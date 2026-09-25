Utánpótlástrénereket díjaztak a Magyar Edzők Napján

Ünnepélyes keretek között rendezték meg pénteken a Magyar Edzők Napját a Testnevelési Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában. Az eseményt szervező Magyar Edzők Társasága, valamint az Utanpotlassport.hu szerkesztősége által alapított A hónap utánpótlásedzője díjhoz kapcsolódó

Az év utánpótlásedzője díjat Biros Péter vízilabdatréner nyerte.

Az 50 esztendős Biros – aki az Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatójaként is tevékenykedik – a hazai vízilabdasport legnagyobb klasszisainak egyike. Kivételesen eredményes játékos-pályafutást tud maga mögött; legnagyobb sikerei közül is kiemelkedik, hogy három olimpiai bajnok címet nyert (2000, 2004, 2008), világbajnok és Európa-bajnok lett, a válogatottban 352 alkalommal játszott.

2016-os visszavonulása után az Eger női vízilabdacsapatának edzőjeként kezdett dolgozni, 2020-tól az Egri Vízilabda Klub szakmai igazgatója, 2022-ben és 2024-ben rövid ideig az Eger férficsapatának vezetőedzője volt, az elmúlt idényben a női csapatot irányította. 2019 őszén nevezték ki a női vízilabda-utánpótlás szövetségi kapitányi, a korosztályos leányválogatottak munkáját összességében felügyelő posztjára egy olyan évad után, amelyben a magyar leánycsapatok egyike sem jutott a világversenyén a legjobb négy közé. 2020-ban a covid-járvány miatt elmaradtak a világesemények, így a szakember nemzetközi debütálása 2021-re tolódott. Akkor a regnálása alatti első, Szentesen rendezett U15-ös Eb-t Sike József irányításával megnyerték a magyar lányok, és nem kis bravúr, hogy 2025-ig minden korosztályos kontinens- vagy világviadalról éremmel tértek haza nemzeti leányegyütteseink. Ez zsinórban tizenhárom világeseményt foglalt magába, köztük olyan kimagasló sikerekkel, mint a 2022-es, szintén Sikéhez köthető U16-os vagy a 2023-as, Benczur Márton csapata által elért U20-as világbajnokság megnyerése. Az idén nyáron Biros vezetőedzőként ült az Eb-n szereplő U20-as női válogatott kispadjára.

Augusztusban a Biros Péter által irányított U20-as női vízilabda-válogatott a portugáliai Oeirasban rendezett Európa-bajnokságon végig magabiztos teljesítményt nyújtott, és a kiélezett döntőben 13–13 után ötméteresekkel 8–7-re győzött a spanyolok ellen. Érdekesség, hogy a magyar csapat 2022-ben és 2024-ben is a spanyolok ellen veszítette el az U19-es Eb-döntőjét. Az idén az U20-as kontinensviadalon tehát sikerült a visszavágás, Magyarország 1998 után nyert ismét női Eb-t a korosztályban.

A díj mellé 1.000.000 forintos pénzjutalom jár.

A Sportért Felelős Államtitkárság által létrehozott

Kemény „Fecsó” Ferenc nevelőedzői életműdíjat 2026-ban Szécsényiné dr. Fekete Irén ritmikusgimnasztika-edző vehette át.

A 91 esztendős tréner tudományos szintre emelte a gimnasztikát, a 80-as években meghonosította hazánkban az aerobikot, majd ritmikusgimnasztika-szakosztályt alapított, és 1963-ban megrendezte a sportág első budapesti nemzetközi versenyét. Harminckét évig oktatott a TF-en, sőt hatására az rg önálló tanszéket is kapott. Ő hozta létre a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetséget.

„Minden életkorban, mindenki számára ajánlottam a sportot. Ma már csak kevesebbet bírok, de nem telik el úgy nap, hogy valamilyen mozdulatsorral ne frissítsem fel magam” – mondta Szécsényiné dr. Fekete Irén.

Molnár Zoltán, Kemény Dénes, Szécsényiné dr. Fekete Irén, Szántó Dávid Fotó: Utanpotlassport.hu

A gála résztvevőit Szántó Dávid, a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának helyettes államtitkára köszöntötte.

„Az edzők egyszerre tanárok, mentorok, szülők, vezetők és barátok. Az edző egyszerre a jó zsaru és a rossz zsaru – ha már a sportirányítás a BM-hez került... Az edzőket segítő programokat nemcsak megtartjuk, hanem ahol lehet, bővíteni is fogjuk. Azon fogunk dolgozni, hogy az edzői pálya vonzó maradjon, legyenek, akiket köszönthetünk évtizedek múlva is.”

(Kiemelt képünkön: Bruckner Gábor, Molnár Zoltán, Biros Péter, Csabai Edvin Fotó: Utanpotlassport.hu)