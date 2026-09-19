Szinte végig vezetve győzött a Ferencváros a Sola otthonában

KÉZILABDA, NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A-CSOPORT

Sola HK (norvég)–FTC-Toyota Kovács 25–28 (11–13)

Jegyzőkönyv hamarosan

ÖSSZEFOGLALÓ

AZ ELŐZŐ idénybeli két kínkeserves győzelem után most is nehéz mérkőzésre számítottak a Ferencvárosi női kézilabdacsapatánál a norvég Sola ellen. A dán vezetőedző Jesper Jensen és a vállsérülése után az MTK Budapesttel szemben hétközben vívott bajnokin visszatérő balszélső, Márton Gréta is arról beszélt a csoportkör harmadik fordulója előtt, hogy kemény találkozó vár rájuk északon – és a szombat délutáni újabb csata is gyötrelmes alakult…

Az első félidő rendkívül hektikus játékot hozott, sok volt a pontatlan és rossz megoldás mindkét oldalon, az északiak ipari mennyiségben adták el a labdákat (röpke 28 perc alatt tízet…), ezt mégsem tudta kihasználni az FTC, mert többször is figyelmetlen volt támadásban. A világ- és Európa-bajnok Rikke Granlund védéseire alapozva nem szakadt le a Sola, amely váratlan ritmusváltásokkal és gyorsításokkal sokszor túl könnyen lavírozott át a vendégvédelmen, néha kimondottan lazán találtak utat a kapuig a hazai játékosok.

A szünet után sem változott a mérkőzés képe, sokáig csak küszködött a felállását gyakran variáló Fradi, miközben a tényleg teher nélkül kifutó norvégok tartották az eltervezett taktikájukat, nem hagyták magukat, mentálisan és erőnlétileg is egyenrangú riválisok voltak. A 37. percben a világklasszis balszélső, Camilla Herrem góljával először vezetett a házigazda, de 15–14 után váltani tudott a Jensen-csapat. A dán Anna Kristensen elkapta a fonalat a kapuban, a védőfal is feszesebb lett előtt, támadásban pedig többször is hatékonyan találták be a beállókat, így a záró tíz percre már négygólos előnnyel fordult az esélyesebb magyar együttes.

Ha nehezen is tehát, de ismét érvényesítette a papírformát az FTC, amely az újabb, 28–25-ös sikerrel őrzi hibátlan mérlegét és a válogatott szünetet követően önbizalommal telve várhatja a Dortmundban érthetetlen vereséget szenvedő román CSM Bucuresti elleni október 3-i, hazai rangadót.