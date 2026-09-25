Nemzeti Sportrádió

Felfüggesztették a franciák olimpiai ezüstérmes gátfutójának versenyzési jogát

2026.09.25. 16:40
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Cyréna Samba-Mayela (Fotó: Getty Images)
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Cyrena Samba-Mayela gátfutás felfüggesztés
A holléti nyilvántartásban történt mulasztások miatt felfüggesztették Cyréna Samba-Mayela olimpiai ezüstérmes francia gátfutó versenyzési jogát.

A francia média augusztusban írt arról, hogy a párizsi játékokon 100 méter gáton második sportoló egy éven belül háromszor is hibázott, és eltiltásra számíthat. Az információt eddig hivatalosan nem erősítették meg, pénteken viszont az atlétika tisztaságát felügyelő testület (AIU) közölte, hogy felfüggesztette a sportoló versenyzési jogát.

A holléti nyilvántartással kapcsolatos hibák – ha rossz helyet ad meg a sportoló, és nem tudják ellenőrizni, vagy ha nem adja meg előre tartózkodási helyét a nyilvántartásban – súlyos következményekkel járnak, ugyanis egy éven belül három kihágás kétéves eltiltást von maga után.

Samba-Mayela ügynöke, Maka Haidara úgy nyilatkozott, az eljárás kizárólag a holléti kötelezettségekkel kapcsolatos, és nem tiltott anyag használatával. Mindehhez hozzátette, hogy a sportoló együttműködik az eljárást folytató szervvel.

A 25 éves sprinter 2024-ben előbb a római szabadtéri Európa-bajnokságon diadalmaskodott, majd másfél hónappal később a párizsi olimpián ezüstérmet nyert. A 2022-es belgrádi fedett pályás világbajnokságon 60 gáton győztes futó legutóbb idén júliusban versenyzett, sérülés miatt a szezon további részét kihagyta.

 

Cyrena Samba-Mayela gátfutás felfüggesztés
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