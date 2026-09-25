Nagy Ákos Károly remekelt gyorstüzelő pisztolyban a sportlövő ob-n

Nagy Ákos Károly az alapversenyben és a döntőben is jó teljesítményt nyújtva győzött férfi gyorstüzelőpisztolyban a Fehér úti Nemzeti Lőtéren zajló 25,50 méteres sportlövő országos bajnokságon.
Az ob pénteki nyitó napján Nagy kiemelkedett a 25 méteres olimpiai szám alapversenyében, amelyet 581 körös eredménnyel nyert meg, a második Rédecsi Mátét (567 kör) 14 körrel megelőzve. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a Tisza Volán lövője a fináléban Rédecsivel óriási harcot vívott az aranyéremért, amelyet végül 25 pontos eredménnyel szerzett meg.
A bronzérmet Laczik Dávid Ákos érdemelte ki.
SPORTLÖVŐ OB
GYORSTÜZELŐ PISZTOLY, FÉRFIAK
1. Nagy Ákos Károly (Tisza Volán SC) 25 pont
2. Rédecsi Máté (BHSE) 22 pont
3. Laczik Dávid (Győri LK) 16 pont
Csapat
1. Tisza Volán SC (Nagy, Bartók Csaba, Oskolás Imre) 1695 kör
Legfrissebb hírek
Sportlövő Masped-kupa: Péni István remekelt légpuskában
Egyéb egyéni
2026.09.16. 15:20
Sportlövészet: Mészáros és Péni sikere a vb-válogatón
Egyéb egyéni
2026.09.13. 19:12
Paralimpia 2028: megvan az első magyar kvóta!
Egyéb egyéni
2026.09.10. 10:08