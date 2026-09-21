Mínusz 30 gól: Varga után Sallai is megsérült; Fogta, vagy nem fogta? Vitatott ferencvárosi egyenlítés

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A Groupama Arénában búcsúztatták a szeptember 3-án 76 évesen elhunyt Martos Győzőt, a Ferencváros bajnok és kupagyőztes, KEK-döntős, 34-szeres válogatott labdarúgóját. Vági Márton, az MLSZ főtitkára kiemelte, noha a védő már 27 évesen került a legjobbak közé, két világbajnokságon is segítette a válogatottat. Hozzátette, a Ferencváros bajnoki címének évében, 1976-ban megkapta a Toldi-vándordíjat, ami azért is jelentett óriási megtiszteltetést, mert addig hátvédnek nem ítélték oda. A főtitkár idézte a legendás FTC-edző, Dalnoki Jenő örökbecsűjét: „Martoskám, vigyed az alapvonalig a labdát, aztán mivel beadni úgysem tudod, gurítsd ki, legalább gyorsan visszazárunk!”

Két diósgyőri idény után Sopronba, az idei női Magyar Kupa-győzteshez igazolt Miklós Melinda. A 22 éves szekszárdi nevelésű bedobó, aki 16 esztendősen mutatkozott be az NB I-ben a KSC-ben, 2024-ben igazolt a DVTK-hoz, amellyel 2025-ben megnyerte a Magyar Kupát, ám a bajnokságban kétszer is a vesztes oldalon szerepelt a borsodiaknál, akik esélyesként idén a Pécstől, tavaly pedig a Soprontól kaptak ki a fináléban. „Amikor megkerestek, kissé meglepődtem, mert évek óta mindig a Sopron riválisainál, Szekszárdon és Diósgyőrben játszottam – mondta a Nemzeti Sportnak. – Ugyanakkor örültem, mert tudtam, éreztem, szükségem lenne új impulzusra, s a soproninál jobb ajánlat itthonról nem jöhet.”

Napra pontosan egy évvel a tavaly szeptemberben elszenvedett keresztszalag-szakadását követően tért vissza a világ- és Európa-bajnok kötöttfogású birkózó, Losonczi Dávid, aki ráadásul aranyérmet szerzett a Porecben megrendezett Valamar-kupán. „Tökéletes volt a poreci verseny ahhoz, hogy megnézzem, milyen állapotban vagyok. A lépés is jól jött ki, egyre erősebb ellenfelekkel kerültem szembe. Úgy fest, a rehabilitációm jól sikerült, az elvégzett munka hasznos volt. Nagy fegyverténynek gondolom, hogy ennyire jól sikerült a visszatérésem, újra jól érzem magam a szőnyegen, ismét nagy tempót tudok diktálni” – mondta lapunknak.

A görög Panathinaikosztól és a horvát Jadran Splittől is kikapott a hétvégén, így nem sikerült kiharcolnia a főtáblát a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában az Endo Plus Service-Honvédnak. A csapat vezetőedzőjét, Szivós Mártont kérdeztük a történtekről és az idénybeli célokról: „Mindkét csapat erősebb volt nálunk, és talán – nem felmentve minket – az sem segített, hogy a mi két mérkőzésünk között 15 óra telt el, míg a Jadran 39 órát pihenhetett, mielőtt vízbe ugrott ellenünk. Nem ezen múlt, de nem nekünk kedvezett a helyzet. Jobban kellett volna játszanunk, ez most így alakult.” A Honvédnak mégsem kell letennie a nemzetközi szereplésről, az Eurokupa csoportkörében folytathatja a küzdelmet.

A vasárnapi Nyíregyháza–Ferencváros bajnokin (1–1) a vendégek gólját Mariano Gómez szerezte, s utána ápolásra szorult a hazaiak kapusa, Tóth Balázs, aki 2025 nyarán szenvedett keresztszalag-szakadást a bal térdében, emiatt a teljes 2025–2026-os idényt ki kellett hagynia. A Fraditól kapott, vitatott gólt így látta a 22 éves kapus: „Oldalról jött be a labda, átcsorgott játékostársam, Katona Levente lába között, s túljutott rajtam is. Jobb kézzel próbáltam korrigálni, és amint rátettem a kezemet a labdára, éreztem egy kattanást a jobb térdemben, majd bal kézzel is a labda felé nyúltam. Eközben a kezem alól a Fradi játékosa a kapuba rúgta a labdát. Abba nem mennék bele, hogy ez szabályos volt-e vagy sem, már csak azért sem, mert akkor a fájdalmam már elvonta erről a figyelmemet. Nem vagyok mostanában a sors kegyeltje.”

A Vasast erősítő Tóth Milánt meglepte, hogy a sérülések miatt Marco Rossi meghívta a labdarúgó-válogatott keretébe, s nagyon várja, hogy bizonyíthasson a szövetségi kapitánynak. A 24 éves támadónak mindössze nyolc NB I-es mérkőzése van eddig, mert hosszú éveket töltött a pályafutásából az NB II-ben, de saját bevallása szerint a mostani meghívó „mindent felülír, mindenért kárpótol! Sőt: játszottam volna még további három idényt is az NB II-ben, ha tudom, hogy utána a nyolcadik NB I-es meccsem után behívnak a válogatottba. Egyelőre csak bízom benne, hogy megkapom a lehetőséget, és ha így lesz, szeretnék is élni vele.”

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