcát a klub-vb bronzmérkőzésén.

Eleinte fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a lendületbe jövő veszprémiek alakítottak ki háromgólos előnyt. A 21. percre már ötre nőtt a különbség, Davis időt is kért, védekezésben és támadásban egyaránt jól teljesítettek ekkor a bakonyiak. A játék képe nem változott érdemben, elöl olykor túlkomplikálta lehetőségeit a Veszprém, de így is 17–10-es előnnyel vonulhatott szünetre a magyar bajnok.
A fanatikus hazai drukkerek támogatását élvező egyiptomiak jobban kezdték ugyan a második félidőt, de Michael Appelgren védéseinek köszönhetően megőrizte biztos előnyét a Veszprém. A védekezés továbbra is kiválóan működött, 44 perc alatt csupán 14 gólt kapott a magyar együttes, elöl Dragan Pesmalbek révén meg már 24-nél tartottak a bakonyiak.

A hajrára némiképp visszaesett a Veszprém játéka, de így is 31–23-ra nyert. Vasárnap a Füchse Berlin következik, amelyet nemrég a Bajnokok Ligájában idegenben múltak felül Hugo Descaték hat góllal.

KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
B-csoport
1. forduló
One Veszprém HC–Al-Ahli (egyiptomi) 31–23 (17–10)
Jegyzőkönyv később
Később
19.30: Burgan (kuvaiti)–Füchse Berlin (német)

A-csoport
1. forduló
Pinheiros (brazil)–Barca (spanyol) 33–44 (16–23)
Muntada Derb Szultan (marokkói)–Zamalek (egyiptomi) 17–42 (8–20)

A 9. helyért
Los Angeles THC (amerikai)–Sydney University (ausztrál) 28–17 (12–7)

 

férfi kézilabda klubvilágbajnokság Veszprém Berlin
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