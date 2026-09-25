A címvédő lengyelek az első döntősök a férfi röpi Eb-n

A milánói összecsapás első két szettje nagy csatát, szoros végjátékot hozott, melyek végén a lengyelek voltak jobbak. A harmadik játszmára aztán a szlovénok kissé megtörtek, a korábbiaknál sokkal kisebb ellenállást tanúsítottak, így végül alig másfél óra alatt győzött a címvédő.

A találkozó legeredményesebb játékosa a szlovén Nik Mujanovic volt, aki 20 pontot szerzett.

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

ELŐDÖNTŐ

Lengyelország–Szlovénia 3:0 (23, 23, 18)

Később

21.00: Finnország–Franciaország (Tv: Sport2)