Hazai környezetben iskolázta le a Giantset a Los Angeles Rams – videó

A gyengére sikeredett idénynyitó után mindenképpen javítani akart a sérült elkapó, Puka Nacua nélkül felálló Rams, amely így nagy elánnal vágott neki a mérkőzésnek, amelyen a kezdő irányítóját, Jaxson Dartot egy első negyedbeli térdsérülés, míg az elkapó Malik Naberst egy második negyedben összeszedett vállsérülés miatt elveszítő Giants „ideális ellenfélnek” bizonyult.

Az inglewoodi meccsen a hazaiak irányítója, Matthew Stafford elkapta a fonalat, az első két negyedben két TD-t is dobott (az egész meccsen négyet), így a New York-i Dominic Zvada már 14–0-s hátrányban érkezett a nagyszünet előtt. A játék képe a folytatásban sem változott, a Giants a harmadik negyedben szerzett mezőnygólnál többet nem tudott kihozni a mérkőzésből, míg a Rams további két TD-vel tette biztossá a sikert.