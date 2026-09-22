A Ferencváros labdarúgója kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott edzőtáborát

„Matús sérüléssel érkezett a válogatotthoz. Hétfőn kivizsgáláson vett részt, ami a lábfejében fáradásos törést mutatott ki, Bero már távozott is az edzőtáborból” – idézi a szlovák szövetség honlapján megjelent közleményből Monika Jurigová sajtófőnököt a bejelentésre felfigyelő Üllői129.hu, amely rövid hírében emlékeztet: egy ilyen sérülés általában 2-4 hónapos kihagyással jár.

A C-ligában szereplő szlovák válogatott Kazahsztánnal, Feröerrel és Moldovával játszik Nemzetek Ligája-mérkőzést a napokban, utóbbival kettőt is.