Nemzeti Sportrádió

„A lelkiismeretünk tiszta” – Kubatov Gábor reagált a Fradiváros-ügyben tett feljelentésre

2026.08.28. 12:44
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Fotó: Árvai Károly
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FTC NB I Fradi Kubatov Gábor Ferencváros
A Ferencvárosi Torna Club elnöke, Kubatov Gábor péntek délben a Facebook-oldalán reagált arra, hogy a Belügyminisztérium a Fradiváros-projekthez kapcsolódó, csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása miatt feljelentést tett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán.
A Fradiváros névre keresztelt projekt célja az volt, hogy egy korszerű multifunkciónális sportkomplexumot építsenek meg a Népligetben, illetve fejlesszék a sportlétesítményeket. A területen ugyan épült néhány beruházás, azonban a Fradiváros abban a formában, amelyben anno megálmodták, sohasem készült el.
MI AZ A FRADIVÁROS?

„A Fradiváros ügyében az FTC továbbra is mindenben segíti a hatóságok munkáját. A lelkiismeretünk tiszta, minden pénz az utolsó fillérig a Ferencvárosban van, nyugodt szívvel állunk minden, jogállami keretek között lefolytatott vizsgálat elé. Amint megkapjuk az iratokat tanulmányozni fogjuk őket” – közölte a Facebook-oldalán Kubatov Gábor.

Mint ismert, a magyar állam 2016-ban és 2017-ben két kormányhatározat alapján összesen 24.947 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított az FTC számára a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros I. és II. ütemének megvalósítására. A támogatói okiratok és az azok részét képező eredeti költségtervek kizárólag beruházási célokat – lebonyolítást, bontást, tervezést és építést – tartalmaztak. A Fradiváros a támogatás ellenére nem épült meg.

A Belügyminisztérium álláspontja szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel. A tárca feljelentést tett ismeretlen tettes(ek) ellen.

„A feljelentés megtételével párhuzamosan a Sportállamtitkárság az FTC-nek nyújtott, a Fradivárosra vonatkozó támogatás (és annak ügyleti kamatainak) visszafizetéséről rendelkezett. A klub előtt három lehetőség áll: 30 napon belül egy összegben visszafizeti a támogatás összegét, 12 hónapos részletfizetést kér az összegre vagy utóellenőrzés elrendelését indítványozza” – közölte péntek délelőtt a Belügyminisztérium.

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FTC NB I Fradi Kubatov Gábor Ferencváros
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