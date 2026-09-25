Antonelli bosszús a felesleges hiba miatt; Hadjar rendkívül magabiztosan tért vissza

George Russell az elejétől fogva remek formában vezetett Azerbajdzsánban, míg az egyéni vb-összetettet vezető Andrea Kimi Antonelli már a nyitányon lépéshátrányba került. Az olasz autójában motort kellett cserélni, aminek következtében értékes pályaidőt veszített, és nem igazán jelentett fenyegetést a nyitó napon domináló, és a pénteki edzésen is erős tempót diktáló csapattársára.

Antonelli tőle szokatlan módon túlfeszítette a határokat, és már az első szakaszban eltalálta a falat, amit követően kénytelen volt félreállni a Mercedesszel az egyik bukótérben. Noha az olasz korábban futott ideje elegendő volt a továbbjutáshoz, a Q2-ben nem tudott részt venni, és végül a 16. rajthelyet szerezte meg, de nem kizárt, hogy a bokszutcából indul, hogy elkerülhesse az újabb motorbüntetést az idény hátralévő részében.

„Körről körre nagyon gyorsan javult a tapadás. Rosszul mértem fel a tapadási viszonyokat. Amikor befordultam, váratlanul sokkal jobban tapadt az autó eleje, mint az előző körben, és hozzáértem a falhoz. Én hibáztam. Teljesen feleslegesen. Remek emlékeztető arra, hogy nem mindig alakulnak úgy a dolgok, ahogy szeretném, ezért sokkal jobban kell teljesítenem, hogy elkerüljem az ilyen helyzeteket.”

„Őszintén szólva, rendkívül mérges vagyok, de szombaton igyekszem jobban teljesíteni. Az autónk nagyon erős ezen a hétvégén, George hihetetlenül jól teljesít. Mindent meg fogok tenni azért, hogy minél több helyet javíthassak. Ehhez jó rajtra lesz szükségem, az elején el kell kerülnöm a bajt, és jó tempót kell diktálnom. Nyilván nehezebb lesz, mint Monzában, mert itt valamivel nehezebb előzni, de szerintem így is jó versenyem lehet. Nincs vesztenivalóm, egyszerűen a lehető legjobb futamot kell teljesítenem. Az ember idővel megtanulja, hogyan kell továbblépni. Ez a hétvége eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, de szerintem jó versenyt futhatok.”

Antonelli az autótörése után a pálya széléről nézhette végig, ahogy Russell sorra dönti meg a saját köridejeit, és végül több mint 8 tized előnnyel szerzi meg a pole pozíciót. A brit pilóta szezonbeli az ötödik, míg teljes pályafutását tekintve a tizenkettedik rajtelsőségét jegyezte, és a lehető legjobb helyzetbe hozta magát, hogy Ausztria után újra felálljon a dobogó felső fokára, és egyúttal csökkentse a 81 pontos hátrányát.

„Sok idő telt el a legutóbbi alkalom óta, szóval határozottan jó érzés pole pozícióban lenni. Valószínűleg még sosem szereztem rajtelsőséget ilyen nagy előnnyel a karrierem során, beleértve a Formula–2-es és a Formula–3-as bajnokságot. Nagyon jól sikerült a köröm, az autót nagyszerű vezetni ezen a hétvégén, és amikor minden összeáll egy ilyen pályán, az fantasztikus érzés.”

„A végén egyszerűen tökéletes kört raktam össze. Megfelelő távolságban követtem (Isack) Hadjart, így kaptam tőle szélárnyékot, ami valószínűleg további egy-két tizedet jelentett az egyenes végén. Nagyszerűen jött ki” – lelkendezett az első azeri győzelmét megcélzó brit.

A Ferrari nem mutatott kiugró formát Bakiban, de mind a három szabadedzésen ott volt a top 5-ben mindkét autójával, és Lewis Hamilton péntek délelőtt azt is megmutatta, hogy még az élen zajló küzdelembe is bele tud szólni a Scuderia, ha számára szerencsésen jön ki a szélárnyék a hosszú egyenesben. Bár a hétszeres bajnok végül a csalódást keltő hatodik helyet szerezte meg, márkatársa, Charles Leclerc az első sorba kvalifikálta magát.

