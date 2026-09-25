Sainz és Pérez is büntetést kapott – így változott az Azeri Nagydíj rajtsorrendje
Több vizsgálat is folyt az Azeri Nagydíj időmérője után: Carlos Sainz Jr.-nek sárga zászlós szabályszegés, míg Sergio Péreznek feltartás miatt kellett felelnie a sportfelügyelők előtt. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) mindkét versenyzőt vétkesnek találta, a Williams-pilóta öt, míg a Cadillac mexikói versenyzője három rajthelyes büntetést kapott.
A csapata idei legjobb eredményét szállító Sainz a hátrasorolás értelmében elveszítette a kilencedik rajtkockát, és a tizennegyedik pozícióból várhatja a szombaton 13 órakor rajtoló futamot, Pérez rajthelye ugyanakkor a büntetéssel együtt is változatlan marad, hiszen az Aston Martin-pilótákat, az eredetileg előtte záró Fernando Alonsót, valamint a mögötte végző Lance Strollt már korábban a mezőny végére sorolták motorkomponens-cserék miatt.
AZERI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Russell
|Mercedes
|1:42.526
|átlag: 210.783 km/ó
|2.
|Leclerc
|Ferrari
|1:43.363
|0.837 mp h.
|3.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|1:43.364
|0.838
|4.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|1:43.500
|0.974
|5.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:43.672
|1.146
|6.
|Hamilton
|Ferrari
|1:43.858
|1.332
|7.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:44.047
|1.521
|8.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:44.081
|1.555
|9.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:44.566
|2.040
|10.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:44.963
|2.437
|11.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:44.775
|1.313
|12.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|1:44.860
|1.398
|13.
|Albon
|Williams-Mercedes
|1:45.001
|1.539
|14.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:45.016
|1.554
|15.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:45.106
|1.644
|16.
|Antonelli
|Mercedes
|idő nélkül
|17.
|Bortoleto
|Audi
|1:45.799
|2.184
|18.
|Hülkenberg
|Audi
|1:45.920
|2.305
|19.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:46.593
|2.978
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:46.658
|3.043
|21.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:47.337
|3.722
|22.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:48.290
|4.675
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Russell
|1:43.615
|1.
|Russell
|1:43.462
|2.
|Verstappen
|1:44.041
|2.
|Verstappen
|1:43.706
|3.
|Hadjar
|1:44.161
|3.
|Leclerc
|1:43.780
|4.
|Hamilton
|1:44.260
|4.
|Piastri
|1:43.814
|5.
|Leclerc
|1:44.360
|5.
|Hadjar
|1:43.880
|6.
|Gasly
|1:44.489
|6.
|Norris
|1:44.020
|7.
|Norris
|1:44.571
|7.
|Hamilton
|1:44.037
|8.
|Piastri
|1:45.014
|8.
|Gasly
|1:44.106
|9.
|Albon
|1:45.031
|9.
|Sainz
|1:44.629
|10.
|Ocon
|1:45.039
|10.
|Colapinto
|1:44.683
|11.
|Sainz
|1:45.104
|11.
|Bearman
|1:44.775
|12.
|Colapinto
|1:45.106
|12.
|Lawson
|1:44.860
|13.
|Bearman
|1:45.228
|13.
|Albon
|1:45.001
|14.
|Lindblad
|1:45.381
|14.
|Ocon
|1:45.016
|15.
|Antonelli
|1:45.504
|15.
|Lindblad
|1:45.106
|16.
|Lawson
|1:45.535
|16.
|Antonelli
|idő nélkül
|17.
|Bortoleto
|1:45.799
|18.
|Hülkenberg
|1:45.920
|19.
|Alonso
|1:46.593
|20.
|Pérez
|1:46.658
|21.
|Stroll
|1:47.337
|22.
|Bottas
|1:48.290
AZERI NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Russell
|Mercedes
|2.
|Leclerc
|Ferrari
|3.
|Piastri
|McLaren-Mercedes
|4.
|Hadjar
|Red Bull-Ford
|5.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|6.
|Hamilton
|Ferrari
|7.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|8.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|9.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|10.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|11.
|Lawson
|Racing Bulls-Ford
|12.
|Albon
|Williams-Mercedes
|13.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|14.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|15.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|16.
|Antonelli
|Mercedes
|17.
|Bortoleto
|Audi
|18.
|Hülkenberg
|Audi
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|21.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|22.
|Stroll
|Aston Martin-Honda