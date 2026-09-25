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NL: Magyarország–Ukrajna 0–0

A címvédő lengyelek az első döntősök a férfi röpi Eb-n

2026.09.25. 19:16
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Fotó: Getty Images
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Elsőként a lengyel válogatott jutott be a férfi röplabda Európa-bajnokság döntőjébe, miután péntek este három játszmában legyőzte a szlovén csapatot.

A milánói összecsapás első két szettje nagy csatát, szoros végjátékot hozott, melyek végén a lengyelek voltak jobbak. A harmadik játszmára aztán a szlovénok kissé megtörtek, a korábbiaknál sokkal kisebb ellenállást tanúsítottak, így végül alig másfél óra alatt győzött a címvédő.

A találkozó legeredményesebb játékosa a szlovén Nik Mujanovic volt, aki 20 pontot szerzett.

RÖPLABDA 
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
ELŐDÖNTŐ
Lengyelország–Szlovénia 3:0 (23, 23, 18)

Később
21.00: Finnország–Franciaország (Tv: Sport2)

 

lengyel férfi röplabda-válogatott szlovén férfi röplabda-válogatott férfi röplabda Eb
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