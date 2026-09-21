December elején pótolják a Ferencváros–Kispest-Honvéd meccset – megvannak az idei fordulók pontos kezdési időpontjai
Mint írták, megvan a kezdési időpontja az 5. fordulóból elhalasztott Ferencváros–Kispest-Honvéd bajnoki mérkőzésnek is.
11. forduló
Október 24., szombat:
KISPEST–HONVÉD FC-DVSC 14:30 (M4)
ETO FC–ÚJPEST FC 17:00 (M4)
ZTE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 19:30 (M4+)
Október 25. vasárnap:
VASAS FC–PAKSI FC 13:15 (M4)
PUSKÁS AKADÉMIA FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 15:30 (M4)
FERENCVÁROSI TC–MTK BUDAPEST 18:00 (M4)
12. forduló
Október 31., szombat:
KISPEST-HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 15:45 (M4)
ZTE FC–MTK BUDAPEST 17:45 (M4+)
ETO FC–VASAS FC 19:45 (M4)
November 1., vasárnap
PUSKÁS AKADÉMIA FC–DVSC 13:30 (M4)
FERENCVÁROSI TC–PAKSI FC 16:00 (M4)
ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 18:15 (M4)
13. forduló
November 7., szombat:
PAKSI FC–ZTE FC 13:30 (M4)
MTK BUDAPEST–KISPEST-HONVÉD FC 16:45 (M4)
KISVÁRDA MASTER GOOD–PUSKÁS AKADÉMIA FC 18:45 (M4+)
November 8., vasárnap:
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–ETO FC 13:15 (M4)
DVSC–ÚJPEST FC 15:30 (M4)
VASAS FC–FERENCVÁROSI TC 19:00 (M4+)
14. forduló
November 21., szombat:
PUSKÁS AKADÉMIA FC–MTK BUDAPEST 13:30 (M4)
ÚJPEST FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 16:00 (M4)
FERENCVÁROSI TC–ETO FC 18:30 (M4)
November 22., vasárnap:
ZTE FC–VASAS FC 13:30 (M4)
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DVSC 16:00 (M4)
KISPEST-HONVÉD FC–PAKSI FC 18:30 (M4)
15. forduló
November 27., péntek:
ETO FC–DVSC 19:30 (M4)
November 28., szombat:
VASAS FC–KISPEST-HONVÉD FC 13:30 (M4)
MTK BUDAPEST–ÚJPEST FC 16:45 (M4)
KISVÁRDA MASTER GOOD–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 19:15 (M4+)
November 29., vasárnap:
FERENCVÁROSI TC–ZTE FC 14:15 (M4)
PAKSI FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 16:30 (M4)
5. fordulóból elhalasztott mérkőzés
December 3., csütörtök:
FERENCVÁROSI TC–KISPEST-HONVÉD FC 17:45 (M4)
16. forduló
December 5., szombat:
DVSC–KISVÁRDA MASTER GOOD 14:30 (M4+)
ÚJPEST FC–PAKSI FC 17:00 (M4)
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–MTK BUDAPEST 19:15 (M4+)
December 6., vasárnap:
ZTE FC–ETO FC 14:15 (M4+)
PUSKÁS AKADÉMIA FC–VASAS FC 16:30 (M4)
KISPEST-HONVÉD FC–FERENCVÁROSI TC 19:00 (M4)
17. forduló
December 12., szombat:
PAKSI FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 14:30 (M4)
ETO FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 17:00 (M4+)
VASAS FC–ÚJPEST FC 19:30 (M4)
December 13., vasárnap:
ZTE FC–KISPEST-HONVÉD FC 13:15 (M4)
MTK BUDAPEST–DVSC 15:45 (M4)
December 14., hétfő:
FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 19:30 (M4)
18. forduló
December 19., szombat:
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–VASAS FC 13:30 (M4)
DVSC–PAKSI FC 16:00 (M4)
ÚJPEST FC–FERENCVÁROSI TC 18:30 (M4)
December 20., vasárnap:
KISPEST-HONVÉD FC–ETO FC 13:00 (M4)
KISVÁRDA MASTER GOOD–MTK BUDAPEST 15:15 (M4)
PUSKÁS AKADÉMIA FC–ZTE FC 17:30 (M4)
Az MLSZ Versenybizottsága nyilvánosságra hozta a MOL Magyar Kupa 4. fordulójának pontos kezdési időpontjait is.
Október 27., kedd
19.00: Gyirmót FC Győr (NB II.)–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport)
Október 28., szerda
12.30: Bicskei TC (NB III.)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
12.30: Kaposvári Rákóczi FC (NB III.)–FC Ajka (NB II.)
12.30: Szentlőrinc (NB II.)–Vasas FC
12.30: ESMTK (NB III.)–Haladás FC (NB III.)
12.30: Csepel SC (NB III.)–DVSC
12.30: Ózd-Sajóvölgye (NB III.)–Nyíregyháza Spartacus FC
12.30: Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III.)–Paksi FC
12.30: Monor SE (NB III.)–MTK Budapest
12.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III.)–Kecskeméti TE (NB II.)
17.30: HR-Rent Kozármisleny (NB II.)–Soroksár SC (NB II.)
17.30: FC Sopron (NB III.)–Szolnoki MÁV FC (NB III.)
18.00: DVTK (NB II.)–Puskás Akadémia
18.00: PMFC (NB III.)–Kisvárda Master Good
19.00: ZTE FC–ETO FC (Tv: M4 Sport))
Október 29., csütörtök
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II.)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)