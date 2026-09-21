Mourinho kifakadt a Real Madrid veresége után, Pérez jelenetet rendezett a díszpáholyban

„Akár meg is spórolhattuk volna ezt a sajtótájékoztatót, mert a mérkőzés története itt van előttünk – kezdte láthatóan ingerülten a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóját José Mourinho, aki mellékelt ábraként két képet is lebegtetett maga előtt a sajtó munkatársainak, amin szerinte világosan látszik a két kiállítás, ami elmaradt az Atlético Madridnál. – Két egyértelmű piros lapról van szó, ami elmaradt. Később emberhátrányban rengeteg nehézségünk volt, nekem pedig csak annyi maradt, hogy a végén megöleljem a játékosaimat, akik nagyszerű első félidőt produkáltak.”

Mourinho haragja egyébként nem alaptalan, hiszen az egyik sérelmezett, meg nem torolt belépőnél Federico Valverde megsérült, emiatt az első orvosi jelentések szerint két-három hétig nem állhat csapata rendelkezésére.

A portugál szakvezető a folytatásban a játékvezetői testületnek is nekiment: „Az Atlético mellett még az örülhet, aki a Játékvezetői Bizottságban dolgozik. Minden nagyon furcsa volt; egy héttel korábban már tudni lehetett, ki vezeti a mérkőzést, miközben normális esetben 24 órával korábban jelentik be a játékvezetőt. Aztán ott van a 41 éves bíró, aki nem nemzetközi játékvezető, és ott van Trujillo, a VAR-bíró, aki az első piros lap miatt szólt ugyan neki, a másodiknál viszont szerintem nem. Nos, neki már gazdag és komoly története van a Real Madriddal... Gratulálok a Játékvezetői Bizottságnak.”

„Nyilvánvaló, hogy több pontot szeretnénk, és az első helyen szeretnénk lenni. De nem az számít, hogyan kezdődik, hanem az, hogyan ér véget. Azt hittem, hogy egy másik bajnokságba érkezem, mint amelyiket korábban elhagytam, de aztán elmondták, hogy nem így van, és azt is elmagyarázták, miért nem. De mi harcolni fogunk. A játékosaim szomorúan távoznak, de az edzőjük ölelésével” – tette még hozzá Mourinho.

A mérkőzést a díszpáholyban nézte végig Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke is, amit ezúttal azért kell külön is kiemelni, mert közben annyira mérges lett, hogy majdnem elhagyta a helyszínt. No nem csapata játéka vagy az eredmény alakulása miatt, hanem azért, mert legnagyobb meglepetésére a korábbi elnökjelölt, a vele szemben induló Enrique Riquelme is a díszpáholyba kapott meghívót a derbire.

„Florentino Pérez dühbe gurult, és azt mondta, hogy azonnal elhagyja a stadiont, ha valamikor összefut Riquelmével. Végül lenyugtatták, Florentino pedig maradt a mérkőzésen. De hatalmas jelenetet rendezett, mert nem értette, hogy miért van ott Riquelme az elnöki páholyban” – idézte fel a Metropolitanóban történteket a Marca egyik bennfentes újságírója.

Diego Simeone, az Atlético Madrid mestere ezúttal a higgadt fél szerepében mutatkozott, és igyekezett védelmébe venni a mérkőzés játékvezetőjét, s egyben nyugtatni kollégáját, Mourinhót: „Tiszteletben kell tartanunk mások véleményét, hiszen olyan kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy mindannyian szem előtt vagyunk. Legyen szó Simeonéról, Mourinhóról, Flickről, Pellegriniről vagy bárki másról, óvatosnak kell lennünk azzal, hogy mit mondunk, és tudnunk kell tisztelni a játékvezetőket. Amikor valaki veszít, mindannyian veszítünk. De amikor valaki átlépi a tisztelet határát, az veszélyes, függetlenül attól, hogy Mourinhónak, Flicknek vagy Simeonénak hívják. Nem engedhetünk meg mindent magunknak. Ezt a határt soha nem szabad átlépni.”

Az argentin tréner nem kívánt különösebben foglalkozni a vitatott jelenetekkel, helyette inkább csapata érdemeit hangsúlyozta: „Intenzív mérkőzés volt, egy olyan ellenféllel szemben, amely elképesztően gyors átmenetekre képes, de ezeket szinte mind kontrolláltuk. A második félidőben csak egy eset volt, amikor Cuti (Romero) és Llorente összeütközött, így pedig Diomandé előtt helyzet adódott. Úgy gondolom, hogy végig irányítottuk a mérkőzést a kollektív, védekező és csapatszintű munkának köszönhetően, miközben tudtuk, hol tudunk nekik fájdalmat okozni. Nem fogjuk hagyni, hogy a mérkőzés megítélését azok a dolgok határozzák meg, amelyekről egyesek beszélni szeretnének.”

SAJTÓVISSZHANG A spanyol sajtót korábbi önmagára emlékeztette José Mourinho, a Real Madrid labdarúgócsapatának portugál vezetőedzője, aki az Atlético Madrid vendégeként 2-1-re elveszített bajnokit követően két kinyomtatott fényképpel érkezett a sajtótájékoztatóra. „A régi Mourinho visszatért” – írta a Mundo Deportivo című lap, amely kiemelte: „hét bajnoki és egy Bajnokok Ligája-mérkőzés kellett ahhoz, hogy a szurkolókban felidézze azt a trénert, aki 2013-ban elhagyta a Real Madridot.” „A korábbról ismert Mourinho visszatért: kirohanás a bírók ellen, panaszok listája, magyarázkodás a sajtónak” – sorolta a Marca című lap a meccsről írt beszámolójában. A Sport pedig úgy fogalmazott, „Mourinho máris leleplezte azt a buddhista megtévesztést, amellyel 13 év szünet után visszatért Madridba.” A Sport szerint a portugál tréner előásta a régi csatabárdot és nekiesett a játékvezetőknek. „Ugyanazt mantrázza, amit a klub az utóbbi években a különböző válságainak elfedésére. Ráadásul egy régi kellékhez, a kinyomtatott fotóhoz folyamodott” – írta a Sport.

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

ATLÉTICO MADRID–REAL MADRID 2–1 (0–0)

Madrid, Metropolitano Stadion, 70 514 néző. Vezette: Ortíz

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, C. Romero (Le Normand, 89.), Hancko – Giuliano Simeone, Baena (Lookman, 67.), J. Cardoso, Grimaldo – I Kang In (Hjulmand, 89.), J. David (J. Álvarez, 62.). Vezetőedző: Diego Simeone

REAL: Courtois – Dumfries, I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouaméni (Camavinga, 71.) – Güler (Rüdiger, 54.), Jude Bellingham (B. Silva, 82.), Vinícius Júnior (Y. Diomandé, 54.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Grimaldo (53. – 11-esből), J. David (59.), ill. Rüdiger (90.)

Kiállítva: Huijsen (52.)