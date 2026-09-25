Az Al-Ahli sem okozott gondot a Veszprémnek a klub-vb-n

Két fiatal magyarral a soraiban kezdett a Veszprém az egyiptomi Al-Ahli ellen a klubvilágbajnokság csoportkörének első mérkőzésén: a jobb szélen kényszerűségből Gáncs-Pető Máté kapott lehetőséget, mellette jobbátlövőként Barna Dániel szerepelt. Az ellenfél edzője, David Davis korábban dolgozott a bakonyiaknál, míg az Építők aktuális trénere, Xavier Pascual az egyiptomi válogatottból ismerheti az Al-Ahli számos játékosát. A Veszprém habkönnyű sikerrel jutott tovább a selejtezőből a Sydney ellen, ennél azért nehezebb erőpróba várt az együttesre, pénteki ellenfele ugyanis két éve megverte a Barcát a klub-vb bronzmérkőzésén.

Eleinte fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a lendületbe jövő veszprémiek alakítottak ki háromgólos előnyt. A 21. percre már ötre nőtt a különbség, Davis időt is kért, védekezésben és támadásban egyaránt jól teljesítettek ekkor a bakonyiak. A játék képe nem változott érdemben, elöl olykor túlkomplikálta lehetőségeit a Veszprém, de így is 17–10-es előnnyel vonulhatott szünetre a magyar bajnok.

A fanatikus hazai drukkerek támogatását élvező egyiptomiak jobban kezdték ugyan a második félidőt, de Michael Appelgren védéseinek köszönhetően megőrizte biztos előnyét a Veszprém. A védekezés továbbra is kiválóan működött, 44 perc alatt csupán 14 gólt kapott a magyar együttes, elöl Dragan Pesmalbek révén meg már 24-nél tartottak a bakonyiak.

A hajrára némiképp visszaesett a Veszprém játéka, de így is 31–23-ra nyert. Vasárnap a Füchse Berlin következik, amelyet nemrég a Bajnokok Ligájában idegenben múltak felül Hugo Descaték hat góllal.

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

B-csoport

1. forduló

One Veszprém HC–Al-Ahli (egyiptomi) 31–23 (17–10)

Jegyzőkönyv később

Később

19.30: Burgan (kuvaiti)–Füchse Berlin (német)

A-csoport

1. forduló

Pinheiros (brazil)–Barca (spanyol) 33–44 (16–23)

Muntada Derb Szultan (marokkói)–Zamalek (egyiptomi) 17–42 (8–20)

A 9. helyért

Los Angeles THC (amerikai)–Sydney University (ausztrál) 28–17 (12–7)