Hogyan pótolja Marco Rossi Sallai Rolandot és Varga Barnabást?

Péntek este az Ukrajna elleni hazai mérkőzéssel kezdi a szereplését a Nemzetek Ligája új kiírásában a magyar válogatott. Tizenegy nap alatt négy csata vár a csapatra a B-ligában Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia ellen. A sérülések persze sohasem jönnek jókor, de ennél rosszabbkor talán nem is kaphatta volna el a magyar válogatott támadóit a sérüléshullám: hétfőn kiderült, hogy Varga Barnabás után Sallai Roland sem lesz bevethető. Amiként Callum Styles sem, ez szintén hétfői hír, az ő kiválása pedig a középpályát gyengíti.

Az AEK Athén csatáráról pénteki lapszámunkban írtuk, hogy a Panszeraikosz elleni Görög Kupa-mérkőzésen szenvedett combsérülést, s hetekre kidőlt. Callum Styles és Sallai Roland sérüléséről hétfőn posztolt X-csatornáján a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ), hírül adva azt is, hogy mindketten kikerültek a keretből, és helyettük Nagy Zsolt (Puskás Akadémia), illetve Tóth Milán (Vasas) kapott meghívót Marco Rossitól (Varga Barnabás helyére korábban Bárány Donátot hívta be a kapitány). Lapunk úgy értesült: Sallai combizomszakadást szenvedett, orvosi kezelésre szorul, körülbelül egy hónapig nem játszhat.

Marco Rossi jelentős kihívás előtt áll, leggólerősebb támadóinak pótlását kell valahogy megoldania. A számok is bizonyítják, milyen sokat számít, amikor Varga Barnabás és Sallai Roland ott van a pályán (kiegészülve persze a támadójáték harmadik fontos tagjával, a visszább játszó csapatkapitánnyal, Szoboszlai Dominikkal). Az elmúlt három és fél év válogatott góljainak kétharmadát Szoboszlai Dominikkal együtt ők szerezték, vagyis Marco Rossinak nem egyszerűen két kezdőfutballistát, hanem az együttes támadójátékának két tartóoszlopát kell pótolnia. Varga Barnabás 2023. március 27-i, Bulgária elleni bemutatkozása óta a válogatott 36 mérkőzést játszott. A mérleg 16 győzelem, tíz döntetlen és tíz vereség ezeken a találkozókon, a gólkülönbség 50–47. A tétmérkőzéseket külön vizsgálva 25 találkozó, kilenc győzelem, nyolc döntetlen, nyolc vereség és 34–39-es gólkülönbség szerepel a statisztikában.

Az AEK légiósa 15 gólt szerzett ebben az időszakban, ebből tízet tétmérkőzésen. Sallai Roland hatot jegyzett, ebből négyet tétmeccsen, Szoboszlai Dominik pedig 12 gólig jutott, nyolcig tétmérkőzéseken. Ez azt jelenti, hogy az ötven magyar gólból 33-at ez a három futballista szerzett, vagyis pontosan 66 százalékot. A tétmeccseken is hasonló az arány: a 34 találatból 22 fűződik Varga Barnabás, Sallai Roland vagy Szoboszlai Dominik nevéhez, ami csaknem 65 százalék.

A középcsatár szerepe túlmutat a góljai számán. Nemcsak a tizenhatoson belül veszélyes, hanem a játék felépítésében is kulcsszereplő. Meg tudja tartani a hosszú labdát, megnyeri a párharcokat, leköti a középhátvédeket és helyet teremt a mögötte érkező középpályásoknak. Az elmúlt időszakban több olyan mérkőzésen is ő jelentette a támadások első számú célpontját, amelyeken a válogatott kevesebbet birtokolta a labdát, és gyors átmenetekből próbált veszélyt teremteni. Kétezerhuszonháromban négy, 2024-ben három, 2025-ben hat, 2026-ban pedig eddig két gólt szerzett a nemzeti csapatban; a folyamatos gólképesség különösen értékes olyan gárdában, amelynek nincs sok, nemzetközi szinten is megbízható gólfelelőse.

Sallai Roland más típusú, ám legalább ennyire nehezen helyettesíthető eleme Marco Rossi együttesében. Nem klasszikus szélső, és nem is kizárólag második csatár: a kapitány rendszerében sokszor ő köti össze a középpályát és a támadósort. Visszalép a labdáért, indul mélységbe, széthúzza az ellenfél védelmét, és akkor is veszélyt jelent, amikor éppen nem ő fejezi be az akciót. Mozgása különösen jól egészítette ki Varga Barnabás játékát: amíg a középcsatár lekötötte a védőket középen, a Galatasaray légiósa kihasználhatta a megnyíló területeket.

A probléma emiatt nem oldható meg azzal, hogy a szakvezető egyszerűen kijelöl egy új középcsatárt, illetve szélsőt a két sérült kulcsember helyére. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Nemzetek Ligája rajtja nem biztosít hosszú alkalmazkodási időt, a négy mérkőzés rövid idő alatt, nagy tét mellett követi egymást. Varga Barnabás helyére Bárány Donát kézenfekvő megoldás. A támadó erős, a tizenhatoson belül otthonosan mozog, meg tudja tartani a felpasszolt labdát, valamint odaér a beadásokra. Ugyanakkor nem lenne reális elvárás, hogy első számú válogatott középcsatárként azonnal ugyanazt a nemzetközi rutint és gólérzékenységet mutassa, mint Varga Barnabás. Tőle elsősorban azt várhatja a szakmai stáb, hogy támadási referenciapontot adjon a csapatnak, lefoglalja az ellenfél belső védőit, és munkájával helyzetbe hozza a mögüle érkezőket. Sallai Roland helyére Tóth Milán került a keretbe, míg Nagy Zsolt meghívása a bal oldal taktikai lehetőségeit bővítheti. Tóthnak a gyorsasága, a mélységi futásai és a bizonyítási vágya lehet a legnagyobb értéke, ám válogatott tapasztalat híján tőle sem szabad azonnal gólokat várni.

A támadósorban Jurek Gábor, Szalai József, Lukács Dániel és Redzic Damir neve is felértékelődhet, hiszen a hiányzó gólokat csak közösen lehet előteremteni. Jurek az MTK-ban nyolc forduló alatt hét gólt és két gólpasszt jegyzett, Szalai pedig a Paksban hat góllal és egy gólpasszal kezdte a bajnoki idényt, vagyis a klubformájuk alapján van mire építeni. A Varga, Sallai páros pótlása tehát valószínűleg nem egy-egy új főszereplő megtalálását jelenti majd, Marco Rossi inkább több labdarúgó között oszthatja szét a feladatokat.