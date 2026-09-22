Preisinger Sándor: Az könnyelmű, akiben nincs alázat és felelősségérzet

Közhely, ám igaz: a labdarúgásban általában hibából születik a gól. Ezt támasztja alá a Szusza Ferenc Stadionban történt, ritkán látható esemény. Az Újpest FC–ZTE FC bajnoki 90. percében, 1–1-es állásnál Diogo Silva, a vendégek 20 éves brazil belső védője a saját tizenhatosa előterében fölényeskedve cselezgetésbe kezdett a rátámadó Muhamed Tijanival szemben, kevés sikerrel. Ettől még arra rúghatta volna a labdát, amerre akarja, ehelyett hanyag mozdulattal Gundel-Takács Bencét hozta volna játékba, ám figyelmen kívül hagyta, hogy a válogatott keretébe meghívott kapust megzavarhatja a hozzá egészen közel helyezkedő Aljosa Matko. Ennek, no meg a lila-fehér csatár szemfülességének következtében az Újpest FC megszerezte a győztes gólt. Az ominózus jelenetről Preisinger Sándort, az ötszörös válogatott korábbi csatárt, a zalaegerszegiek egykori NB I-es gólkirályát kérdeztük.

Preisinger Sándor

(Fotó: Nemzeti Sport)

„A vereség, no meg az óriási hiba is a rutintalanság számlájára írható – mondta a jelenleg testnevelést és matematikát tanító 52 éves sportember. – Hasonlót ritkán lát az ember, ha pedig mégis, akkor azok a játékosok követik el, akikből hiányzik a felelősségérzet, az alázat, s képtelenek azonosulni azzal a klubbal, amelyben éppen futballoznak. Félelemmel teli időszakot él át manapság a zalaegerszegi labdarúgás, hiszen tökéletesen nyomon követhető a magánkézben lévő egyesület vezetőinek filozófiája. Kizárólag üzleti vállalkozásként használják a ZTE-t, ezt bizonyítja, hogy nemcsak az első, hanem az NB III-as, sőt az U19-es csapatban is nyüzsögnek a Dél-Amerikából hozott légiósok. Mindeközben a magyarok a kispadot koptatják, mint például Kiss Bence, aki a vasárnap pályára küldött együttes valamennyi játékosánál többet tud a futballról. Talán érthető, hogy nem kizárólag a ritkán látható orbitális hiba és a vereség miatt féltem a zalaegerszegi labdarúgás jövőjét.”

LABDARÚGÓ NB I

A 8. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Szeptember 18., péntek

Puskás Akadémia FC–Kispest-Honvéd FC 3–1

Szeptember 19., szombat

Kisvárda Master Good–Paksi FC 0–1

Debreceni VSC–Vasas FC 2–4

Szeptember 20., vasárnap

MTK Budapest–ETO FC 1–2

Újpest FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1

Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC 1–1

A 9. FORDULÓ PROGRAMJA

Október 10., szombat

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Október 11., vasárnap

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-án rendezik.