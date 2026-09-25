Női labdarúgó NB I: újpesti siker Pécsen
Az Újpest labdarúgócsapata 3–0-ra győzött a Pécsi MFC otthonában a női labdarúgó NB I 10. fordulójában.
A Pécsi MFC és az Újpest az első félidő után gól nélküli döntetlenre állt, a szünet után azonban Samantha Tristan két gyors gólt szerzett, a végeredményt a csereként beállt Nagy Lilla állította be a 73. percben.
NŐI NB I
10. FORDULÓ
Pécsi MFC–Újpest 0–3 (0–0)
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA:
1. FTC 22 pont
2. Újpest 22 pont
3. MTK 20 pont
4. ETO FC 19 pont
5. Puskás Akadémia 17 pont
6. Kispest-Honvéd 16 pont
7. Pécs 13 pont
8. Kész-Szt. Mihály Szeged 10 pont
9. Videoton 9 pont
10. Astra 5 pont
11. Szekszárd 3 pont
12. DVTK 0 pont
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