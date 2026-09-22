Labdarúgás: két gól a fiataloktól az NB I 8. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 8. fordulójával folytatjuk a 2006-ban, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken a Puskás Akadémia 3–1-re legyőzte a Kispest-Honvédot. A felcsúti alakulatban a 19 éves Lehoczki Bendegúz védett, ugyancsak végigjátszott a meccset a 20 esztendős Kern Martin, továbbá beállt 3 percre a 18 éves Varga Zsombor és 2 percre a vele egyidős Brugger Dániel. A budapestieknél 88 percig szerepelt a 19 éves Szamosi Ádám, illetve 67-67 perc töltött a pályán a 18 éves Somogyi Ádám és öccse, a 17 esztendős Somogyi Tamás.
Szombaton a Kisvárda kikapott 1–0-ra a Pakstól. A hazai csapatban egy-egy félidőn keresztül bizonyíthatott a 20 éves Ésik Ákos és a 19 esztendős Szikszai Hennagyij, míg a tolnai együttesben a 19 éves Győrfi Milán játszott 45 percet.
A Debrecen hazai pályán szenvedett 4–2-es vereséget a Vasastól. A DVSC-ben végig a pályán volt az egyaránt 19 éves Tercza Gergő és Patai Dávid, valamint gólpasszt adott és 62 percig szerepelt a velük egyidős Egri Imre. Az angyalföldieknél a kapuban a 20 éves Engedi Márk állt.
Vasárnap a Győr 2–1-re verte meg az MTK Budapestet. A fővárosiaknál 68 percet játszott 20 éves Timoteus Mikolay, 45-öt a 18 esztendős Zubor Ádám és 22-t a vele egykorú Nyers Ádám. Az ETO-ban az egész meccset a pályán töltötte a 20 éves Umathum Ádám és
a 19 éves Szép Márton, aki gólt szerzett,
továbbá 20 percre beállt a 19 esztendős Selyem Bálint.
Az Újpest 2–1-re nyert a Zalaegerszeg ellen. A liláknál a 18 éves Ujváry Ferenc 90, a ZTE-ben a 20 éves Harangi Aiden 1 percet játszott.
Az utolsó meccsen a Nyíregyháza 1–1-es döntetlent ért el a Ferencváros ellen. A Spartacusban
63 percig volt pályán a 19 éves Hős Zsombor,
aki be is talált, valamint az FTC-ben egy félidőt kapott a 20 esztendős Lakatos Csongor.
A 2006-OS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2026–2027-ES ÉVADÁNAK 8. FORDULÓJÁBAN: 1408
Csapatok:
Debrecen: 90+90+62=242
Kispest-Honvéd: 88+67+67=222
Győri ETO: 90+90+20=200
Puskás Akadémia: 90+90+3+2=185
MTK Budapest: 68+45+22=135
Vasas: 90
Újpest: 90
Kisvárda: 45+45=90
Nyíregyháza: 63
Ferencváros: 45
Paks: 45
Zalaegerszeg: 1
Játékosok:
Engedi Márk (Vasas): 90
Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia): 90
Tercza Gergő (Debrecen): 90
Ujváry Ferenc (Újpest): 90
Umathum Ádám (Győri ETO): 90
Szép Márton (Győri ETO): 90
Patai Dávid (Debrecen): 90
Kern Martin (Puskás Akadémia): 90
Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd): 88
Timoteus Mikolay (MTK Budapest): 68
Somogyi Tamás (Kispest-Honvéd): 67
Somogyi Ádám (Kispest-Honvéd): 67
Hős Zsombor (Nyíregyháza): 63
Egri Imre (Debrecen): 62
Ésik Ákos (Kisvárda): 45
Szikszai Hennagyij (Kisvárda): 45
Győrfi Milán (Paks): 45
Zubor Ádám (MTK Budapest): 45
Lakatos Csongor (Ferencváros): 45
Nyers Ádám (MTK Budapest): 22
Selyem Bálint (Győri ETO): 20
Varga Zsombor (Puskás Akadémia): 3
Brugger Dániel (Puskás Akadémia): 2
Harangi Aiden (Zalaegerszeg): 1
(Kiemelt képünkön: A 19 éves Hős Zsombor (Nyíregyháza) betalált a Ferencváros ellen Forrás: Nyíregyháza Spartacus)