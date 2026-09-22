Nemzeti Sportrádió

Olvasóink többsége szerint szabályos volt Mariano Gómez találata a Nyíregyháza ellen

M. B.M. B.
2026.09.22. 09:22
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Fotó: Czinege Melinda
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Mariano Gómez szavazás Ferencváros Nyíregyháza Spartacus
A hétfői nap folyamán arról kérdeztük olvasóinkat, hogy szabályosnak látták-e Mariano Gómez találatát a Nyíregyháza Spartacus–Ferencváros NB I-es bajnokin.

Mint azzal már korábban is foglalkoztunk, megkérdőjelezhető, hogy szabályos gól született-e, a lassításban látottak és a szabálykönyv összevetése alapján mindenképpen. Az ide vonatkozó passzus szerint „a kapus akkor birtokolja a labdát, ha a labda a kezei között vagy a keze és bármilyen felület (pl. a talaj vagy a saját teste) között van”.

Márpedig van egy olyan pillanat, amikor Tóth Balázs a bal kezével a talajra nyomja a labdát, majd kissé legördül róla, ekkor érkezik Mariano Gómez, és a kapuba spicceli. Bognár Tamás ekkor már a szemsérülésével volt elfoglalva, nem láthatta pontosan az esetet, amit a VAR vizsgált, majd megadták a gólt.

Szavazásunkon 4452 olvasónk nyilvánított véleményt, s a voksolók 56 százaléka (2514 fő) szerint szabályos gól született, míg a szavazók 44 százaléka szerint érvényteleníteni kellett volna az argentin védő találatát.

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A lassításban látottak és a szabálykönyv alapján megkérdőjelezhető, hogy szabályos gól született-e.

 

Mariano Gómez szavazás Ferencváros Nyíregyháza Spartacus
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