Nemzeti Sportrádió

Női labdarúgó NB I: újpesti siker Pécsen

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.25. 16:37
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Fotó: PMFC női labdarúgás, Facebook
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Újpest PMFC női labdarúgás női labdarúgó NB I
Az Újpest labdarúgócsapata 3–0-ra győzött a Pécsi MFC otthonában a női labdarúgó NB I 10. fordulójában.

A Pécsi MFC és az Újpest az első félidő után gól nélküli döntetlenre állt, a szünet után azonban Samantha Tristan két gyors gólt szerzett, a végeredményt a csereként beállt Nagy Lilla állította be a 73. percben.

NŐI NB I
10. FORDULÓ
Pécsi MFC–Újpest 0–3 (0–0)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
  1. FTC 22 pont
  2. Újpest 22 pont
  3. MTK 20 pont
  4. ETO FC 19 pont
  5. Puskás Akadémia 17 pont
  6. Kispest-Honvéd 16 pont
  7. Pécs 13 pont
  8. Kész-Szt. Mihály Szeged 10 pont
  9. Videoton 9 pont
10. Astra 5 pont
11. Szekszárd 3 pont
12. DVTK 0 pont

 

Újpest PMFC női labdarúgás női labdarúgó NB I
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