Feljelentést tett a Belügyminisztérium a Fradiváros-projekt ügyében
Mint ismert, a magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24.947 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított az FTC számára a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros I. és II. ütemének megvalósítására. A támogatói okiratok és az azok részét képező eredeti költségtervek kizárólag beruházási célokat – lebonyolítást, bontást, tervezést és építést – tartalmaztak. A Fradiváros a támogatás ellenére nem épült meg.
|A Fradiváros névre keresztelt projekt célja az volt, hogy egy korszerű multifunkciónális sportkomplexumot építsenek meg a Népligetben, illetve fejlesszék a sportlétesítményeket. A területen ugyan épült néhány beruházás, azonban a Fradiváros abban a formában, amelyben anno megálmodták, sohasem készült el.
Az FTC által benyújtott és a Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által mindeddig el nem fogadott záróbeszámolók szerint a 10 milliárd forintos első ütemből több mint 8.5 milliárd forintot dologi, illetve működési kiadásként számoltak el, mindössze mintegy 1.44 milliárd forintot beruházásként. A második ütem 14.9 milliárd forintos támogatásából a klub több mint 3.1 milliárd forintot működési kiadásként jelentett le, míg 11.2 milliárd forintot az FTC Labdarúgó Zrt. részére adott tovább, amely vállalkozás hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzésére költötte az adófizetők pénzét.
Az eredeti támogatói okiratok beruházási célra biztosították a közpénzt, majd a támogatás feltételeit 2020. október 14. és 2026. február 18. között mindkét esetben párhuzamosan 5-5 alkalommal módosították.
Eközben 2022. december 28-án jelent meg az a kormányhatározat, amely alapján a megítélt támogatásokat már működési célokra is felhasználhatóvá tették.
A Belügyminisztérium feljelentésében foglalt jogi álláspont szerint ezek az utólagos döntések nem tehették visszamenőleg jogszerűvé a támogatás korábbi, eredeti céltól eltérő működési célú felhasználását. A vonatkozó szabályozás alapján ugyanis a támogatási cél utólagos módosítása a módosító kormányhatározat megjelenése előtt létrejött támogatási jogviszonyokra csak akkor alkalmazható, ha a kedvezményezett addig sem a támogatott tevékenység megvalósítását, sem a részére támogatási előlegként nyújtott költségvetési támogatás felhasználását nem kezdte meg. Az FTC által elszámolásra benyújtott számlák alapján azonban mindkét projektütem megvalósítása már a 2022. december 28-i módosító kormányhatározat előtt megkezdődött.
A rendelkezésre álló dokumentumok alapján hivatali visszaélés és bűnpártolás gyanúja is felmerülhet azoknak a hivatalos személyeknek a vonatkozásában, akik a támogatások céltól eltérő felhasználását követően, utólagos kormányzati döntésekkel, illetve a támogatói okiratok módosításával megkísérelhették a korábbi jogellenes felhasználás utólagos legalizálását. Vizsgálandó, hogy e döntésekkel jogtalan előnyt kívántak-e biztosítani az érintettek számára, illetve azok célja lehetett-e a korábbi jogellenes felhasználás elfedése, az abból származó vagyoni előny biztosítása vagy a büntetőjogi felelősségre vonás akadályozása.
A feljelentés különösen aggályosnak tartja a Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. szerepét. Az FTC saját tulajdonú társaságának vezető tisztségviselői ugyanis egyúttal az FTC vezetésének is tagjai voltak. A kifejezetten a beruházásra létrehozott vagyonkezelő társaság az I. ütem 10 milliárd forintos állami támogatásából 2.8 milliárd forintot kapott projektmenedzsment-, illetve lebonyolítói díjként. Ez a teljes támogatás 28 százaléka. A feljelentésben hivatkozott mérnökkamarai díjszámítás ugyanakkor egy ilyen nagyságrendű beruházás komplett lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére 2.17 százalékos díjjal kalkulál.
A Fradiváros Vagyonkezelő Zrt. a feljelentés szerint kizárólag az FTC-től, azon belül az állami támogatásból jutott bevételhez, és mintegy 800 millió forint adózás előtti nyereséget ért el. A társaság emellett az állami támogatásból kapott összegből 845 millió forint kölcsönt nyújtott az FTC Labdarúgó Zrt.-nek. A feljelentés szerint ennek jogszerűsége ugyancsak vizsgálandó.
