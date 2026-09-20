Nemzeti Sportrádió

Gólok, gólörömök és pontosztozkodás Nyíregyházán – képek

H. Á.H. Á.
2026.09.20. 22:43
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Tóth Balázs megsérült (Fotó: Czinege Melinda)
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FTC NB I Nyíregyháza galéria
A Ferencváros 1–1-es döntetlent ért el Nyíregyházán a Szpari ellen a labdarúgó NB I 8. fordulójában, vasárnap. Mutatjuk a mérkőzés legjobb képeit!

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LABDARÚGÓ NB I 
8. FORDULÓ
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–0)
Nyíregyháza, Városi Stadion, 7168 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Rózsa Dávid)
NYÍREGYHÁZA: Tóth B. (Dala, 64.) – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Hős (Ingolitsch, 64.), Kovács M., Toma (Zikovic, 89.) – Kvasina, Regza (Batoum, 64.), Manner (Katona B., 79.). Vezetőedző: Bódog Tamás
FERENCVÁROS: Varga Á. – Osváth, Lakatos Cs. (M. Gómez, a szünetben), Raemaekers, O'Dowda – N. Keita (Nagy Á., 85.) – Yusuf (Bero, 85.), Zachariassen, Corbu, Arzani (Birmancsevics, 72.) – Lisztes (Kovacevic, 72.). Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerző: Hős (7.), ill. M. Gómez (60.)

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fotó 2026.09.20.

Fontos pontokat hagyott Nyíregyházán a Ferencváros – a meccs legjobb képei! (Fotók: Czinege Melinda)

 

FTC NB I Nyíregyháza galéria
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