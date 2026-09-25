Magyar Edzők Napja: mesteredzőket avattak, kitüntetéseket adtak át

A Magyar Edzők Társasága (MET) 2026-ban már nyolcadik alkalommal ünnepli szeptember 25-én a Magyar Edzők Napját. A dr. Koltai Jenő Sportközpontban rendezett pénteki eseményen elhangzott, hogy a MET 2019-ben csatlakozott a Finnországból indult, mára világméretűvé vált #ThanksCoach kezdeményezéshez. A kampány célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az edzők áldozatos és sokszor a háttérben végzett munkájára, valamint arra, hogy a sportolók sikerei mögött mindig ott áll egy felkészült, elhivatott szakember, aki tudásával, példamutatásával, biztatásával és támogatásával hozzájárult fejlődéséhez és sikereihez. A #ThanksCoach kampány hagyományosan a szeptember 25-i Magyar Edzők Napját vezeti fel.

„Mindannyian a sportból jövünk, mindenkinek volt egy első edzője” – mondta Szántó Dávid, a BM Sportért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára, majd felidézte a kisgyerekként megélt kora hajnali kelések időszakát, amikor az edzője mindig percre pontosan érkezett és felvette őt az autójába.

„A sportban az edzők végzik a legkeményebb munkát: felfedezik a tehetségeket és megtartják azokat is, akikből nem lesz olimpiai bajnok. A sportvezetők dolga egyszerűbb, nekik csak elő kell teremteniük a feltételeket” – vélekedett, majd hozzátette: azon fogunk dolgozni, hogy az edzői pálya vonzó legyen, és mindig legyen, aki hajnalban várja és edzésre viszi a tanítványát.

„A sport két legfontosabb szereplője a sportoló és a mester, és ezt már a sporttörvény is rögzíti” – emelte ki Molnár Zoltán, a MET elnöke, és megemlítette, hogy a magyar sportban 15-20 ezer edző dolgozik. Arról is beszélt, hogy két jubileumot is ünnepel a magyar sport: 25 éves a Magyar Edzők Társasága és 35 éves a Mesteredzői Kollégium.

Mesteredző Díjat kapott Nyerges Attila kajak-kenu szakedző, a Körös Dragon SE vezetőedzője, valamint Nyéki Balázs vízilabda szakedző, az FTC-Telekom vezetőedzője.

A Kemény „Fecsó” Ferenc Nevelőedzői Életműdíjat Szécsényiné Fekete Irén vehette át, aki – az indoklás szerint – fiatalok generációinak tanította meg a gimnasztika helyes mozgásformáit, kulcsszerepet játszott a ritmikus gimnasztika versenyeinek megszervezésében, az aerobik hazai meghonosításával pedig további tömegekre volt hatással.

Edzői Életmű Díjban részesült Kundlya János testnevelőtanár, atlétika-szakedző, Molnár Zoltán evezős szakedző, a Budapest Evezős Egyesület vezetőedzője, Pál Zoltán kajak-kenu edző, az Angyalföldi Vízisport Egyesület vezetőedzője, Farkas József kézilabda-szakedző és Gerendás György vízilabda-szakedző, az FTC női vízilabdacsapatának edzője. Ormai László Díjat vehetett át Petrov Árpád úszó szakedző, az UNI-Győr Úszó SE vezetőedzője és Cseh Sándor vízilabda-szakedző, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Az Év Utánpótlásedzője Díjjal ismerték el Biros Péter vízilabda-szakedzőt, az U20-as női vízilabda-válogatott szövetségi kapitányát.