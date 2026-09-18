Az első legyőzte az utolsót – felcsúti siker a Kispest-Honvéd ellen

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISPEST-HONVÉD FC 3–1 (2–1)

Felcsút, Pancho Aréna. 1500 néző. Vezette: Rúsz

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján (Farkas B., 87.), Golla, Haratjunjan, Ormonde-Ottewill – Dárdai P. (Vékony, 77.), Okeke, Kern (Brügger, 87.), Nagy Zs. (Varga Zs., 87.) – Lukács D., Németh A. (Colley, 73.). Vezetőedző: Babó Levente

HONVÉD: Hadzikic – Kállai (Pauljevics, 67.), Baki, Boldor, Hangya – Somogyi Á. (Pekár, 67.), Csontos – Eddarradzs (P. Garcia, a szünetben), Somogyi T. (Kántor, 67.), Szamosi T. (Szabó A., 88.) – Alic. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: Németh A. (16.), Orján (24.), Dárdai P. (66.), ill. Kállai (38.)

Sárga lap: Orján (42.), Golla (84.), ill. Somogyi T. (32.), Pauljevics (70.), Kántor (76.)

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A KISPESTI DRUKKEREK emlékezetébe egészen biztosan beleégett a legutóbbi PAFC-Honvéd párosítás az élvonalban – pedig már több, mint három éve történt… A 2022–2023-as idény utolsó fordulójában a honvédosok a kieső helyen álltak, a tizedik, már bennmaradást érő pozícióban a Fehérvár egy ponttal szerzett többet. Felcsúton már a 83. percben járt a meccs, gól még nem született, amikor Brandon Domingues átvette a labdát, amelybe a hazaiak játékosa, Szolnoki Roland egyértelműen kézzel ütött bele. Nyilvánvaló eset volt, viszont Vad II István játékvezető nem fújt tizenegyest. Majd segít a VAR – gondolta akkor mindenki a helyszínen, de a másodpercek nehézkesen pörögtek, Iványi Zoltán a VAR-kocsiban érthetetlen módon tétlenül ült, nem hívta ki a bírót, hogy nézze vissza a szituációt. Persze a pályán a spori is jelezhette volna, mindenképpen megnézné a felvételeket, hiszen a tét óriási, de nem érezte a fontosságát. Kétségtelen, a tizenegyest még be kellett volna rúgni, az előnyt megtartani, de az biztos, hogy miután a Vidi ikszelt a Vasas otthonában (0–0 lett az a meccs), a Honvéd koporsójába az utolsó szöget a játékvezetők verték be – később Hanacsek Attila, az MLSZ játékvezető bizottságának elnöke is elismerte a bakit, de ez már semmit sem jelentett. Puskás Ferenc korábbi klubja végül három idényt sínylődött a második vonalban, csak idén sikerült visszakerülnie az NB I-be – igaz, az indulás nem volt éppen diadalmenet.

Ennek ellenére majd' ezer kispesti kelt útra péntek este, a drukkerek pedig azt láthatták, hogy a mezőnyben leginkább a hazaiak irányítottak, de nagy helyzetet nem teremtettek maguknak – egészen a 12. percig, amikor Baki Ákos adta el a labdát, Nagy Zsolt szépen passzolt Dárdai Pálnak, akinek a próbálkozását Osman Hadzikic bravúrral védte. A kispestiek nem birtokolták a labdát, benne volt a levegőben, hogy bajba kerülhetnek. Így is történt, a szöglet után Németh András kis túlzással a gólvonalról fejelte a labdát a hálóba… A kapus és a védők is tétlenkedtek, ilyen gólt a megyei osztályokban is kellemetlen kapni. A felcsútiak továbbra is nyomtak, meg is duplázták az előnyüket: Orján Roland senkitől sem zavartatva lőhetett a kapuba. Osztálykülönbség mutatkozott a két csapat között, s talán Marco Rossi szövetségi kapitánynak – aki a helyszínen nézte meg a bajnokit – valószínűleg eszébe jutott, hogy amikor a 2016–2017-es idényben bajnokot faragott a Honvédból, mennyivel jobb csapatot irányíthatott.