Női labdarúgó NB I: újpesti siker Pécsen

A Pécsi MFC és az Újpest az első félidő után gól nélküli döntetlenre állt, a szünet után azonban Samantha Tristan két gyors gólt szerzett, a végeredményt a csereként beállt Nagy Lilla állította be a 73. percben.

NŐI NB I

10. FORDULÓ

Pécsi MFC–Újpest 0–3 (0–0)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:

1. FTC 22 pont

2. Újpest 22 pont

3. MTK 20 pont

4. ETO FC 19 pont

5. Puskás Akadémia 17 pont

6. Kispest-Honvéd 16 pont

7. Pécs 13 pont

8. Kész-Szt. Mihály Szeged 10 pont

9. Videoton 9 pont

10. Astra 5 pont

11. Szekszárd 3 pont

12. DVTK 0 pont