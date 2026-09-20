Nemzeti Sportrádió

Így fordított az Újpest a Zalaegerszeg ellen – képgaléria

V. B.V. B.
2026.09.20. 22:17
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Gundel-Takács Bence (narancssárgában) kapujában a labda (Fotó: Szabó Miklós)
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Újpest ZTE NB I labdarúgó NB I Zalaegerszeg Újpest FC képgaléria
A labdarúgó NB I 8. fordulójában az Újpest felállt a hátrányból, és 2–1-re legyőzte a Zalaegerszeget a Szusza Ferenc Stadionban. Mutatjuk a mérkőzés legjobb képeit.
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fotó 2026.09.20.

A 90. perc hozta el a hazai örömöt és a vendégbánatot – Újpest–ZTE 2–1 (Fotók: Szabó Miklós)

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
ÚJPEST FC–ZALAEGERSZEGI TE FC 2–1 (0–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5541 néző. Vezette: Káprály Mihály (Nagy Viktor, Ország Péter)
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, 72.) – Szendrei N., Maier (Vlijter, a szünetben) – Matko, Ljujics (Ademi, 90+3.), Horváth Krisztián (Krajcsovics, a szünetben) – Amenyido (Tijani, 72.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Harangi, 90+4.), Penalba, Diogo Silva, Calderón – Krevszun, Amato, Kujovic (Vera, 90+4.) – Babos (Kiss B., 69.), Machado (Alfonso, 76.), Maxsuell (Arthur Henrique, 76.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
Gólszerző: Krajcsovics (75.), Matko (90.), ill. Krevszun (30.)
Sárga lap: Szendrei N. (18.), Matko (34.), Heitor (50.), Tijani (85.), ill. Amato (58.)

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Óriási hiba döntött a végén, az Újpest az utolsó negyedórában fordította meg a ZTE elleni bajnokit

A Zalaegerszeg ötödször is pont nélkül maradt saját otthonától távol.

 

 

Újpest ZTE NB I labdarúgó NB I Zalaegerszeg Újpest FC képgaléria
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