Nemzeti Sportrádió

Nehéz kezdés után Bondár Anna győzött a szöuli teniszverseny első fordulójában

K. Zs.K. Zs.
2026.09.22. 08:52
Bondár Anna a második szettől uralta a mérkőzést (Fotó: Getty Images)
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Renata Zarazua WTA Szöul Bondár Anna
Bondár Anna három játszmában (2:6, 6:3, 6:1) legyőzte a mexikói Renata Zarazúát a szöuli WTA-teniszverseny 1. fordulójának keddi játéknapján.

A 6. helyen kiemelt Bondár Anna az elveszített első játszmában kétszer is elbukta az adogatójátékát, és bár a második elején is így járt, azonnal brékelt, egy semmire nyert szervagémmel stabilizálta játékát, majd egy újabb brékkel megalapozta a szett megnyerését.

A harmadik játszma első játékát Renata Zarazúa nagy küzdelmet követően még megnyerte, a másodikat Bondár még nagyobb csatában húzta be, és azzal mintha meg is törte volna mexikói ellenfelét: sorozatban öt gémet nyerve, ellenfelének csupán négy labdamenetet átengedve lezárta a két perc híján kétórás mérkőzést.

WTA 250-ES TORNA, KOREA OPEN, SZÖUL (283 347 dollár, kemény pálya)
Egyes, 1. forduló
Bondár (magyar, 6.)–Zarazúa (mexikói) 2:6, 6:3, 6:1

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Renata Zarazua WTA Szöul Bondár Anna
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