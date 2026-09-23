Csütörtöki sportműsor: kezdődik a Nemzetek Ligája; a Veszprém a klubvilágbajnokságon
SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
15.30: a magyar labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Telki
18.30: az ukrán labdarúgó-válogatott sajtótájékoztatója, Puskás Aréna
NEMZETEK LIGÁJA
1. FORDULÓ
A-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Hollandia–Németország, Amszterdam (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
20.45: Szerbia–Görögország, Belgrád (Tv: Match4)
4. CSOPORT
20.45: Portugália–Wales, Lisszabon (Tv: Spíler1)
20.45: Norvégia–Dánia, Oslo (Tv: Arena4)
B-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Ausztria–Izrael, Linz
20.45: Koszovó–Írország, Pristina
D-LIGA
1. CSOPORT
18.00: Andorra–Málta, Encamp
2. CSOPORT
20.45: Liechtenstein–Litvánia, Vaduz
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Green Bay Packers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
ASZTALITENISZ
WTT-verseny, Linz
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.00: Chicago Cubs–Miami Marlins (Tv: Sport2)
FORMULA–1
AZERI NAGYDÍJ, BAKI
10.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
11.55: Formula–2, időmérő (Tv: M4 Sport)
14.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
18.30: Presidents Cup, 1. nap, Chicago (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
17.30: Háromszéki Ágyúsok–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: Gyergyói HK–DVTK Jegesmedvék
17.30: SC Csíkszereda–Újpesti TE
19.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–Corona Brasov
KERÉKPÁR
14.00: Horvát körverseny, férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport1)
Országúti vb, Montreal
17.15: U23-as nők, mezőnyverseny (Tv: M4 Sport)
21.00: junior férfiak, mezőnyverseny (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
KLUBVILÁGBAJNOKSÁG
Selejtező
16.30: Sydney University (ausztrál)–One Veszprém HC (Tv: Sport1)
18.45: Los Angeles (amerikai)–Zamalek (egyiptomi) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI NB I
18.00: ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda
WNBA, ALAPSZAKASZ
Péntek, 2.00: Minnesota Lynx–Indiana Fever (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1140 (Tv: Sport1)
ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
12.30: elődöntők
17.15: női 57 kg, elődöntő, Kuhta Vladiszlava–Michaela Walsh (ír)
17.00: döntők (Tv: Sport1, 22.15, felv.)
SAKK
Sakkolimpia, Szamarkand
12.00: 8. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Csehország
Női torna: Magyarország–Csehország
TENISZ
Billie Jean King-kupa, világdöntő, Sencsen
Negyeddöntő
4.00: Ukrajna–Belgium
11.00: Olaszország–Kína
ATP 250-es torna, Csengtu
5.00: egyes, 1. és 2. forduló, páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Hangcsou
7.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Szingapúr
5.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
WTA 250-es torna, Szöul
5.00: egyes, negyeddöntő; páros, elődöntő
TRIATLON
Világbajnokság, Pontevedra
10.15: junior nők
11.45: junior férfiak
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Németh Kornél, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Miért baj az, ha valaki sok pénzt akar keresni?
8.00: Jön a női kézilabda Eurokupa négyes döntője. Holczer Ádámot hívjuk
9.00: A vonalban Pálinger Katalin. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: felejthetetlen sportolóink – Dömötör Zoltán, Kulcsár Győző, Monspart Sarolta, Igaly Diána
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Labdarúgás, indul a Nemzetek Ligája, pénteken újra pályán a magyar válogatott is
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Cseszregi Balázs, Kovács Erika, L. Pap István
17.00: Hárompontos, kosárlabda-magazin
17.35: Karfiolfül, birkózómagazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Cseszregi Balázs
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Közvetítés az ETO Basket–ELTE BEAC Újbuda NB I-es női bajnoki kosárlabda-mérkőzésről. Kommentátor: Katona László. Közben körkép az első osztály élcsapatairól: DVTK, Sopron, Pécs, Szekszárd
19.00: Közvetítés a BJA–Corona Brassó Erste Liga-jégkorongmérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk
20.30: Ukrajna ellen készül a magyar labdarúgó-válogatott
21.00: Kézilabda: légióslét – magyar játékosok valahol Európában
21.35: Beszélgetés Hegedüs Csabával, München kötöttfogású olimpiai bajnokával
22.15: Sportvilág Bera Emesével