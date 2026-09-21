Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: sajtótájékoztatót tart a magyar válogatott a Nemzetek Ligája előtt

V. B.V. B.
2026.09.21. 00:00
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Hétfőn a Nemzetek Ligájára készülő magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatójára kerül sor Telkiben. Magyaroknak szurkolhatunk az ökölvívó Európa-bajnokságon, emellett szerepel a kiemelt sportprogramban darts, kerékpár, lósport, NFL, röplabda, sakk és tenisz is.

 SZEPTEMBER 21., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
14.45: a magyar labdarúgó-válogatott doorstep sajtótájékoztatója, Telki

FUTSAL
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.30: Berettyóújfalu–Kincsem Lovaspark Futsal

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
Kedd, 2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)

DARTS
WORLD SERIES, AMSZTERDAM
20.00: elődöntő, döntő (Tv: Sport1)

KERÉKPÁR
ORSZÁGÚTI VILÁGBAJNOKSÁG, MONTREAL
14.50: női U23, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
17.50: férfi U23, egyéni időfutam (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1137 (Tv: Sport1)

ÖKÖLVÍVÁS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA
12.30 és 17.00: selejtezők
18.15: férfi 70 kg, negyeddöntő, Hankó Kálmán–Nabi Isgandarov (azeri) 
18.45: férfi 75 kg, nyolcaddöntő, Akilov Pilip–Miroszlav Kapuler (izraeli)

RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
NYOLCADDÖNTŐ
16.00: Belgium–Csehország
21.00: Szlovénia–Szerbia (Tv: Sport2)

SAKK
SAKKOLIMPIA, SZAMARKAND
12.00: 6. forduló

TENISZ
WTA  500-AS TORNA, SZINGAPÚR
  5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, SZÖUL
  5.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
  8.00 után: Bondár Anna, Stollár Fanny–Maya Joint, Elena-Gabriela Ruse (ausztrál, román, 2.)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szalai Kristóf, Bene Ferenc 
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: NB I-es összefoglaló
  8.00: A vonalban Somogyi Zsolt. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Keményen üzent a szövetségi kapitány. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2000-es sydney-i olimpia második hat napja
12.00: Bajnokok 
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.25: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia 
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Az ügynökakták és a sport, vendégek: Takács Tibor, Thury Gábor
16.00: Nemzeti Sportkör, vendégek: Csisztu Zsuzsa, Gergelics József, L. Pap István
17.00: Boxutca – F1-es magazin
17.30: Túl az óceánon
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs 
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Visszatekintő a hétvégi sporteseményekre. A hét hősei rovat
19.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Összefoglaló az NB II-es labdarúgó-bajnokságról és légiósaink teljesítményéről
21.00: Kézilabda BL-értékelés, interjúk
22.15: Sportvilág Regős László Pállal 

 

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