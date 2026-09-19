A Paks Kisvárdán szerezte meg első idegenbeli győzelmét

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC 0–1 (0–0)
Kisvárda, Városi Stadion, 1683 néző. Vezette: Zimmermann (Georgiou, Berényi Á.)
KISVÁRDA: Popovics – Nagy K. (Novothny, 86.), Lippai, Chlumecky, Soltész D. – Melnik, Mbock – Matanovics (Mesanovic, 86.), Herc (Bíró B., 68.), Ésik (Szikszai, a szünetben) – Jordanov (T. Balogun, 68.). Vezetőedző: Supka Attila
PAKSI FC: Gyetván – Lenzsér, Belényesi, Vécsei – Győrfi (Simut, a szünetben), Papp K. (Horváth K., 90+1.), Pető M. (Hahn, a szünetben), Balogh B., Silye (Lapu, 72.) – Haraszti (Windecker, 83.), Szalai J. Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Lenzsér (71.)
Sárga lap: Haraszti (82.)
Alaposan összerázódott az élvonal tabellája, amelynek egyik különlegességét az adta, hogy a forduló előtti állapot szerint a sereghajtónak (Kispest-Honvéd) kevesebb veresége (kettő) volt, mint az éllovas Puskás Akadémiának (három). A péntek esti eredmény (3–1-re nyert a tabella élén álló felcsúti csapat) pedig esélyt adott a Kisvárdán fellépőknek, hogy eltávolodjanak a veszélyeztetett zónától. Erre, persze, csak a győztesnek nyílt lehetősége, és mindkét oldalon volt mit kijavítani, hiszen a szabolcsiak ebben a bajnokságban a négyből egyik hazai meccsüket sem nyerték meg, a tolnaiak pedig legutóbb a DVSC-től kaptak ki hazai környezetben 4–2-re.
Az élvonal két legtapasztaltabb edzője szombaton egykorúvá vált: Supka Attila épp ekkor töltötte be 64. életévét, így „kiegyenlített” a majd november 5-én 65-re váltó Bognár Györggyel szemben. A két edző közül utóbbi okozott meglepetést a kezdőcsapat kijelölésekor, a kapuba ugyanis a 21 éves Gyetván Márkot jelölte az eddig bizalmat élvező Kovácsik Ádám helyett, és ekkor még nem tudta, hogy kezdés előtt lesz még egy kényszerű csere, mivel Szabó János csapatkapitány a bemelegítésnél megsérült, így a helyére Belényesi Csaba került a védelem tengelyébe.
Kezdetben a paksi hátvédsornak volt több dolga, a Kisvárda kezdett ugyanis kezdeményezőbben és veszélyesebben, Ésik Ákosnak, valamint Toniszlav Jordanovnak is volt egy-egy veszélyes meglódulása, de a legközelebb Lippai Tibor járt a vezetés megszerzéséhez, a szöglet utáni fejesét Gyetván Márk bravúrral védte. A gólszerzésért Pető Milán tette a legtöbbet, de a lövése után Popovics Ilija megóvta kapuját, amikor pedig a válogatott keretbe bekerülő Szalai József kilépett, akkor a húszéves kapus messzire kifutva terelte ki a veszélyes zónából a támadót.
Ezen a mérkőzésen kevés élményszámba menő jelenetet rögzíthettünk, de Marko Matanovics lefordulása és Haraszti Zsolt külsővel adott passza feltétlenül a remek megoldás kategóriájába tartozott a második félidő elején, de a remek kiszolgálások után Toniszlav Jordanov, valamint a csereként bevetett, a Kisvárdának rendre galibát okozó Hahn János befejezései nem stimmeltek. A káröröm kategóriába pedig az került, amikor az új szabályok egyikét alkalmazva Zimmermann Márió játékvezető az öt másodperces szabályt alkalmazva elvette a bedobás lehetőségét a paksiaktól.
„Igazi” örömből viszont a tolnaiaknak jutott, mert a hajrá kezdetén megszerezték a vezetést a vendégek, az elé pattanó labdát Lenzsér Bence csatárerényeket csillogtatva éles szögből lőtte a várdai kapu jobb oldalába.
A gólt tehát védő szerezte (több mint egy év eltelte, a Kazincbarcika elleni 3–0-s győzelem alkalmából született tavaly augusztusi találata után), válaszként Supka Attila valamennyi támadóvénájú cserejátékosát bevetette. Érkeztek szélsők és centerek is, a paksi kapu elé pedig a beadások, de nem olyan mennyiségben és veszélyességi fokkal, hogy azokból összejöhessen a hazai egyenlítés.
A Paks megőrizte előnyét, és feledtette a legutóbbi, hazai botlását, a Kisvárda viszont az ötödik otthoni fellépésén sem tudta megszerezni első győzelmét. Így aztán a szabolcsiak nem tudtak feljebb kapaszkodni a tabellán, és a háromhetes bajnoki szünet az ilyen helyzetekben magát rendre összekapó paksiaknál telhet nyugodtabban. 0–1