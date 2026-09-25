Kuhta Vladiszlava arany-, Hámori Luca ezüstérmes lett az Eb-n!

A kazah származású magyar bokszoló a nyolcaddöntőben kezdte meg szereplését a bolgár fővárosban, ahol a görög Panagiota Kuzilut könnyedén múlta felül úgy, hogy a mérkőzés nem ment végig, a bíró a harmadik menetben megállította az összecsapást. A szerdai negyeddöntőben szintén jól bokszolt, és egyhangú pontozással verte a franciák világbajnoki bronzérmesét, Amina Zidanit. A csütörtöki elődöntőben pedig az ír Michaela Walsh-sal csapott össze, és kiváló bokszolással győzött. Ilyen előzmények után Kukhta magabiztosan készülhetett a fináléra, melyben az orosz Ljudmilla Voroncova várt rá.

Amíg az elődöntőben Kuhta ment előre, addig ezúttal hagyta, hogy riválisa menjen rá, míg ő sok mozgásból igyekezett megelőzni az oroszt. A magyar taktikája kiválóan működött az első menetben, feltartó jobb egyenesei és jobb-bal kombinációi többször is pontosak voltak, míg az orosz láthatóan nagyon szenvedett, és egy-két villanáson kívül képtelen volt mit kezdeni ellenfelével. A menetet az ötből négy pontozó a látottaknak megfelelően Kukhtának adta, a kubai pontozó viszont az oroszt látta jobbnak. Voroncova a folytatásra nagyobb elánnal érkezett, nekiugrott ellenfelének, Kukhta Vladiszlavát viszont nem tudta meglepni. A 27 éves magyar sportoló egészen kiváló ütemben indította kontráit, és a korábbiaknál is többször talált. A meccs képe egészen egyoldalú volt a menet nagy részében, az orosz csak az utolsó tíz másodpercen belül tudott két tiszta ütést bevinni, ez azonban nem zavarta össze a pontozókat, valamennyien 10-9-re Kukhtát látták jobbnak, ami azt jelentette, hogy az utolsó három perc előtt négy bírónál 20-18-ra vezetett.

A kétpontos különbség ledolgozásához Voroncovának óriási fölényt kellett volna kidolgoznia a harmadik menetben, s legalább egyszer megrogyasztani Kuhta Vladiszlavát, aki azonban erre esélyt sem adott. A magyar öklöző az óriási erőket mozgósító riválisa támadásait szinte mindig hatástalanította, kontrából pedig rendre talált is. Az orosz néhány tiszta találatának egyike után Kukhtának ugyan eleredt az orra vére, de diadalát ez nem veszélyeztette, magabiztosan öklözte végig a hátralévő időt, és a záró gongszót követően széles mosollyal bokszolt a levegőbe, mert tudta, győzelme nem lehet kérdéses. Olyannyira nem, hogy négy pontozónál az utolsó menetet is megnyerte, így 5-0-ás egyhangú pontozással szerezte meg az aranyérmet. Az olimpia műsorán is szereplő 57 kilogramm aranyával Kuhta Vladiszlava karrierje eddigi legnagyobb sikerét érte el.

Hámori Luca pontozással kikapott orosz riválisától a döntőben, így ezüstérmet nyert a női 65 kilogrammos súlycsoportban a szófiai ökölvívó Európa-bajnokság pénteki zárónapján.

Az olimpiai ötödik helyezett magyar sportoló szombaton kezdte meg szereplését a bolgár fővárosban, ahol a svájci Anna Jennit visszafogott teljesítménnyel verte, majd kedden következett a lett Beatrise Rozentale. A negyeddöntőben Hámori nagyszerűen kezdett, és végig lényegesen jobb volt riválisan, így összességében könnyed sikert aratva jutott be a legjobb négy közé. Az elődöntőben a lengyel Kinga Krówkát kifejezetten jó boksszal, 4-1-es megosztott pontozással győzte le. Ahogy bő félórával korábban Kukhta Vladislavának (57 kg), úgy Hámorinak is orosz rivális jutott a döntőben, Azalija Aminyeva személyében. A finálé első percében a felek a szorító közepén méregették egymást, de ütésre úgy tűnt, nem is gondoltak, így nem meglepő módon a mérkőzésvezető aktívabb bokszra kérte őket. A bírói intelemtől nem lett sokkal mozgalmasabb a nyitómenet, de időről időre azért összeugrottak és elengedtek néhány ütést. Különbség nem igazán volt a két öklöző között, egy kevéssel azonban az orosz többet talált, így négy pontozónál ő nyerte a szakaszt, egynél pedig Hámori. A folytatásban a magyar volt lépéskényszerben, mennie kellett előre, ám nem rohanhatott meggondolatlanul előre, mert a fordított alapállású, hosszú kezű riválisa kiválóan tartotta a távolságot, és a magyar indításaiba rendre belekontrázott. A második szakaszban Aminyeva egyértelműen uralta a ringet, jól hatástalanította Hámori akcióit, így minden pontozónál megnyerte a menetet, és szinte behozhatatlan előnybe került. Hámori Lucának a fordításhoz óriási hajrára és egy leütésre lett volna szüksége, de a harmadik menetben sem tudta feltörni ellenfele védekezését, így végül egyhangú pontozással kikapott, ugyanakkor kiváló versenyt zárt, és karrierje első dobogós eredményét érte el felnőtt Eb-n.

A szófiai Eb-n Szira Zsófia bronzérmet nyert +80 kilogrammban.