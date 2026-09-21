Hétfői sportműsor: sajtótájékoztatót tart a magyar válogatott a Nemzetek Ligája előtt

SZEPTEMBER 21., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

14.45: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója, Telki

FUTSAL

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.30: Berettyóújfalu–Kincsem Lovaspark Futsal

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

Kedd, 2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)

DARTS

WORLD SERIES, AMSZTERDAM

20.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR

ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL

14.50: női U23, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

17.50: férfi U23, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1137 (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

12.30 és 17.00: selejtezők

18.15: férfi 70 kg, negyeddöntő, Hankó Kálmán–Nabi Isgandarov (azeri)

18.45: férfi 75 kg, nyolcaddöntő, Akilov Pilip–Miroszlav Kapuler (izraeli)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

NYOLCADDÖNTŐ

16.00: Belgium–Csehország

21.00: Szlovénia–Szerbia (Tv: Sport2)

SAKK

SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND

12.00: 6. forduló

TENISZ

WTA 500-AS TORNA, SZINGAPÚR

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, SZÖUL

5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

8.00 után: Bondár Anna, Stollár Fanny–Maya Joint, Elena-Gabriela Ruse (ausztrál, román, 2.)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: NB I-es összefoglaló

8.00: A vonalban Somogyi Zsolt. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Keményen üzent a szövetségi kapitány. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2000-es sydney-i olimpia második hat napja

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of

14.25: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Az ügynökakták és a sport, vendégek: Takács Tibor, Thury Gábor

16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, L. Pap István

17.00: Boxutca – F1-es magazin

17.30: Túl az óceánon

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Visszatekintő a hétvégi sporteseményekre. A hét hősei rovat

19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Összefoglaló az NB II-es labdarúgó-bajnokságról és légiósaink teljesítményéről

21.00: Kézilabda BL-értékelés, interjúk

22.15: Sportvilág Regős László Pállal