Nemzeti Sportrádió

Nagy Ákos Károly remekelt gyorstüzelő pisztolyban a sportlövő ob-n

2026.09.25. 18:40
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Fotó: FB/Hungarian Shooting Federation
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Nagy Ákos Károly sportlövő ob sportlövészet
Nagy Ákos Károly az alapversenyben és a döntőben is jó teljesítményt nyújtva győzött férfi gyorstüzelőpisztolyban a Fehér úti Nemzeti Lőtéren zajló 25,50 méteres sportlövő országos bajnokságon.

Az ob pénteki nyitó napján Nagy kiemelkedett a 25 méteres olimpiai szám alapversenyében, amelyet 581 körös eredménnyel nyert meg, a második Rédecsi Mátét (567 kör) 14 körrel megelőzve. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a Tisza Volán lövője a fináléban Rédecsivel óriási harcot vívott az aranyéremért, amelyet végül 25 pontos eredménnyel szerzett meg.

A bronzérmet Laczik Dávid Ákos érdemelte ki.

SPORTLÖVŐ OB
GYORSTÜZELŐ PISZTOLY, FÉRFIAK
1. Nagy Ákos Károly (Tisza Volán SC) 25 pont
2. Rédecsi Máté (BHSE) 22 pont
3. Laczik Dávid (Győri LK) 16 pont

Csapat
1. Tisza Volán SC (Nagy, Bartók Csaba, Oskolás Imre) 1695 kör

 

Nagy Ákos Károly sportlövő ob sportlövészet
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