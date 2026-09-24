Hollandia a lefújás előtt egyenlített Németország ellen a Nemzetek Ligájában

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 2. CSOPORT

1. FORDULÓ

HOLLANDIA–NÉMETORSZÁG 1–1 (0–1)

Amszterdam, Johan Cruijff Arena. Vezette: A. Hernández (spanyol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, Q. Timber (Veerman, 57.), Reijnders (Til, 83.) – Summerville (R. van Bommel, 83.), Brobbey (Meerdink, 35.), Gakpo. Szövetségi kapitány: Xavi Hernández

NÉMETORSZÁG: Ter Stegen – Treu, N. Schlotterbeck, Tah, N. Brown – Kimmich, Amiri (Engelhardt, 80.), F. Nmecha (Stach, 64.) – Adeyemi (Gnabry, 80.), Havertz (Ebnoutalib, 30.), Schade (Führich, 64.). Szövetségi kapitány: Jürgen Klopp

Gólszerző: Gakpo (90+2.), ill. F. Nmecha (32.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A KÉT FUTBALLNAGYHATALOM, Hollandia és Németország június 29-én, egyazon napon, kéz a kézben esett ki az idei világbajnokságról, óriási csalódást keltve, már a legjobb 32 között. A németek Paraguay ellen, a hollandok Marokkóval szemben maradtak alul, mindketten tizenegyesekkel. Egyik ország sportági szövetsége sem tudta elfogadni az arcpirító szereplést, mindkettő leváltotta szövetségi kapitányát. A németeknél Julian Nagelsmannt Jürgen Klopp, a hollandoknál Ronald Koemant a spanyol Xavi Hernández követte a poszton. Nekik kell most az újrakezdés élére állniuk, és az első erőpróbát egymás ellen kellett tartaniuk a Nemzetek Ligája A-ligájában.

Kicsivel jobban futballozott a házigazda holland együttes az első félidőben, többet birtokolta a labdát, többször célozta meg a kaput, többet és nagyobb pontossággal is passzolt. Ám csak érvénytelenített gólra futotta az erejükből, Virgil van Dijk szöglet utáni fejes gólját visszavonták, mert a játékvezető megítélése szerint középütt Brian Brobbey zavarta Marc-André ter Stegen kapust. A németek viszont szinte a semmiből betaláltak! Az ötösön belül Karim Adeyemi küzdött meg egy jobbról érkező beadás után a labdáért, amelyet ugyan nem tudott birtokba venni, de a labda épp Felix Nmecha elé került, aki hat méterről zavartalanul a kapu jobb oldalába lőtt.

Nem kímélték a sérülések egyik csapatot sem az első játékrészben, mindkét szakvezető kényszerűségből cserélt. Előbb a németektől esett ki az Arsenal sztárja, Kai Havertz, nem sokkal később pedig a hollandoktól vált ki Brian Brobbey. Az első félidő hajrájában mindkét gárda betalálhatott volna még, de vendégoldalon Karim Adeyemi rontott el egy ordító ziccert, míg a hollandok azáltal egyenlíthettek volna, hogy Ter Stegen kapus épp ellenfélhez, Cody Gakpóhoz passzolta ki a labdát. A Liverpool támadója egy átvétel után 18 méterről kapura lőtt, a kapus viszont javította a hibáját nagy védésével.

Egy újabb meg nem adott holland gól, Mexx Meerdink visszavont találata borzolta a kedélyeket a 62. percben, a következő percekben rendkívül feszültté vált a légkör a pályán, kőkemény belépőkkel, lökdösődéssel, kakaskodásokkal. Ha színvonalában nem is, szenvedélyességében hasonlítani kezdett a meccs a nyolcvanas–kilencvenes évekbeli holland–német összecsapásokra.

A hajrában jó nevű újoncot avatott Xavi a hollandoknál, pályára küldte a 22 esztendős Ruben van Bommelt. Érdekesség, hogy a spanyol szakember játékosként a most általa „felavatott” játékos édesapja, a 79-szeres válogatott Mark van Bommel ellen nyert világbajnoki döntőt 2010-ben Johannesburgban, és hogy az apuka épp most pénteken mutatkozik be szövetségi kapitányként Belgium élén.

Úgy tűnt, vesztes meccsen debütál az ifjabbik Van Bommel, viszont a 92. percben a félpályánál labdát szerzett Serge Gnabrytól, megiramodott a bal szélen, jobb külsővel mesterien átlőtte a hosszú oldalon érkező Gakpónak, aki gyönyörű mozdulattal, kapásból kiegyenlített.

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Hollandia–Németország 1–1 (Gakpo 90+2., ill. F. Nmecha 32.)

Szerbia–Görögország 1–2 (Zsivkovics 4., ill. Colisz 74., Duvikasz 90+5.)

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