Vachtler Ferenc: A pályaismeret és az egyévnyi edzésmunka sokat számít

– Tavaly még elsőbálozóként állt ott a rajtnál. Mennyivel más érzés most visszatérni a Spartathlonra?

– Sok tapasztalattal térek vissza. A pályaismeret is sokat számít, plusz ott van egy évnyi edzésmunka – mondta a Csupasportnak Vachtler Ferenc.



– Tavaly még elsősorban meg kellett tapasztalnia, milyen ez a verseny. Most már tudja, mi vár önre – ez inkább megnyugtató vagy éppen nyomasztó?

– Inkább azt mondanám, hogy mindenképpen segít majd. A domborzati viszonyokat is sokkal jobban ismerem, és az ember már megtapasztalta, milyen a pálya. Ha megnézünk egy pályaképet, azon megvan, hogy mi milyen magas, de az teljesen más, mint ott lenni és futni felfelé, lefelé.



– Van olyan része a pályának, ahová már kifejezetten várja, hogy visszatérjen?

– Ami nagyon jó volt, az az utolsó huszonöt kilométer, amikor ereszkedünk le Spártába. Várom a nehezebb részeket is, mert szeretném megtudni, hogy a tavalyihoz képest mennyivel tudok jobban teljesíteni.



– Pontosan hol érzi azt, hogy tavaly perceket, esetleg akár órákat is hagyott a pályában?

– Ha nem esik az eső, akkor legalább fél órát lehet nyerni azzal, hogy nem kell annyit öltözködni. A hegynél felfelé és lefelé is sokat tudok hozni. Ha tudok magasabb alaptempót menni, akkor is lehet időt nyerni. A segítőcsapatom ugyanaz lesz, mint tavaly, nekik is van már rutinjuk, és ez is nagyon fontos. Jó, ha van segítő. Szóval, bőven akad olyan tényező és olyan rész, ahol tudok faragni az időmből. Ez is a célom.



– Önnek mikor válik fontosabbá a fej, mint a láb?

– Korinthosztól már a fej kerül előtérbe. Ott már nyolcvan kilométer felett vagyunk, meleg van, és emelkedik a pálya. Ott igencsak rendben kell lenni fejben.



– Tavaly mi volt a legnehezebb pillanat?

– Nem emelkedik ki egyetlen nehézség sem, inkább az esőt volt nehéz fejben kezelni. Akkor nagyon lehűltem. A hegy is nehéz, de inkább lefelé rosszabb. Nem vagyok terepfutó, ez nem olyan, mint aszfalton lefelé futni: itt köves, csúszós, meredek lejtők vannak. Azon a szakaszon nagyon kell figyelni. Addigra már fáradtak vagyunk, százhatvan kilométer után járunk, ráadásul sötét is van.



– Nemrégiben győzött a hatórás országos bajnokságon. Jó formában várja a Spartathlont?

– Jól érzem magam. Szerencsére csak kisebb fájdalmaim vannak, de ez normális ilyenkor. Az áprilisi Ultrabalaton óta közel háromezer kilométert futottam, beletettem a munkát, úgyhogy bizakodó vagyok. Már nagy dolgok nem történtek, inkább regeneráció és pihenés volt az elmúlt időszakban. Remélem aznap is jól kelek majd fel és remek formában leszek. A szombati rajt előtt szerdán utazom a feleségemmel, de összesen heten megyünk a családból.



– Ha huszonöt órán belül odaér Leonidasz király szobrához, mi lesz az első gondolata?

– Büszkeséget érzek majd, és azon gondolkodom, hogy vajon ebben még mennyi maradt…

Ahogy minden esztendőben, úgy most is szép számú magyar csapat vesz részt a Spartathlonon. Ezúttal huszonöten erősítik az együttes, a névsor pedig a következő: Kovácsné Kalmár Edina, Vachtler Ferenc, Bognár Ákos, Csete Roland, Krizsán Zsolt, Sed Krisztián, Bazsó Tibor, Bódis Tamás, Hadi Attila, Spisák Emil, Ambrus Károly, Turós Izabella, Sánta Norbert, Sipos Ádám, Molnár Péter, dr. Kormos Attila, dr. Császár-Szabó Veronika, Káldi Péter, Farkas Zoltán Károly, Simonyi Balázs, Boros Richárd, Váradi Bence, Ébner László, Lovász Zsolt és Elblinger Bálint.



A Spartathlon dicső történelmében számos magyar siker született, a férfiak között Kis-Király Ernő 1986-ban második lett, majd Bogár János 1990-ben a harmadik helyen végzett, egy év múlva pedig győzött. A 2019-es a magyarok esztendeje volt, Bódis Tamás az első, Csécsei Zoltán a második helyen ért be a célba, míg a nőknél Maráz Zsuzsanna nyerte a versenyt. A kiváló futóhölgy 2018-ban is az élen zárt, s a két aranyérmén túl szerzett további két ezüstöt (2017, 2021), illetve egy bronzot (2016). Lubics Szilvia neve is ott van a legjobbak között, 2011-ben, 2013-ban és 2014-ben győzött, 2012-ben második, míg 2015-ben harmadik lett. Meg kell említeni Nagy Katalin 2015-ös és 2016-ös győzelmét is, a nagyszerű magyar sportoló amerikai színekben ért fel kétszer is a csúcsra. Legutóbb magyarként Mórocza Andrea győzött, aki tavaly 25:09:06-os idővel ért be a célba – ez minden idők legjobb magyar női eredménye a legendás görög versenyen. MAGYAR SIKEREK A LEGENDÁS GÖRÖG VERSENYEN





