A címvédő lengyelek az első döntősök a férfi röpi Eb-n

Elsőként a lengyel válogatott jutott be a férfi röplabda Európa-bajnokság döntőjébe, miután péntek este három játszmában legyőzte a szlovén csapatot.
A milánói összecsapás első két szettje nagy csatát, szoros végjátékot hozott, melyek végén a lengyelek voltak jobbak. A harmadik játszmára aztán a szlovénok kissé megtörtek, a korábbiaknál sokkal kisebb ellenállást tanúsítottak, így végül alig másfél óra alatt győzött a címvédő.
A találkozó legeredményesebb játékosa a szlovén Nik Mujanovic volt, aki 20 pontot szerzett.
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
ELŐDÖNTŐ
Lengyelország–Szlovénia 3:0 (23, 23, 18)
Később
21.00: Finnország–Franciaország (Tv: Sport2)
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