„Elég rossz időmérőnk volt. Megint. Nem azon múlt, hogy ne próbálkoztunk volna. A Q1 és a Q2 még rendben volt. Legalábbis a Q1 egészen jól sikerült, míg a Q2-ben már kicsit jobban szenvedtünk. Aztán amikor eljutottunk a Q3-ig, a csapat változtatott a terven. Ahelyett, hogy két gyors kört teljesítettünk volna, először várakoztunk, majd Charles előtt mentem ki, így senki sem haladt előttem, akitől szélárnyékot kaphattam volna. Ez önmagában is elég sokat jelentett” – magyarázta a csapattársától csaknem fél másodpercet kapó Hamilton.

„De ettől függetlenül sem tudtuk felvenni a versenyt a Mercedesszel. Egyszerűen rengeteget nyernek hozzánk képest az egyenesekben. Nagyszerű munkát végeztek. A futamon nehéz lesz megelőzni a Mercedest, már eleve az nagy kihívást fog jelenteni, hogy tartsuk a lépést a Mercedes-motoros autókkal az egyenesben, de mindent beleadok majd.”

Az Azerbajdzsánban összességében négy pole pozíciót szerző Leclerc ezúttal is remekül teljesített egy körön az utcai pályán. A monacói pilóta a második rajthelyet szerezte meg, és bár az eredménynek kifejezetten örült, a lemaradása nagyobb volt, mint amivel előzetesen számolt. „Egész jó kör volt. Lewis három-négy másodperccel haladt előttem, és a végén jól jött ki minden. Azonban amikor látom, mekkora a különbség George-hoz képest, azért úgy érzem, talán lehetett volna jobb is.”

„Összességében egész hétvégén hátrányban voltunk. A nehéz csütörtök után számítottunk rá, hogy nagyon messze leszünk, de ma délelőtt valamivel bizakodóbb voltam. A helyezést tekintve nagyjából ott vagyunk, ahová vártuk magunkat, a különbség viszont sokkal nagyobb annál, mint amire számítottunk. Meglátjuk, mit hoz a futam. Az egyenesekben nem vagyunk túl erősek, de az első edzésen a versenytempónk kifejezetten jónak tűnt, úgyhogy remélem, szombaton is hasonló lesz a helyzet.”

Néhány pillanatra úgy tűnt, a McLaren ismét óriási szenzációt okozhat, hiszen a wokingiak a semmiből az élen találták magukat az első Q3-as körök után. A mezőny ugyanakkor eltérő ütemben futott, és más-más taktikát választott, így nehéz volt értékelni egy-egy kör jelentőségét. A házon belül ezúttal felülkerekedő Oscar Piastri végül a harmadik, míg a címvédő Lando Norris az ötödik rajthelyet szerezte meg.

Az újabb fejlesztéseket hozó konstruktőri címvédő így újabb eredményes időmérőn van túl, és úgy tűnik, pilótái megint harcba szállhatnak legalább a dobogós helyezésekért. „Rendben volt. A kvalifikáción találtunk némi tempót. Nem ez az első alkalom az idén, hogy ez történik. Az edzéseken még úgy tűnik, mintha kissé hátrányban lennénk, aztán a kvalifikáción elő tudunk húzni valami extrát – magyarázta az ausztrál. – Eléggé meglepett, amikor az első körök után 1–2-ben álltunk, de sajnos George ellen nem volt esélyünk. Elégedett vagyok a hétvége eddigi alakulásával. Nagyon örülök, hogy újra ott vagyok a legjobb három között.”

A szabadedzések alapján még arra lehetett számítani, hogy Verstappen lehet a Mercedes első számú kihívója. A holland a nyitányon a második, a folytatásban a harmadik, míg az utolsó gyakorláson az élen zárt, ráadásul az időmérőn is meg-megvillant, miközben Hadjar is szintet lépett. A Red Bull végül a negyedik és a nyolcadik rajtkockát szerezte meg, és meglepetésre nem Verstappen, hanem a csuklósérülés után visszatérő francia végzett előkelőbb helyen.

