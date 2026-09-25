Rapporték simán verték az osztrákokat a sakkolimpián

Egy Magyarország–Ausztria mérkőzés a közös történelmi múlt miatt mindig érdekes lehet, de most Szamarkandban különösen az volt. Az osztrákoknál ugyanis Berkes Ferenc, a nyolcszoros magyar bajnok, korosztályos világbajnok klasszis látja el a szövetségi kapitányi teendőket.

Minden táblán a mieink számítottak esélyesebbnek, de ezen az olimpián sokszor született váratlan eredmény. Azonban Balogh Csaba csapata szinte teljes mértékben igazolta a papírformát.

Rapport Richárd fantasztikus győzelmet ért el Kirill Alekseenko ellen. Ráadásul világossal, ami különleges, hiszen a korábbi három alkalommal még a remi sem jött össze neki ezzel a színnel. A legjobb magyar nagymester ezúttal nem hibázott, szép pozíciós minőségáldozattal 38 lépésben nyert.

Dudin Gleb sorozatban a harmadik győzelmét aratta, a teljes versenyen már az ötödiket, nagy erőssége a csapatnak. És nyert Gledura Benjámin is, akinek így már „két plusz” a mérlege, vagyis négy győzelemmel ellensúlyozza a két vereségét.

Lékó Péternek ezúttal nem ment, sötéttel kikapott, de a 3:1-es csapatsiker így is értékes.

A nőknél a vereség önmagában is váratlan volt Peru ellen, de a 3.5:0.5-es arány duplán az. Még az eddig remeklő Nomin-Erdene Davaademberel is vesztésre rontotta a számítógépes értékelés szerint is nyerő állását.

SAKK

46. SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

Nyílt torna, 9. forduló (még 2 van hátra)

Magyarország–Ausztria 3:1

Rapport Richárd (2726)–Kirill Alekseenko (2656) 1:0

Felix Blohberger (2552)–Lékó Péter (2676) 1:0

Gledura Benjámin (2620)–Lukas Dotzer (2472) 1:0

Valentin Baidetskyi (2511)–Dudin Gleb (2560) 0:1

Az állás: 1. Üzbegisztán 16 csapatpont (292.5 Sonneborn-Berger-pont), 2. India 15 (262), 3. Üzbegisztán 15 (249.5), …10. Magyarország 14 (196)

Női torna, 9. forduló (még 2 van hátra)

Peru–Magyarország 3.5:0.5

Deysi Cori (2316)–Gaál Zsóka (2357) 1:0

Lázárné Vajda Szidónia (2289)–María Teresa Jiménez (2184) döntetlen

Fiorella Contreras (2168)–Papp Petra (2283) 1:0

Nomin-Erdene Davaademberel (2315)–Flor de María Zárate (2019) 0:1

Az állás: 1. Kína 17 csapatpont (299 Sonneborn-Berger-pont), 2. India 15 (305), 3. Kazahsztán 15 (274), …45. Magyarország 11 (169.5)

