Óriási hiba döntött a végén, az Újpest az utolsó negyedórában fordította meg a ZTE elleni bajnokit

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

ÚJPEST FC–ZALAEGERSZEGI TE 2–1 (0–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5541 néző. Vezette: Káprály Mihály (Nagy Viktor, Ország Péter)

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, 72.) – Szendrei N., Maier (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Ademi, 90+3.), Horváth Krisztián (Krajcsovics, a szünetben) – Amenyido (Tijani, 72.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Harangi, 90+4.), Penalba, Diogo Silva, Calderón – Krevszun, Amato, Kujovic (Vera, 90+4.) – Babos (Kiss B., 69.), Machado (Alfonso, 76.), Maxsuell (Arthur Henrique, 76.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

Gólszerző: Krajcsovics (75.), Matko (90.), ill. Krevszun (30.)

Sárga lap: Szendrei N. (18.), Matko (34.), Heitor (50.), Tijani (85.), ill. Amato (58.)

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Az első futballjelenetre, egy olyanra, amelyik a világ bármely stadionjában tapsra ragadtatná a publikumot, a 25. percig kellett várni. Az viszont tényleg tankönyvekbe illő akció volt: Arne Maier passzolta fel a labdát Matija Ljujicsnak, a 101. újpesti tétmeccsén szereplő szerb csapatkapitány egyből lepörgette azt a visszalépő Etienne Amenyidónak, majd vissza is kapta mindjárt, és a mélységből a területet támadó Szendrei Norbert elé tálalt. A káprázatos támadásból csak azért nem született gól, mert nagyszerű ütemben mozdult ki és bravúrral védett a válogatottbeli meghívóját ekképpen méltón ünneplő Gundel-Takács Bence.

Rossz hír az újpestieknek, hogy ezzel a helyzettel mintegy ki is múlt a lila-fehér támadójáték, és onnantól fogva egyetlen csapat volt csak a pályán, a Zalaegerszeg.

Az addig egy szabadrúgás-kapufával és a legutóbbi, Puskás Akadémia elleni bajnokit eldöntő Matheus Machado helyzetével jelentkező Zete fél óra elteltével villant meg úgy istenigazából: José Manuel Calderón centerezéséből Maxsuell Alegria még a blokkba lőtt, a kipattantó az újpestiek pechjére Danilo Krevszun elé került, ő pedig egy lövőcsel után, második szándékból pazarul a léc alá emelt. És a gól után elkezdett játszani a Zalaegerszeg. A lila-fehér mezbe bújt futballisták az azt követő negyedórában legfeljebb szemmel követték a vendégek akcióit, amelyek csak úgy sorjáztak. A teljesség igénye nélkül: egy hazai kirúgást követő labdaszerzés után nyolc méterről, nagy helyzetben lőtt csúnyán kapu fölé Machado; ugyanő Csonka András pontos beadása után nem találta el a labdát ugyancsak ziccerben; Babos Bence szintén kialakított magának egy helyzetet, de sokat várt, és elnyomták; szöglet után Tiago Penalba fejelt alig mellé.

Nem csoda, ha öt perccel a szünet előtt egyre hangosabbá vált a Megyeri úti közönség füttyszava, mint hogy elég alárendelt szerepbe kényszerültek a kedvencek.