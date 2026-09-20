Csak egyenlíteni tudott, értékes pontokat hullajtott el Nyíregyházán a Ferencváros

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 7168 néző. Vezette: Bognár Tamás (Kóbor Péter, Rózsa Dávid)

NYÍREGYHÁZA: Tóth B. (Dala, 64.) – Jovanov, Temesvári, Katona L., Katona M. – Hős (Ingolitsch, 64.), Kovács M., Toma (Zikovic, 89.) – Kvasina, Regza (Batoum, 64.), Manner (Katona B., 79.). Vezetőedző: Bódog Tamás

FERENCVÁROS: Varga Á. – Osváth, Lakatos Cs. (M. Gómez, a szünetben), Raemaekers, O'Dowda – N. Keita (Nagy Á., 85.) – Yusuf (Bero, 85.), Zachariassen, Corbu, Arzani (Birmancsevics, 72.) – Lisztes (Kovacevic, 72.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Hős (7.), ill. M. Gómez (60.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Ha a hazai sorozatot nézzük, mindkét csapat hétgólos győzelemmel hangolódhatott a vasárnap esti, fordulózáró bajnokira: a Mol Magyar Kupában egyformán NB III-as riválisok ellen léptek pályára, a Nyíregyháza Spartacus a Majosi SE otthonában 8–1-re, a Ferencváros a Debreceni EAC vendégeként 7–0-ra győzött.

A Fradinak olyan sűrű a versenynaptára, hogy meglehet, el is felejtette az előző hétvégén történteket, annak fényében pedig különösen, hogy azóta az Európa-liga alapszakaszának nyitányán hatalmas bravúrral és kitűnő játékkal idegenben verte meg 3–1-re a skót Celticet. A bajnokit illetően az egyik kérdés az volt, Borbély Balázs vezetőedző mennyire nyúl be a Glasgow-ban pályára küldött kezdő tizenegybe. Nos, a félmegoldás mellett döntött, a mezőnysorban ugyanis öt poszton változtatott, így futhatott ki a – szektorlezárásokat figyelembe véve – telt házas nyíregyházi stadion gyepére Naby Keita (csapatkapitányként), Osváth Attila, Callum O’Dowda, Lisztes Krisztián és az élete harmadik NB I-es meccsén először a kezdőben helyet kapó Lakatos Csongor. Nyíregyházi részről nem volt megnyugtató, hogy a csütörtöki győzelem három letéteményese, Daniel Arzani, Bamidele Yusuf és Kristoffer Zachariassen nem kapott pihenőt a soros bajnokira.

A Szparinál az volt a „nap híre”, hogy Bódog Tamás – letöltve négy bajnokira szóló eltiltását – újra ott lehetett a kispadon, annak tudatában, hogy a vezetőedzőre további négy meccset mért ki a fegyelmi bizottság, ennek végrehajtását az év végéig felfüggesztették. Temesvári Attila, a piros-kékek bekkje a meccset megelőzően arról beszélt lapunkban, hogy a vezetőedzőnek a puszta jelenléte is sokat jelent a játékosoknak, ebből tehát erőt meríthetett a csapat, amelynek kapuját az egymást követő harmadik bajnokin a harmadik különböző kapus védte: a Paks ellen (1–1) szereplő Molnár Mátyás és a Vasas otthonában (2–3) bevetett Dala Martin most a kispadon ült, ahonnan előrelépett az NB I-es meccsen legutóbb augusztus 9-én Debrecenben (0–1) foglalkoztatott Tóth Balázs.

Bamidele Yusuf előtt adódott az első lövőhelyzet, de a fővárosiak szélsője „eltörte” a labdát, amely az ellentámadásnál Hős Zsombor elé került, és a Szpari fiatal középpályása a kapuba küldte. Úgy kezdődött tehát a meccs a nyíregyháziak számára, mint két hete a Vasas ellen, akkor a kilencedik, most a hetedik percben szerzett vezetést Hős. Mi több, a következő lehetőségek is a házigazda előtt adódtak: Marko Kvasina távolról a léc tetejére lőtte a labdát, majd Manner Balázs szintén tizenhatoson kívüli kísérlete után hárított Varga Ádám.

