Borbély Balázs: Nem kell bosszankodnunk az eddig történtek miatt

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Milyen volt átélni a mérkőzést újra a kispadról?

– Fura. Ugyanakkor testközelből is érezhettem megint, hogy szenzációs csapatom van. Olyan pontot szereztünk, ami nekünk pluszt jelent, nem biztos, hogy kalkulálhattunk vele, és a válogatott szünet után következnek azok a mérkőzések, amelyeken stabilizálhatjuk a helyünket. Tudtuk, a Fradi más szintet képvisel, talán nem lehet úgy meglepni a magas letámadással, mint a többi csapatot.

– Ehhez képest sikerült, abból született a gól. Nem enged tehát az elveiből?

– Bárki is az ellenfél, ugyanazt a stílust próbáljuk képviselni. Tudtuk a Ferencvárosról, hogy próbálja kihozni a labdát, nem teheti meg, hogy csak úgy felrugdossa, megpróbáltuk ennek megtalálni az ellenszerét.

– Hogyhogy nem törte meg a csapatot az egyenlítés és azzal együtt a kapusa, Tóth Balázs elvesztése?

– Kívülről ilyenkor valóban érezheti azt az ember, hogy baj történhet, a cserék beküldése mellett nem is lehetett más pluszt hozzáadni. A játékosok azonban megint megmutatták, hogy remek karakterek, és utána produkáltuk azt a tíz–tizenöt percet, amely helyzetekkel párosult, de vagy a labdát, vagy a kaput nem találtuk el jól. Ebből a három-négy tizenhatoson belüli szituációból többet ki lehetett volna hozni. Nem tudom, mi történt pontosan a kapusunkkal, csak annyit, hogy nem a műtött, hanem a másik térdével van baj. Reméljük, nem súlyos.