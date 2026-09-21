Nemzeti Sportrádió

Férfi röplabda Eb: Belgiummal és Szlovéniával teljes a legjobb nyolc mezőnye

2026.09.21. 23:06
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Nyolc között a csehek is (Fotó: Eurovolley)
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Utolsóként a belga és a szlovén csapat jutott be hétfőn a negyeddöntőbe az olasz, bolgár, finn, román közös rendezésű férfi röplabda Európa-bajnokságon.

Torinóban a belgák szetthátrányba kerültek ugyan a legutóbb vb-elődöntős csehekkel szemben, majd egy szoros második felvonásban egyenlítettek, ezt követően pedig sokkal jobban játszva könnyedén nyerték meg a harmadik és negyedik játszmát, ezáltal a meccset is. A másik hétfői mérkőzésen az előző három kontinensviadalon kétszer ezüst-, egyszer bronzérmes szlovénok két könnyű és egy szoros szettben léptek túl a szerbeken.

RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, BULGÁRIA, FINNORSZÁG, OLASZORSZÁG, ROMÁNIA
NYOLCADDÖNTŐ
Belgium–Csehország 3:1 (–20, 24, 14, 15)
Szlovénia–Szerbia 3:0 (14, 13, 22)

 

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