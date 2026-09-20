Temesvári Attila: Bódog Tamással a kispadon két-három ponttal többet szereztünk volna

– A Ferencvárost fogadja a Nyíregyháza vasárnap este. Milyen érzésekkel nézték csütörtökön, hogy a Fradi simán győz a skót élcsapat, a Celtic otthonában?

– Valóban látványos győzelem volt. Nyilván tudtuk már előtte is, hogy rendkívül erős ellenfél és nehéz meccs vár ránk, látjuk, hogy jó formában van a Fradi – válaszolta lapunknak Temesvári Attila, a Nyíregyháza Spartacus 26 éves védője. – Mi nem állunk jól a bajnokságban, nagy szükségünk van a pontokra, az utóbbi fordulókban ugyanis többet kellett volna szereznünk. A motivációval nem lesz probléma, a hazai közönség mindig erőt ad nekünk. Jót tett az önbizalmunknak, hogy a kupában magabiztosan jutottunk tovább az NB III-as Majosi SE ellen, sok gólt – nyolcat – rúgtunk, ami a bajnokságban sajnos nem jellemző ránk, pedig számos helyzetet dolgozunk ki. Elsősorban a saját játékunkra figyelünk, de részletesen elemeztük a Fradit, nagyon várjuk a meccset.

– Említette, hogy a helyzetek számához viszonyítva kevés gólt szereznek. A Ferencváros ellen viszont bizonyosan meg kell becsülniük minden lehetőséget.

– Igen, valószínűleg kevesebb helyzetünk lesz, de ezeket ki kell használni, ha sikeresek akarunk lenni. Az utóbbi hetekben erre nagy hangsúlyt fektettünk az edzéseken, többet dolgoztunk a kapu előtt, reméljük, most már végre felénk billen a mérleg nyelve, mert balszerencsések voltunk az utóbbi időben. Ha ezúttal a szerencse mellénk áll, jó eredményt érhetünk el.

– Ebben az esetben a döntetlen is annak számít?

– Lehet, hogy a meccs előtt az ember aláírná az egy pontot, de nyilván nem ezzel a céllal megyünk fel a pályára. Fel akarjuk vállalni a saját játékunkat, úgyhogy előre nem írnám alá a döntetlent, de persze alakulhat úgy a mérkőzés, hogy azt mondanám, hol az a papír, elvégre a zöld-fehérek ellen pontot szerezni sem könnyű. Nekünk nem elsősorban őket kell megvernünk, de hangsúlyozom, nem feltartott kézzel lépünk pályára.

– Az előző fordulóban a Vasas otthonában is majdnem összejött a döntetlen, de 2–2 után az angyalföldieknek sikerült megszerezniük a harmadik gólt…

– Nemcsak a Vasas ellen, majdnem összes idénybeli idegenbeli meccsünkön ilyesmi történt, egyedül a győri fellépés lóg ki a sorból, ott nagyobb különbségű vereségbe szaladtunk bele. Egyébként az első félidőben ott is uraltuk a játékot, aztán a második elején gyorsan megduplázta előnyét az ETO, és utána már más irányt vett a mérkőzés. De a Debrecen, az MTK és a Vasas elleni idegenbeli találkozón is szívfájdító vereséget szenvedtünk, mindegyiken egy góllal kaptunk ki, és mindegyikben benne volt legalább a döntetlen lehetősége, de akadt olyan periódus, amikor nekünk állt a zászló. Úgyhogy sok balszerencse ért minket, de abban bízunk, az elvégzett munka megfordítja ezt a folyamatot.

– Jó hír, hogy letelt Bódog Tamás vezetőedző négymeccses eltiltása, újra ott lehet a kispadon. Nehéz volt átvészelni azt az időszakot, amíg nem dirigált a vonal mellől? Szült ez dacot a csapatban?

– Nyilván motoszkált bennünk, hogy csak azért is megmutatjuk, de azért ez nehéz időszak volt. Az edzéseket ugyan a vezetőedzőnk tartotta, mérkőzés közben nem tudott reagálni a fejleményekre. Bódog Tamás olyan edző, akinek a jelenléte sokat számít az öltözőben, a szünetben és a meccs előtt is. Még a pályára menet is szokott fontos információkat átadni nekünk. Úgyhogy nagyon örülünk a visszatérésének, reméljük, a jövőben nem kap eltiltást.

Nyíregyházán a túlfűtött hangulat nem szokatlan, a Szpari szurkolói nyilván a Ferencváros ellen is bevetnek mindent, hogy kedvenc csapatuk a zöld-fehérek ellen is helytálljon (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)

– A nélküle játszott négy bajnokin négy pontot szerzett a csapat. Elfogadható ez a mérleg?

– Van hiányérzetünk. A Paks ellen az első fél­időben több góllal vezethettünk volna, a végén meg örülnünk kellett az egy pontnak is. Az MTK ellen is megvolt a pontszerzés lehetősége, a Kisvárdát megvertük, a Vasas-meccset pedig már érintettük. Két-három ponttal lehetett volna többet szerezni ezen a négy találkozón. Ha a vezetőedzőnk ott ül a kispadon, alighanem egy-egy szituáció másképp alakul, bár ezt már sohasem tudjuk meg. Előre kell nézni, van még négy forduló az idény első etapjából, ha abból kettőn nyerünk, jól állunk a bajnokság harmadánál. Nagyon szoros a mezőny, néhány pont választja el egymástól a tizediket és az ötödiket, két-három győzelemmel nagyot lehet lépni előre, persze ez vereségek esetén fordítva is igaz. A legfontosabb, hogy a játékunk rendben van, muszáj, hogy ez most már eredményességben, pontokban is megmutatkozzon.

– Ön mennyire tudott túllépni a saját eltiltásán, amelyet a magyar futballközeg nagy része igazságtalannak tartott?

– Viszonylag gyorsan túltettem magam rajta, mivel nem állt módomban változtatni. Persze amíg vártuk a döntést, engem is jobban foglalkoztatott, de miután közölték, utána már nem. Én csak futballozni akarok, igyekszem elfelejteni az egészet.

NB I

8. FORDULÓ

Szeptember 18., péntek

Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC 3–1

Szeptember 19., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 0–1

Debreceni VSC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) 2–4

Szeptember 20., vasárnap

14.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

17:00 Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)