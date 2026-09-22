Nehéz kezdés után Bondár Anna győzött a szöuli teniszverseny első fordulójában
Bondár Anna három játszmában (2:6, 6:3, 6:1) legyőzte a mexikói Renata Zarazúát a szöuli WTA-teniszverseny 1. fordulójának keddi játéknapján.
A 6. helyen kiemelt Bondár Anna az elveszített első játszmában kétszer is elbukta az adogatójátékát, és bár a második elején is így járt, azonnal brékelt, egy semmire nyert szervagémmel stabilizálta játékát, majd egy újabb brékkel megalapozta a szett megnyerését.
A harmadik játszma első játékát Renata Zarazúa nagy küzdelmet követően még megnyerte, a másodikat Bondár még nagyobb csatában húzta be, és azzal mintha meg is törte volna mexikói ellenfelét: sorozatban öt gémet nyerve, ellenfelének csupán négy labdamenetet átengedve lezárta a két perc híján kétórás mérkőzést.
WTA 250-ES TORNA, KOREA OPEN, SZÖUL (283 347 dollár, kemény pálya)
Egyes, 1. forduló
Bondár (magyar, 6.)–Zarazúa (mexikói) 2:6, 6:3, 6:1
Legfrissebb hírek
US Open: Bondárék háromszettes meccsen búcsúztak női párosban
Tenisz
2026.09.07. 23:20
US Open: Bondár is továbbjutott párosban az első fordulóból
Tenisz
2026.09.05. 08:07
Udvardy Panna nyolc helyet javított a tenisz-világranglistán
Tenisz
2026.08.31. 12:08