Verstappent több probléma is hátráltatta, ráadásul a végén még sárga zászlós jelzésbe is belefutott, amikor Norris rontott. „A sárga zászló volt az utolsó dolog, ami történt. Az egész időmérőn hiányzott a végsebesség, körönként fél másodpercet veszítettem az egyenesekben, még a márkatársamhoz képest is. A motor egyszerűen nem működött rendesen. Ez volt az egyik probléma. Emellett változtattunk egy dolgon az autón is, de az sem vált be.”

„Aztán a harmadik szakaszban, a második körömön megpróbáltam elindítani a rendszert, de az akkumulátor nem töltött, így félig feltöltött akkumulátorral kellett volna megkezdenem a kört, ezért megszakítottam. A gumik is visszahűltek, és mindez szépen begyűrűzött az utolsó körre is. Úgy kezdtem meg a kört, hogy nem volt meg a végsebességem, sárga zászló is volt, ráadásul a gumik sem voltak elég melegek, és végül itt kötöttünk ki. Fogalmam sincs, mit várjak a versenytől. Egész hétvégén nagyon jó helyzetben voltunk, aztán egy csomó probléma miatt katasztrofálisan sikerült az időmérő. Majd meglátjuk, mire leszünk képesek.”

Hadjar és Verstappen 2027-ben is csapattársak lesznek (Fotó: AFP)

Hadjar a hétvége előrehaladtával folyamatosan gyorsult, és negyedikként végzett az időmérőn három nagydíj kihagyása után. A francia nagyon elégedett volt a teljesítményével, és úgy nyilatkozott, hogy akár a második rajtkockát is megszerezhette volna, ha nem kellett ilyen sok időt távol töltenie a versenyzéstől.

„Semmi különös. Úgy érzem, ha még több kört mehettem volna, akkor második lehettem volna, elég szorosan alakult előttem. Elégedett vagyok magammal. Ha az elmúlt három versenyen is indultam volna, szerintem most egyértelműen második lennék a rajtrácson. Egyszerűen úgy érzem, két hónap kihagyás után nehéz pont ezen a pályán visszatérni.”

„Azt mondtam magamnak, hogy mindenképpen el kell kerülnöm a falat és minden hasonlót. Őszintén szólva, semmi értelme nincs túl nagy kockázatot vállalni a visszatérés után. Ezért egész hétvégén egy kicsit a határok alatt vezettem, különösen a szűk részeken. Azt hiszem, a Q3-ban már természetes módon tettem meg a következő lépést. Addig viszont tényleg teljesen az irányításom alatt tartottam a dolgokat. A Q2 végén már kezdtem egy kicsit jobban élvezni az egészet, és elkezdtem kockáztatni is. Akkor először ezen a hétvégén hibáztam, blokkolt egy kicsit az egyik kerék. Szóval igen, ez volt a jó megközelítés.”

Hadjar úgy érzi, a Red Bull fejlődött a Magyar Nagydíj óta. „A kanyarokban jobbnak érződik az autó, mint amikor Budapesten kiszálltam belőle. Egyértelműen sikerült javítanunk az egyensúlyán. Már csütörtökön, az első körömön rögtön éreztem, hogy másképp viselkedik a kocsi, és arra gondoltam, hogy sokkal jobb. A Mercedes egyszerűen nagyon gyors az egyenesekben, tényleg elképesztően gyors. Nem arról van szó, hogy a kanyarokban ne lennének gyorsak, továbbra is ők a legjobbak, de amikor a harmadik szektorban az egyenesekbe érünk, mi nagyon szenvedünk.”

FRISSÍTÉS: Sainz a sárga zászló figyelmen kívül hagyása miatt öt, míg Pérez Piastri feltartásáért három rajthelyes büntetést kapott.