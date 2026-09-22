Evenepoel: Sohasem adom fel, jövőre az ötödik arany a cél!

A győztesek illetően nem hozott meglepetést az országúti kerékpárosok montreali világbajnokságának első két versenyszáma, a női és a férfi időfutamot is a legnagyobb esélyes nyerte meg. A nőknél a svájci Marlen Reusser a 35. születésnapját tette még emlékezetesebbé, 40 másodperccel múlta felül az ezüstérmes brit Zoe Bäckstedtet a 39.2 kilométeres útvonalon. Reusser utolsóként rajtolt, de nem ő fejezte be utoljára a versenyt, menet közben ugyanis utolérte az előtte másfél perccel rajtolt Demi Volleringet.

Gil Gomes leküzdötte a távot (Fotó: Getty Images)

A férfiaknál elsőként egy szimpatikus bissau-guineai versenyző, Gil Landim Gomes vágott neki a közel negyven kilométeres, technikás távnak. A bátor próbálkozó kitűnt a mezőnyből, ugyanis nem időfutam-kerékpárt használt, a teljesen hétköznapi sisakja és a napszemüvege sem illeszkedett a többiek aerodinamikus viseletéhez. Gomes végül 25 perccel kapott ki a győztes Remco Evenepoeltól.

A műfaj belga specialistája lehengerlő teljesítménnyel szerezte meg sorozatban negyedik világbajnoki címét időfutamban – az Európa-bajnokságon és az olimpián is ő a címvédő. Mögötte Filippo Ganna végzett a második helyen, 57 másodperccel maradt el ellenfelétől. A bronzérmet a fiatal francia Paul Seixas szerezte meg, míg a nap vesztese a svéd Jakob Söderqvist lett, aki az egyik kanyarban elesett, így lecsúszott a dobogós helyről. A magyarok közül Pelikán János és Peák Barnabás vett részt a versenyen, előbbi a 38., utóbbi a 41. lett a hatvanfős mezőnyben.

„A versenyemmel elégedett vagyok, mert jó időfutamot csináltam egy hosszú, nehéz, technikás pályán. Az általános és versenynapi formám jó volt, és a pozícióm is az eddigi leggyorsabb. Amit sajnálok, az az, hogy ez csak a 38. helyre volt elég. Reálisan – sőt, inkább kicsit pesszimistán – állok neki esélyeket latolgatni, de őszintén, jobb helyezésre számítottam. Ezek szerint erősebb, sűrűbb, jobb, gyorsabb, felkészültebb, technikásabb a mezőny, mint azt vártam. A kilencedik és a 29. hely között egy perc különbség sem volt, ez volt a legsűrűbb rész. Ha ide be tudnám verekedni magam, már elégedett lennék – egy ideig biztos –, de azért nézzük meg azt is, kik vannak ott. Nem egyszerű. Viszont próbálom ezt nem csalódásként megélni, hanem motivációt meríteni az egészből és tovább fejlődni” – értékelte teljesítményét Instagram-felületén Pelikán.

„Csodálatos eredményt értem el, kellően nagy motivációt jelentett, hogy negyedszer is nyerjek. Nehéz pályán tekertem, technikás volt az eleje és a vége is, középen meg kellett az erő. Hat kilométer megtétele után már tudtam, a többiek előtt állok. Az első ellenőrzőpontnál úgy éreztem, talán túl is vállaltam magam, de nyomtam tovább. Remekül kezdtem a világbajnokságot, most maradt egy kis időm pihenni és kiélvezni ezt a különleges diadalt, aztán majd a vasárnapi mezőnyversenyre hangolódok” – fogalmazott Evenepoel, majd egy másik nyilatkozatában már még tovább tekintett. – Soha nem adom fel, mert minden megváltozhat bármelyik pillanatban. Jövőre biztosan nekifutok az ötödik vb-sikernek is az időfutamban. Azt nehéz megmondani, Ganna mit tegyen a jobb eredményért, én csak arra koncentrálok, amit magam végzek, és amit szerintem jobban lehetne tenni.”

A vb-n összesen hét magyar indul(t), közülük leghamarabb csütörtökön versenyez Berencsi Benedek és Tóth Márk Martin, mindketten az U19-es mezőnyversenyen tekernek.