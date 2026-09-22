Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Lauber Gyula, a magyar játékvezetés kiemelkedő alakja

K. Zs.K. Zs.
2026.09.22. 08:28
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Lauber Gyula, 1937–2026 (A fotó forrása: Szabó Zsolt Facebook-oldala)
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Életének 90. esztendejében, szeptember 4-én elhunyt Lauber Gyula, a magyar játékvezetés kiemelkedő, ikonikus alakja – tette közzé közösségi médiás oldalán Szabó Zsolt korábbi játékvezető.

Lauber Gyula 1963-ban tette le a játékvezetői vizsgát a BLSZ Játékvezető Bizottsága előtt; a fővárosi bajnokságok, az NB III, az országos utánpótlás-bajnokság és az NB II érintése után 1975-ben mutatkozott be az NB I-ben, a Csepel–Diósgyőr volt az első mérkőzése. Pályafutása során 109 élvonalbeli találkozót vezetett.

A hazai szövetség felterjesztése nyomán 1977 és 1982 között a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) és az UEFA játékvezetői keretét erősítette. Aktív pályafutását 1984-ben, a Zalaegerszeg–Újpest találkozóval zárta le. 

Visszavonulása után 1990-ben az MLSZ Játékvezető Testület Fegyelmi Bizottságának vezetője lett, később többek között az MLSZ JB elnökségi tagjaként, a játékvezető-küldő bizottság vezetőjeként is dolgozott.

Lauber Gyula hamvait október 2-án 15 órakor helyezik örök nyugalomra a Boldog Salkaházi Sára templom urnatemetőjében.


 

 

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