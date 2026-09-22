Hazai környezetben iskolázta le a Giantset a Los Angeles Rams – videó
A gyengére sikeredett idénynyitó után mindenképpen javítani akart a sérült elkapó, Puka Nacua nélkül felálló Rams, amely így nagy elánnal vágott neki a mérkőzésnek, amelyen a kezdő irányítóját, Jaxson Dartot egy első negyedbeli térdsérülés, míg az elkapó Malik Naberst egy második negyedben összeszedett vállsérülés miatt elveszítő Giants „ideális ellenfélnek” bizonyult.
Az inglewoodi meccsen a hazaiak irányítója, Matthew Stafford elkapta a fonalat, az első két negyedben két TD-t is dobott (az egész meccsen négyet), így a New York-i Dominic Zvada már 14–0-s hátrányban érkezett a nagyszünet előtt. A játék képe a folytatásban sem változott, a Giants a harmadik negyedben szerzett mezőnygólnál többet nem tudott kihozni a mérkőzésből, míg a Rams további két TD-vel tette biztossá a sikert.
A 38 esztendős Stafford 327 passzolt yarddal zárta az összecsapást, míg az elkapó Davante Adams két TD-t szedett össze a négyből – pályafutása során 29. alkalommal tudott egynél több touchdownt szerezni ugyanazon a meccsen, amely holtversenyben a negyedik legjobb ilyen mutató a liga történetében. Érdekesség, hogy a meccs első touchdownja az első olyan volt Adams Los Angeles-i időszakában, amelyet nem a célterületen kapott el.
AMERIKAI FUTBALL
NFL
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
Los Angeles Rams–New York Giants 28–6 (7–0, 7–3, 7–3, 7–0)
Vasárnap késő este
Denver Broncos–Jacksonville Jaguars 20–13 (0–0, 3–10, 3–3, 14–0)
Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders 14–26 (0–0, 7–10, 7–7, 0–9)
Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 7–31 (0–7, 7–0, 0–10, 0–14)
Dallas Cowboys–Washington Commanders 37–20 (10–0, 7–10, 10–3, 10–7)
San Francisco 49ers–Miami Dolphins 35–13 (7–0, 7–6, 21–0, 0–7)
Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts 33–30 (10–7, 7–13, 7–0, 3–7, 6–3) – hossszabbítás után
Vasárnap kora este
Atlanta Falcons–Carolina Panthers 3–34 (0–10, 3–10, 0–14, 0–0)
Baltimore Ravens–New Orleans Saints 17–24 (7–0, 7–6, 3–3, 0–15)
Chicago Bears–Minnesota Vikings 3–9 (3–3, 0–3, 0–0, 0–3)
Houston Texans–Cincinnati Bengals 6–20 (0–0, 3–7, 3–10, 0–3)
New England Patriots–Pittsburgh Steelers 20–3 (7–0, 3–3, 3–0, 7–0)
New York Jets–Green Bay Packers 17–20 (0–0, 7–7, 7–0, 3–10, 0–3) – hosszabbítás után
Tennessee Titans–Philadelphia Eagles 20–24 (7–0, 3–14, 7–3, 3–7)
Tampa Bay Buccaneers–Cleveland Browns 19–23 (6–3, 3–3, 7–10, 3–7)
Pénteken játszották
Buffalo Bills–Detroit Lions 41–31 (14–0, 13–10, 7–7, 7–14)