A nyomásfokozás részeként a beíveléseket is erőltette a Ferencváros, egy ilyet követően a nyíregyháziak belső védője, Temesvári Attila fejsérülést szenvedett. Beletelt néhány percbe, míg a pályán kívül ellátták, és bekötötték a sebét, de az ideiglenes létszámfölényt nem tudta helyzetre váltani a vendégcsapat. Már egyenlő volt a létszám, amikor a zöld-fehérek bevetették nehéztüzérségüket is, és Osváth Attila 22 méterről úgy eltalálta a lécet, hogy csak remegett.

Megjött a válogatott jobbhátvéd lövőkedve, az első félidő zárásaként szögletvariáció után próbálkozott, de amennyivel távolabbról ágyúzott, annyival kevesebb veszélyt is okozott, mint az előző kísérlete. Nyíregyházi előnnyel zárult az első félidő a – mint megtudtuk – 461 jelenlévő vendégszurkoló legnagyobb bánatára, és ezek szerint 6707 Szpari-hívő nagy boldogságára.

Osváth Attila maradt szünet után is a Fradi aktívabb embere, a játékrész felütéseként a beadásából Kristoffer Zachariassen fejelhetett, nem tűnt túl veszélyesnek a próbálkozás, de Tóth Balázs csak másodjára szelídítette meg. Válaszként az ezúttal az eltiltott Benczenleitner Barna helyén balhátvédet játszó Katona Mátyás került a védelem mögé, éles szögből leadott lövését Varga Ádám szögletre spárgázta. Ez utóbbi szituáció nyomhatta meg véglegesen a vészcsengőt a Fradinál, hogy itt még akár baj lehet, mert a következő percekben beszorította ellenfelét, a tizenhatosról is nehezen jött ki a Szpari. Lisztes Krisztián lövése még „kacskára” sikeredett, de a következő szituációnál a szünetben csereként bevetett Mariano Gómez a kapuba préselte a Tóth Balázs által nem teljesen birtokolt labdát. Nyíregyházi szempontból a nagyobb bajt az jelentette, hogy a kapust ápolni kellett, és nem a kezét, hanem a térdét, amely tavaly súlyosan megsérült, és amiatt a teljes 2025–2026-os idényt ki kellett hagynia. A játékos sántikálva hagyta el a pályát, így nemcsak a meccsek között, ezúttal menet közben is kapust kellett cserélnie Bódog Tamásnak.

Az előny és a játékostárs elvesztése azonban nemhogy összetörte volna a hazaiakat, hanem egyenesen megsokszorozta az erejüket. Sorra futottak a piros-kék támadások, egymást érték a beadások és a lövések, a labda mellett Varga Ádám is repkedett a levegőben, de Marko Kvasina és az egyaránt csereként érkező Jean-Florent Batoum és az újonc Sandro Ingolitsch kísérletét is megúszta a Fradi. Ekkor bizony az volt benne a levegőben, hogy a Spartacus visszaveszi a vezetést, a Bódog által mindig emlegetett és megkövetelt szenvedélyt csaknem gólra váltotta a házigazda.

Közeledett a hajrá, és nemcsak azért nem érezhettük azt, hogy marad a döntetlen, mert a játékban mindkét csapat győzelme benne volt, hanem az idény nyíregyházi meccseinek koreográfiájából is: a Szpari az Újpest elleni meccsét a 86., a Kisvárda ellenit a 91. percben szerzett góllal nyerte meg 2–1-re, a Paks vendégjátéka alkalmával pedig a 88. percben mentett pontot (1–1). Ezen előzmények ismeretében sem volt érdemes korábban otthagyni a mérkőzést, no meg a pályán történtek okán sem. Naby Keita lövése kevéssel kerülte el az immár Dala Martin által őrzött hazai kaput, majd Temesvári Attila vágta ki a kapu torkából a labdát.

S jött is a gól, a hatperces ráadás kezdetén Zachariassen vette be a kaput, de hiába volt leírhatatlan öröm a vendégtáborba és a sajtóteraszra is szorult szakmai stáb részéről, Rózsa Dávid partjelző jelezte a lest, a videózás pedig megerősítette, hogy a kapus előtt álló Kovacevic mozgása zavart okozott, márpedig ő lesen állt. Úgyhogy ezúttal érvényes gól nem született a nyíregyházi végjátékban, de a Szpari megőrizte őszi otthoni veretlenségét, ami bravúrosnak számít a nemzetközi porondon is remeklő Fradi ellen. A zöld-fehérek, ahogyan az Újpest ellen, úgy most is döntetlenre végeztek – kérdés, ezek a botlások mennyibe kerülnek majd a végelszámolásnál. 1–1

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!