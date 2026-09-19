A Paks Kisvárdán szerezte meg első idegenbeli győzelmét

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–PAKSI FC 0–1 (0–0)

Kisvárda, Városi Stadion, 1683 néző. Vezette: Zimmermann (Georgiou, Berényi Á.)

KISVÁRDA: Popovics – Nagy K. (Novothny, 86.), Lippai, Chlumecky, Soltész D. – Melnik, Mbock – Matanovics (Mesanovic, 86.), Herc (Bíró B., 68.), Ésik (Szikszai, a szünetben) – Jordanov (T. Balogun, 68.). Vezetőedző: Supka Attila

PAKSI FC: Gyetván – Lenzsér, Belényesi, Vécsei – Győrfi (Simut, a szünetben), Papp K. (Horváth K., 90+1.), Pető M. (Hahn, a szünetben), Balogh B., Silye (Lapu, 72.) – Haraszti (Windecker, 83.), Szalai J. Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Lenzsér (71.)

Sárga lap: Haraszti (82.)

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Alaposan összerázódott az élvonal tabellája, amelynek egyik különlegességét az adta, hogy a forduló előtti állapot szerint a sereghajtónak (Kispest-Honvéd) kevesebb veresége (kettő) volt, mint az éllovas Puskás Akadémiának (három). A péntek esti eredmény (3–1-re nyert a tabella élén álló felcsúti csapat) pedig esélyt adott a Kisvárdán fellépőknek, hogy eltávolodjanak a veszélyeztetett zónától. Erre, persze, csak a győztesnek nyílt lehetősége, és mindkét oldalon volt mit kijavítani, hiszen a szabolcsiak ebben a bajnokságban a négyből egyik hazai meccsüket sem nyerték meg, a tolnaiak pedig legutóbb a DVSC-től kaptak ki hazai környezetben 4–2-re.

Az élvonal két legtapasztaltabb edzője szombaton egykorúvá vált: Supka Attila épp ekkor töltötte be 64. életévét, így „kiegyenlített” a majd november 5-én 65-re váltó Bognár Györggyel szemben. A két edző közül utóbbi okozott meglepetést a kezdőcsapat kijelölésekor, a kapuba ugyanis a 21 éves Gyetván Márkot jelölte az eddig bizalmat élvező Kovácsik Ádám helyett, és ekkor még nem tudta, hogy kezdés előtt lesz még egy kényszerű csere, mivel Szabó János csapatkapitány a bemelegítésnél megsérült, így a helyére Belényesi Csaba került a védelem tengelyébe.