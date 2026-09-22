Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros labdarúgója kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott edzőtáborát

K. Zs.K. Zs.
2026.09.22. 10:38
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Matús Bero ferencvárosi mezben (Fotó: Czinege Melinda)
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FTC Matús Bero Szlovákia
Matús Bero, a Ferencváros labdarúgója sérülés miatt kénytelen volt elhagyni a szlovák válogatott poprádi edzőtáborát, és az sem kizárt, hogy több hónapos kihagyás vár rá.

„Matús sérüléssel érkezett a válogatotthoz. Hétfőn kivizsgáláson vett részt, ami a lábfejében fáradásos törést mutatott ki, Bero már távozott is az edzőtáborból” – idézi a szlovák szövetség honlapján megjelent közleményből Monika Jurigová sajtófőnököt a bejelentésre felfigyelő Üllői129.hu, amely rövid hírében emlékeztet: egy ilyen sérülés általában 2-4 hónapos kihagyással jár.

A C-ligában szereplő szlovák válogatott Kazahsztánnal, Feröerrel és Moldovával játszik Nemzetek Ligája-mérkőzést a napokban, utóbbival kettőt is.

 

FTC Matús Bero Szlovákia
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