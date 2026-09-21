Szavazzon! Szabályos volt-e a ferencvárosi Mariano Gómez egyenlítő gólja a Nyíregyháza ellen?

Merthogy megkérdőjelezhető, hogy szabályos gól született-e, a lassításban látottak és a szabálykönyv összevetése alapján mindenképpen. Az ide vonatkozó passzus szerint „a kapus akkor birtokolja a labdát, ha a labda a kezei között vagy a keze és bármilyen felület (pl. a talaj vagy a saját teste) között van”.

Márpedig van egy olyan pillanat, amikor Tóth Balázs a bal kezével a talajra nyomja a labdát, majd kissé legördül róla, ekkor érkezik Mariano Gómez, és a kapuba spicceli. Bognár Tamás ekkor már a szemsérülésével volt elfoglalva, nem láthatta pontosan az esetet, amit a VAR vizsgált, majd megadták a gólt.

Az általunk az eset miatt keresett korábbi játékvezetők és ellenőrök nem reagáltak az üzenetünkre, vagy nem szerettek volna állást foglalni, akadt, aki azt mondta, látott már ilyenért szabadrúgást ítélni – kifelé.

GÓMEZ GÓLJA

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7168 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Rózsa Dávid)

NYÍREGYHÁZA: Tóth B. (Dala, 64.) – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Hős (Ingolitsch, 64.), Kovács Milán, Toma (Zikovic, 89.) – Kvasina, Regza (Batoum, 64.), Manner (Katona B., 79.). Vezetőedző: Bódog Tamás

FERENCVÁROS: Varga Á. – Osváth, Lakatos Cs. (M. Gómez, a szünetben), Raemaekers, O'Dowda – N. Keita (Nagy Á., 85.) – Yusuf (Bero, 85.), Zachariassen, Corbu, Arzani (Birmancsevics, 72.) – Lisztes (Kovacevic, 72.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Hős (7.), ill. M. Gómez (60.)

Sárga lap: Kovács Milán (38.), Regza (47.), Jovanov (80.), Kvasina (85.), ill. Raemaekers (85.), Nagy Á. (87.)