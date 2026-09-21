Nemzeti Sportrádió

Konferencialiga-szereplő csapathoz igazolt az Újpestről távozó légiós

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.21. 07:51
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Giorgi Beridze (balra) nyáron távozott Újpestről (Fotó: Czinege Melinda)
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Újpest Giorgi Beridze NB I Iberia Tbiliszi
A grúz labdarúgó-bajnokságban szereplő Iberia 1999 a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy szerződtette a korábban több időszakban is Újpesten játszó Giorgi Beridzét.

Giorgi Beridzével nyáron nem hosszabbított szerződést az Újpest FC, a támadó így mostanáig klub nélkül volt.

Vasárnap azonban az Iberia 1999 bejelentette, hogy szerződtette a 29 éves labdarúgót, aki a bajnokság hajrájában segítheti a tbiliszieket.

Beridze a magyar NB I-ben 116 meccsen 26-szor volt eredményes, a grúz első osztályban viszont csak hét meccse van, igaz, 2015 óta nem játszott otthon.

Az Iberia 1999 a Konferencialigában szerepel, az októberi nyitányon a belga Sint-Truiden vendége lesz. A bajnokságban a negyedik helyen áll, négy ponttal lemaradva a listavezető Dinamo Batumitól, de két meccsel kevesebbet játszott.

 

Újpest Giorgi Beridze NB I Iberia Tbiliszi
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