Elhunyt Lauber Gyula, a magyar játékvezetés kiemelkedő alakja

Lauber Gyula 1963-ban tette le a játékvezetői vizsgát a BLSZ Játékvezető Bizottsága előtt; a fővárosi bajnokságok, az NB III, az országos utánpótlás-bajnokság és az NB II érintése után 1975-ben mutatkozott be az NB I-ben, a Csepel–Diósgyőr volt az első mérkőzése. Pályafutása során 109 élvonalbeli találkozót vezetett.

A hazai szövetség felterjesztése nyomán 1977 és 1982 között a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az UEFA játékvezetői keretét erősítette. Aktív pályafutását 1984-ben, a Zalaegerszeg–Újpest találkozóval zárta le.

Visszavonulása után 1990-ben az MLSZ Játékvezető Testület Fegyelmi Bizottságának vezetője lett, később többek között az MLSZ JB elnökségi tagjaként, a játékvezető-küldő bizottság vezetőjeként is dolgozott.

Lauber Gyula hamvait október 2-án 15 órakor helyezik örök nyugalomra a Boldog Salkaházi Sára templom urnatemetőjében.



