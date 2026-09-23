Csütörtöki sportműsor: kezdődik a Nemzetek Ligája; a Veszprém a klubvilágbajnokságon

SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

15.30: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki

18.30: az ukrán labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Puskás Aréna

NEMZETEK LIGÁJA

1. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Hollandia–Németország, Amszterdam (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: Szerbia–Görögország, Belgrád (Tv: Match4)

4. CSOPORT

20.45: Portugália–Wales, Lisszabon (Tv: Spíler1)

20.45: Norvégia–Dánia, Oslo (Tv: Arena4)

B-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Ausztria–Izrael, Linz

20.45: Koszovó–Írország, Pristina

D-LIGA

1. CSOPORT

18.00: Andorra–Málta, Encamp

2. CSOPORT

20.45: Liechtenstein–Litvánia, Vaduz

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Green Bay Packers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

ASZTALITENISZ

WTT-verseny, Linz

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.00: Chicago Cubs–Miami Marlins (Tv: Sport2)

FORMULA–1

AZERI NAGYDÍJ, BAKI

10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

11.55: Formula–2, időmérő (Tv: M4 Sport)

14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GOLF

18.30: Presidents Cup, 1. nap, Chicago (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

17.30: Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék

17.30: SC Csíkszereda–Újpesti TE

19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov

KERÉKPÁR

14.00: Horvát körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)

Országúti vb, Montreal

17.15: U23-as nők, mezőnyverseny (Tv: M4 Sport)

21.00: junior férfiak, mezőnyverseny (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

KLUBVILÁGBAJNOKSÁG

Selejtező

16.30: Sydney University (ausztrál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1)

18.45: Los Angeles (amerikai)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

18.00: ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda

WNBA, ALAPSZAKASZ

Péntek, 2.00: Minnesota Lynx–Indiana Fever (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1140 (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

12.30: elődöntők

17.15: női 57 kg, elődöntő, Kuhta Vladiszlava–Michaela Walsh (ír)

17.00: döntők (Tv: Sport1, 22.15, felv.)

SAKK

Sakkolimpia, Szamarkand

12.00: 8. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Csehország

Női torna: Magyarország–Csehország

TENISZ

Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen

Negyeddöntő

4.00: Ukrajna–Belgium

11.00: Olaszország–Kína

ATP 250-es torna, Csengtu

5.00: egyes, 1. és 2. forduló, páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Hangcsou

7.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Szingapúr

5.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

WTA 250-es torna, Szöul

5.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő

TRIATLON

Világbajnokság, Pontevedra

10.15: junior nők

11.45: junior férfiak

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Miért baj az, ha valaki sok pénzt akar keresni?

8.00: Jön a női kézilabda Eurokupa négyes döntője. Holczer Ádámot hívjuk

9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: felejthetetlen sportolóink – Dömötör Zoltán, Kulcsár Győző, Monspart Sarolta, Igaly Diána

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Labdarúgás, indul a Nemzetek Ligája, pénteken újra pályán a magyar válogatott is

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Cseszregi Balázs, Kovács Erika, L. Pap István

17.00: Hárompontos, kosárlabda-magazin

17.35: Karfiolfül, birkózómagazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Cseszregi Balázs

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Közvetítés az ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda NB I-es női bajnoki kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Közben körkép az első osztály élcsapatairól: DVTK, Sopron, Pécs, Szekszárd

19.00: Közvetítés a BJA–Corona Brassó Erste Liga-jégkorongmérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk

20.30: Ukrajna ellen készül a magyar labdarúgó-válogatott

21.00: Kézilabda: légióslét – magyar játékosok valahol Európában

21.35: Beszélgetés Hegedüs Csabával, München kötöttfogású olimpiai bajnokával

22.15: Sportvilág Bera Emesével