A 11.2 milliárd forint FTC Labdarúgó Zrt. részére történő továbbadása további súlyos kérdéseket vet fel. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint az összegből hivatásos labdarúgók játékjogának megszerzését finanszírozták, ráadásul a futballisták játékjogának megvásárlása már a 2019-es évektől zajlott. A feljelentés ezért annak vizsgálatát is kéri, hogy a támogatás megszerzése, továbbadása és felhasználása során tett nyilatkozatok megfeleltek-e a valóságnak és az uniós állami támogatási szabályoknak.
A Belügyminisztérium ismeretlen tettes(ek)kel szemben kéri a büntetőeljárás lefolytatását.
A feljelentés megtételével párhuzamosan a Sportállamtitkárság az FTC-nek nyújtott, a Fradivárosra vonatkozó támogatás (és annak ügyleti kamatainak) visszafizetéséről rendelkezett. A klub előtt három lehetőség áll: 30 napon belül egy összegben visszafizeti a támogatás összegét, 12 hónapos részletfizetést kér az összegre vagy utóellenőrzés elrendelését indítványozza
– zárul a Belügyminisztérium közleménye.
A Fradiváros-ügy hátteréről:
2021 szilveszterén Kubatov Gábor a hagyományos évértékelő beszédében elmondta, hogy a „Fradiváros”-projekt 2026 decemberére valósággá válik majd, és hogy az előkészítő munkálatok megtörténtek, másfél év volt, mire a szükséges bontásokat engedélyeztették, és újabb egy esztendő, mire megtörténtek a tényleges bontások. „Mostanra megcsináltunk egy koncepcióvázlatot, tudjuk, hogy kellene, hogy kinézzen. Most kezdődik a tervezői közbeszerzés, úgy kell számolni, hogy 2023 tavaszán lehet megindítani az építkezést (...) 2026 végére végzünk.”
Azonban a tervek nem valósultak meg.
Az Index 2026 júliusában megírta, a magyar kormány 2022-ben határozatba foglalta, hogy a pénzösszeg működési támogatásra is fordítható. A Ferenczvárosi C közép szurkolói csoport június elején bejelentést tett az Állami Számvevőszéknél, amely a dokumentumokat továbbította a rendőrségnek (BRFK). Az Index megírta azt is, hogy a BRFK feljelentés-kiegészítést rendelt el, majd ennek következményeként a hatóság nyomozást indított.
Egy hónappal korábban, 2026 júniusában Kubatov Gábor interjút adott a Blikknek, ebben szóba került a Fradiváros ügye is. A klubelnök így fogalmazott:
„A Fradivárosról csak annyit, hogy az egy kiváló projekt volt, talán a legnagyobb fájdalom, hogy nem hajthattuk végre. Egy nagyon komoly előkészítő munka volt, évekig tárgyaltunk a szakosztályokkal, mire van szükségük, racionális tervet készítettünk egy nagyon komoly tervezőirodával, nagyon komoly jogászokkal, nagyon komoly fővárosi egyeztetésekkel. Gyakorlatilag háromhavi munka kellene, hogy a kiviteli terveket meg lehessen csinálni. Csakhogy közben olyan helyzetbe került az európai gazdasága a háború miatt, hogy minden magyarországi fejlesztést leállítottak, aminek nem volt megnyitott építési naplója. Nekünk nem volt, ezért ezt nem tudtuk befejezni. De a Fradivárosra fordított pénz minden fillérje a Ferencvárosban van, méghozzá pont úgy, hogy a magyar állam az adott támogatást nekünk megadta. Ezért aztán minden vizsgálat elé, minden nyomozás elé én tiszta szívvel és teljesen transzparensen állok oda. Ebből nekem, a felügyelőbizottságnak vagy a Fradi vezetésének semmiféle problémája nem lesz.”
A 24.hu-nak 2026 júniusának végén adott interjújában Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár így fogalmazott az ügyről:
„2022-ben jött egy kormányrendelet, amely azt mondta ki, hogy nemcsak a Fradivárosra és beruházásra, hanem működésre is felhasználhatja a Ferencváros ezt az összeget. Ennélfogva a vitaalapot az jelenti, hogy mit tekintünk működésnek.”
„Nagy valószínűség szerint jogászok hada fog majd dönteni, hogy megfelelő-e az elszámolás, amit a Ferencváros jogalapként biztosított.”
„Azt nem mondom, hogy nincs meg a pénz, de nyilván azért van egy ilyen vizsgálat és vannak folyamatban lévő ügyek, hogy majd a végén meg tudjuk mondani” – fogalmazott, majd kiemelte, hogy örök újpesti szurkolóként is a Ferencvárost a magyar sport kifejezett értékének tekinti.”