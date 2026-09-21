A hétvége bakija: ezzel a góllal győzte le az Újpest a ZTE-t a labdarúgó NB I-ben – videó
Mint beszámoltunk róla, az Újpest Fc az utolsó percekben szerzett góllal győzte le 2–1-re a ZTE-t a labdarúgó NB I vasárnapi játéknapján. Nem akármilyen gól döntött: Diogo Silva rosszul adott haza, az újpesti Aljosa Matko elsodorta a labdát a kifutó zalaegerszegi kapus, Gundel-Takács Bence mellett, és az áthaladt a gólvonalon, mielőtt a visszafutó védő kirúghatta volna.
„Ez sajnos a futball része, mi is emberek vagyunk, hibázunk, ez előfordul. Azt gondolom, addig Diogo is kiválóan megoldotta a védőmunkáját. Benne van, hogy belehibázunk egy ilyet, legközelebb talán nem így alakul” – idézte fel keserűen Gundel-Takács Bence a szituációt a mérkőzés után.
Íme, a gól, és a kapus nyilatkozata!
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