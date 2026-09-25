Polgár Judit: Ne a választ akarják tudni, hanem az oda vezető utat

– Hogyan látja, a mostani általános iskolások mennyire fogékonyak a sakk világával kapcsolatban?

– Megvan bennük az érdeklődés – mondta a Nemzeti Sportnak minden idők legjobb női sakkozója, Polgár Judit. – Szerintem a sakk soha nem volt ennyire népszerű, mint most, de nagyon sok az információ. Ennek a megfelelő szűrésén minden résztvevőnek, az iskolának, a barátoknak, a felnőtteknek dolgozni kell. Kritikus gondolkodás szükséges azzal kapcsolatban, hogy a számítógépet, a mobiltelefont el lehet-e venni. A lényeg a kontrollálás, hogy milyen irányban játszanak, a gyermekek számára ugyanis a játék a legjobb a fejlődéshez, mert tudat alattivá válnak olyan készségek és képességek, amikre szükségük van. Ösztönösen kell ugyanis érezni, hogy ha például valaminek a szélén állsz, onnan le is lehet esni.



– Miként tud segíteni a szigorú szabályokra épülő sakk ebben a szűrésben és a kritikus gondolkodás elsajátításában?

– Szabályok nélkül nem lehet élni. Viszont pontosan tudjuk, ha intelligenciával kezeljük, akkor vannak olyan helyzetek, amikor ki kell kerülni a szabályokat, mert ez életet menthet. A sakkon keresztül valóban nagyon sok mindent meg tudnak tanulni a gyerekek, a hat különböző figurára vonatkozó szabályrendszert, a csapatmunkát, hogy miként viszonyuljanak másokhoz, ha együtt dolgoznak. Ide tartozik az elfogadás is, ki ebben, ki abban jó, valamint a döntéshozatal, annak feldolgozása és a felelősségvállalás is.

Fotó: Morgan Stanley/Stiller Ákos

– Mi a helyzet a hibákkal és a korrigálással?

– Nem szabad félni a hibáktól, mert például, a sakkban az is elképzelhető, hogy ha a nyolcadik lépésed rossz, utána korrigálhatsz, kapsz még egy esélyt, megléped a nyerőt és nyersz. Nagyon fontos tehát a rugalmas gondolkodás, hogy tudják, lehet hibázni, de utána javítani kell, valamint a hozzáállás is – miként éljük meg a mindennapjainkat és hogyan lavírozunk az egyes élethelyzetekben.

– Az idei világsakkfesztivál egyik kiemelt témája a mesterséges intelligencia. Hogyan lehet hasznosítani a sakk által szerzett képességeket, hogy a felhasználók megfelelően tudjanak bánni ezzel az innovációval?

– Ahogy minden játékban, úgy a sakkban is az a fantasztikus, hogy tudjuk, mindig meg kell fejteni egy helyzetet. Ahhoz, hogy a megoldást tudjam, beírhatom a számítógépbe, hogy itt egy állás, mondja meg a gép, mi a legjobb lépés. Az így megszerzett megoldás csak arra jó, hogy villogni lehessen, de érteni nem fogom, és használni sem tudom majd egy másik, hasonló helyzetben – hiszen nem értettem meg a folyamatot. Mindig szeretem felhívni az edzők és a gyerekek figyelmét arra, hogy ne a választ akarják tudni, hanem az oda vezető utat járják végig, mert az az érték. A válasz csupán egy tényszerű valami, amivel ideiglenesen lejegeljük a problémát, ha arról van szó. Ha tényleg valóban fejlődni akarnak, akkor a sakkon belül is elemezzenek le bármit. Az, ami nem jó, nem sikerül, rossz vagy hibás lépés, az mind a tanulás és a megértés folyamatának a része, hogy eljussunk a valósághoz, az igazsághoz.



– Sokan azt mondják, hogy a sakkban is az a lényeg, ki nyer a végén…

– Az újság az, amelyben a végeredmény a fontos. Azonban nem ez a legfontosabb, hanem maga a folyamat, legalábbis ha tartalmas és minőségi életet akar élni az ember, boldogan.