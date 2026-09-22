Labdarúgás: két gól a fiataloktól az NB I 8. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 8. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken a Puskás Akadémia 3–1-re legyőzte a Kispest-Honvédot. A felcsúti alakulatban a 19 éves Lehoczki Bendegúz védett, ugyancsak végigjátszott a meccset a 20 esztendős Kern Martin, továbbá beállt 3 percre a 18 éves Varga Zsombor és 2 percre a vele egyidős Brugger Dániel. A budapestieknél 88 percig szerepelt a 19 éves Szamosi Ádám, illetve 67-67 perc töltött a pályán a 18 éves Somogyi Ádám és öccse, a 17 esztendős Somogyi Tamás.

Szombaton a Kisvárda kikapott 1–0-ra a Pakstól. A hazai csapatban egy-egy félidőn keresztül bizonyíthatott a 20 éves Ésik Ákos és a 19 esztendős Szikszai Hennagyij, míg a tolnai együttesben a 19 éves Győrfi Milán játszott 45 percet.

A Debrecen hazai pályán szenvedett 4–2-es vereséget a Vasastól. A DVSC-ben végig a pályán volt az egyaránt 19 éves Tercza Gergő és Patai Dávid, valamint gólpasszt adott és 62 percig szerepelt a velük egyidős Egri Imre. Az angyalföldieknél a kapuban a 20 éves Engedi Márk állt.

Vasárnap a Győr 2–1-re verte meg az MTK Budapestet. A fővárosiaknál 68 percet játszott 20 éves Timoteus Mikolay, 45-öt a 18 esztendős Zubor Ádám és 22-t a vele egykorú Nyers Ádám. Az ETO-ban az egész meccset a pályán töltötte a 20 éves Umathum Ádám és

a 19 éves Szép Márton, aki gólt szerzett,

továbbá 20 percre beállt a 19 esztendős Selyem Bálint.

Az Újpest 2–1-re nyert a Zalaegerszeg ellen. A liláknál a 18 éves Ujváry Ferenc 90, a ZTE-ben a 20 éves Harangi Aiden 1 percet játszott.

Az utolsó meccsen a Nyíregyháza 1–1-es döntetlent ért el a Ferencváros ellen. A Spartacusban

63 percig volt pályán a 19 éves Hős Zsombor,

aki be is talált, valamint az FTC-ben egy félidőt kapott a 20 esztendős Lakatos Csongor.

A 5. fordulóban a Ferencváros–Kispest-Honvéd mérkőzést december 3-ra halasztották.

A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 8. FORDULÓJÁBAN: 1408

Csapatok:

Debrecen: 90+90+62=242

Kispest-Honvéd: 88+67+67=222

Győri ETO: 90+90+20=200

Puskás Akadémia: 90+90+3+2=185

MTK Budapest: 68+45+22=135

Vasas: 90

Újpest: 90

Kisvárda: 45+45=90

Nyíregyháza: 63

Ferencváros: 45

Paks: 45

Zalaegerszeg: 1



Játékosok:

Engedi Márk (Vasas): 90

Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90

Tercza Gergő (Debrecen): 90

Ujváry Ferenc (Újpest): 90

Umathum Ádám (Győri ETO): 90

Szép Márton (Győri ETO): 90

Patai Dávid (Debrecen): 90

Kern Martin (Puskás Akadémia): 90

Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 88

Timoteus Mikolay (MTK Budapest): 68

Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 67

Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd): 67

Hős Zsombor (Nyíregyháza): 63

Egri Imre (Debrecen): 62

Ésik Ákos (Kisvárda): 45

Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 45

Győrfi Milán (Paks): 45

Zubor Ádám (MTK Budapest): 45

Lakatos Csongor (Ferencváros): 45

Nyers Ádám (MTK Budapest): 22

Selyem Bálint (Győri ETO): 20

Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 3

Brugger Dániel (Puskás Akadémia): 2

Harangi Aiden (Zalaegerszeg): 1

(Kiemelt képünkön: A 19 éves Hős Zsombor (Nyíregyháza) betalált a Ferencváros ellen Forrás: Nyíregyháza Spartacus)