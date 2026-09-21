A hétvége bakija: ezzel a góllal győzte le az Újpest a ZTE-t a labdarúgó NB I-ben – videó

„Ez sajnos a futball része, mi is emberek vagyunk, hibázunk, ez előfordul. Azt gondolom, addig Diogo is kiválóan megoldotta a védőmunkáját. Benne van, hogy belehibázunk egy ilyet, legközelebb talán nem így alakul” – idézte fel keserűen Gundel-Takács Bence a szituációt a mérkőzés után.

Íme, a gól, és a kapus nyilatkozata!