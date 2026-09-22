Nehéz kezdés után Bondár Anna győzött a szöuli teniszverseny első fordulójában

A 6. helyen kiemelt Bondár Anna az elveszített első játszmában kétszer is elbukta az adogatójátékát, és bár a második elején is így járt, azonnal brékelt, egy semmire nyert szervagémmel stabilizálta játékát, majd egy újabb brékkel megalapozta a szett megnyerését.

A harmadik játszma első játékát Renata Zarazúa nagy küzdelmet követően még megnyerte, a másodikat Bondár még nagyobb csatában húzta be, és azzal mintha meg is törte volna mexikói ellenfelét: sorozatban öt gémet nyerve, ellenfelének csupán négy labdamenetet átengedve lezárta a két perc híján kétórás mérkőzést.

WTA 250-ES TORNA, KOREA OPEN, SZÖUL (283 347 dollár, kemény pálya)

Egyes, 1. forduló

Bondár (magyar, 6.)–Zarazúa (mexikói) 2:6, 6:3, 6:1