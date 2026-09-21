Férfi röplabda Eb: Belgiummal és Szlovéniával teljes a legjobb nyolc mezőnye

Torinóban a belgák szetthátrányba kerültek ugyan a legutóbb vb-elődöntős csehekkel szemben, majd egy szoros második felvonásban egyenlítettek, ezt követően pedig sokkal jobban játszva könnyedén nyerték meg a harmadik és negyedik játszmát, ezáltal a meccset is. A másik hétfői mérkőzésen az előző három kontinensviadalon kétszer ezüst-, egyszer bronzérmes szlovénok két könnyű és egy szoros szettben léptek túl a szerbeken.

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA

NYOLCADDÖNTŐ

Belgium–Csehország 3:1 (–20, 24, 14, 15)

Szlovénia–Szerbia 3:0 (14, 13, 22)